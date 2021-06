Schnell und effektiv etwas f├╝r die Fitness tun – das w├╝nschen sich viele von uns. Nicht jedes Mitglied eines Fitnessstudios trainiert dort regelm├Ą├čig. Eine gute Alternative f├╝r zuhause ist das Push up board. Mit diesem Fitnessger├Ąt k├Ânnen Sie verschiedene Muskelgruppen einfach und unkompliziert im heimischen Wohnzimmer trainieren. Wie das geht? Genau das wollen wir Ihnen hier verraten.

Was ist ein Push up board?

Mit diesem Liegest├╝tzbrett k├Ânnen Sie bequem zu Hause trainieren. Dieses platzsparende Push up Brett (auch Push up rack board genannt) erm├Âglicht es, dank der verschiedenen Griffpositionen effektives Muskeltraining zu betreiben und kann sowohl von Anf├Ąngern als auch von Fitness-Profis genutzt werden. Die im Push up Board Set enthaltenen Griffe k├Ânnen an verschiedenen vordefinierten Positionen auf dem Board eingesteckt werden. Das erm├Âglicht ein effektives Training von Brust, R├╝cken, Schultern und Trizeps.

F├╝r wen ist das Trainingsger├Ąt Push up board geeignet?

Das Liegest├╝tzbrett ist f├╝r alle Menschen geeignet, die effektiv zuhause trainieren m├Âchten, ohne dabei viel Geld in platzraubende Ger├Ąte zu investieren. Mit den passenden Trainingseinheiten lassen sich effektive Workouts f├╝r Anf├Ąnger und Fortgeschrittene gestalten, egal, auf welchem Fitnesslevel Sie sich befinden. So k├Ânnen Sie nach und nach sowohl den Trainingsumfang als auch die Intensit├Ąt steigern und Ihren K├Ârper in Form bringen. Gleichzeitig nimmt das Produkt Push up board nur wenig Platz weg und kann schnell wieder verstaut werden.

Praxistest – Das Push up Board im Selbstversuch

Nat├╝rlich waren wir neugierig, ob dieses Liegest├╝tzbrett wirklich seine Versprechen erf├╝llt und ein effektives Training mit diesem Push up Board m├Âglich ist. Das l├Ąsst sich nat├╝rlich am besten in einem Selbstversuch feststellen. Unser treuer Leser Arne stellte sich nur zu gern als Proband f├╝r diese Trainingsm├Âglichkeiten und einen Test mit diesem Produkt zur Verf├╝gung.

Seit aufgrund von Corona in der Pandemie Arnes Fitnessstudio seine Angebote geschlossen hat und Arne im Homeoffice arbeitet, bewegt er sich nicht mehr so viel. Dadurch haben sich kleine Speckr├Âllchen auf seine H├╝ften geschoben und er hat auch deutlich an Muskelmasse verloren.

Es ist also an der Zeit, etwas f├╝r den K├Ârper und die Fitness zu tun. So haben wir das Trainingsger├Ąt beim Online-H├Ąndler baaboo bestellt. Der Online-H├Ąndler ├╝berzeugt nicht nur durch seine fairen Preise, Versand und Lieferung erfolgt schnell und zuverl├Ąssig. So erhielten wir das Push up Board bereits nach drei Tagen – der Test konnte beginnen.

Woche 1: Im Lieferumfang ist sowohl das Push up rack Board selbst als auch zwei Liegest├╝tzgriffe enthalten, die in verschiedene Griffpositionen auf dem Brett selbst gesteckt werden k├Ânnen. Farbige Markierungen zeigen an, welche Muskelgruppen dann vorrangig mit den Liegest├╝tzen trainiert werden. Arne begann mit einem moderaten Training und f├╝hlte sich danach gut – ausgepowert und entspannt – wie es sich nach einem guten Workout anf├╝hlen sollte.

Woche 2: Im Internet hatte Arne noch verschiedene zus├Ątzliche Beispiele f├╝r effiziente Workouts gefunden, die er nutzte. Er achtete auch auf eine saubere Ausf├╝hrung der Liegest├╝tze. Langsam f├╝hlte er, dass sich seine Muskeln wieder besser anf├╝hlten und er konnte die Trainingseinheiten steigern.

Woche 3: Inzwischen geh├Ârt das t├Ągliche Training fest zu Arnes Tagesablauf. Durch das gezielte Training der verschiedenen K├Ârperpartien durch unterschiedliche Griffpositionen kann er seinen K├Ârper wieder in Form bringen und seine Fitness steigern. Ein weiterer positiver Aspekt – auch die kleinen Speckr├Âllchen an den H├╝ften schwinden langsam – das findest insbesondere seine Freundin sehr sexy.

Woche 4: Auch wenn das Board kein Training im Fitness-Studio ersetzen kann, so ist es eine tolle Alternative f├╝r zu Hause, mit der er fit bleiben kann und etwas f├╝r seinen K├Ârper tut. Die farblichen Markierungen auf dem Board, die anzeigen, welche Muskelgruppen trainiert werden, erm├Âglichen es auch Anf├Ąnger, einfach in ein Workout einzusteigen. Arne ist von seinem Test ├╝berzeugt und wird auch weiterhin mit dem Push up board trainieren. F├╝r ihn ist es ein sinnvolles Trainingsger├Ąt, dass wenig kostet und hilft, fit zu bleiben.

