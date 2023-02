Hamburg (ots) –

Außen edles Design, innen innovative Technologie: Das ist die neue Qbo Kapselmaschine. Kapselkaffee in Siebträgerqualität? Das geht dank des patentierten PressBrew(TM)-Verfahrens, womit die Qbo ESSENTIAL technisch überzeugt. Außen trumpft sie mit ihrem minimalistischen skandinavischen Design und ihren schmalen Abmessungen (11 cm Breite), mit denen sie auch in die kleinste Küche passt. Eine Augenweide sind die vier besonderen Farben in Metallic Lackierung und mit verchromten Tasten: Bright Coral, Bright Sand, Dark Berry und Dark Stone.

Der Eyecatcher der Qbo ESSENTIAL ist der rechtwinklige Tassentisch für kleinere Getränke wie Espresso. Dieser ist drehbar und mit einer hochwertigen Soft-Touch Oberfläche überzogen, sodass die Kaffeezubereitung besonders leise ist und die Tasse einen sicheren Stand hat. Außerdem ist die Tassenstellfläche beleuchtet. Edle Zubehörartikel – vom Espressoglas bis zum farblich passenden To-Go-Becher – ergänzen die Design-Ikone perfekt. Die Qbo ESSENTIAL ist ab 27. Februar 2023 für 99 Euro / Einführungspreis: 59 Euro erhältlich.

Eckige Kapsel, runder Geschmack

Für den perfekten Kaffeegenuss sorgt die Qbo ESSENTIAL nicht allein: Das i-Tüpfelchen des Qbo Systems bilden die Qbo Kapseln. Mit ihnen lassen sich in Handumdrehen Espresso, Caffè oder Caffè Grande zubereiten. Die Qbo Vielfalt bietet für jeden Kaffeefan den richtigen Geschmack: 15 Sorten aus verschiedenen Ursprungsländern gibt es zu entdecken und zu probieren – von aromatisch kräftig über samtig weich bis hin zu fruchtig oder würzig, die Auswahl an Aromen ist breit gefächert. Zudem sind die Qbo Kaffeekapseln recycelbar und bestehen zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen* (*Massebilanzansatz nach dem International Sustainability & Carbon Certification (ISCC PLUS) System).

Nachhaltig produziert ist auch der Kaffee: Er ist Bio, Fairtrade oder Rainforest Alliance zertifiziert. In die eckigen Kapseln kommen nur beste Kaffeequalitäten aus ausgewählten Ursprüngen. Die Treibhausgasemissionen werden vom Anbau bis zur Entsorgung nach dem Ökobilanzierungsstandard ISO 14040/44 und ISO 14067 berechnet. Wo möglich wird CO2 eingespart. Verbleibende Umweltwirkungen kompensiert Tchibo gemeinsam mit myclimate als Partner und unterstützt deren Klimaschutzprojekte. So gelingt Tchibo mit Qbo der erste klimaneutrale Kaffeegenuss – und das Kapselsystem der Zukunft! Mehr zum nachhaltigen Qbo System online auf www.tchibo.de/qbo-nachhaltigkeit-c400069285.html