Erfahrungen und Bewertungen zu Push up board

Was sagen andere Kunden und Sportler zu dem Push-up-Board? Bei unseren Recherchen in den sozialen Medien und in verschiedenen Foren, die sich mit dem Thema Fitness und Sport befassen, wurden wir schnell f├╝ndig. Hier kann man zahlreiche positive Bewertungen finden.

Nicht nur, dass verschiedene K├Ârperregionen trainiert werden k├Ânnen: Die Nutzer ├╝berzeugt auch der Fakt, dass das Push up Board nur wenig Platz einnimmt. Dies wird sehr positiv bewertet. Es ist ein unkompliziertes Trainingsger├Ąt, das hilft seinen K├Ârper in Form zu halten, Muskeln aufzubauen oder auch durch gezieltes Training Verspannungen zu l├Âsen. Besonders in Zeiten geschlossener Fitnessstudios ist das Board eine gute Trainingsalternative.

Wie funktioniert ein Push up board?

Mit Push up Boards k├Ânnen Sie durch Liegest├╝tzen gezielt Ihre Muskeln aufbauen. Durch die unterschiedlichen Griffpositionen werden gezielt verschiedene Muskelgruppen im K├Ârper angesprochen und trainiert. Aber nicht nur zum Muskelaufbau kann das Brett verwendet werden. Durch bestimmte Trainingseinheiten k├Ânnen zudem Verspannungen im R├╝cken und Nackenbereich gelockert und abgebaut werden.

Anleitung – Wie trainiere ich richtig?

Wie bei allen Sportarten, so ist auch hier ein regelm├Ą├čiges Training wichtig, um Ihre Muskeln wirklich effizient zu trainieren. Achten Sie w├Ąhrend des Training auf die richtige Ausf├╝hrung der ├ťbungen und auch auf die richtige Atmung – bei Entspannung einatmen, beim Anspannung ausatmen. ├ťbernehmen Sie sich nicht. Wiederholen Sie die ├ťbungen so oft Sie diese schaffen und steigern Sie die Wiederholungen langsam mit der Zeit. So werden Sie bald merken, dass Sie fitter und ausdauernder werden.

Push up board ├ťbungen – Brust, R├╝cken, Arme und Schultern

Mit dem Push up board k├Ânnen Sie gezielt Brust, R├╝cken, Arme und Schultern trainieren. Es erm├Âglicht ein effektives Training f├╝r den ganzen K├Ârper. Im Internet finden Sie viele ├ťbungsanleitungen, die Anleitungen f├╝r ├ťbungen und ein gezieltes Workout geben.

Effektives Push up Board Training ohne Trainingshandbuch

Das Liegest├╝tzbrett nutzt die enorme Bandbreite an M├Âglichkeiten, mit denen Sie Ihren K├Ârper durch Liegest├╝tze trainieren k├Ânnen. Der Klassiker unter den Eigengewichts├╝bungen eignet sich, um verschiedene Partien des K├Ârpers zu kr├Ąftigen. Auch ohne ein Trainingshandbuch ist es einfach, die verschiedenen Muskeln anzusprechen. Die farbigen Markierungen auf dem Brett zeigen an, mit welchen Griffpositionen welche Muskelgruppen trainiert werden:

Griffe in Blau = Brust

Griffe in Gr├╝n = Trizeps

Griffe in Gelb = R├╝cken

Griffe in Rot = Schulter

Stecken Sie die Griffe einfach in die vordefinierten Positionen – schon kann das Training beginnen.

Wann sind erste Erfolge sichtbar?

Auch wenn sich diese Frage nicht so pauschal beantworten l├Ąsst, so konnten sowohl unser Tester Arne als auch zahlreiche andere Anwender die ersten Erfolge bereits nach wenigen Trainingseinheiten feststellen. Je intensiver und regelm├Ą├čiger die Trainingseinheiten stattfinden, umso deutlicher werden die Erfolge sichtbar.

Wo kann man ein Push up board kaufen?

Hier haben Sie verschiedene M├Âglichkeiten. Sie k├Ânnen das Push up board sowohl online bei Anbietern wie Amazon oder baaboo als auch bei verschiedenen Sportversandh├Ąndlern bestellen. Das Liegest├╝tzbrett wird aber auch bei Discountern wie real oder Kaufland angeboten.

Preisvergleich: Wo Sie das Push up Board zum g├╝nstigen Preis erhalten

Angeboten wird das Liegest├╝tzbrett gegenw├Ąrtig zum Preis von 39,90 Euro. Unser Tester Arne hat das Brett deutlich g├╝nstiger beim Online-H├Ąndler baaboo bestellt. Hier wird das Board zum Preis von 25,95 Euro zuz├╝glich Versandkosten angeboten. Hier profitieren Sie von einer schnellen Lieferung und Versand im Vergleich zu anderen H├Ąndlern. Sie erhalten ein stabiles Sportger├Ąt, das bis zu 200 Kg belastbar ist.

H├Ąufig gestellte Fragen

Uns erreichen immer wieder zahlreiche Fragen zu den von uns vorgestellten Produkten. Hier haben wir noch weitere interessante Fakten f├╝r Sie zusammengestellt.

Ist ein Push up Board sinnvoll? Das Liegest├╝tzbrett ist f├╝r alle geeignet, die sich ein effektives Training f├╝r zuhause w├╝nschen. Das kleine, handliche Ger├Ąt nimmt wenig Platz weg und kann zudem durch seinen g├╝nstigen Preis punkten.

Woraus besteht das push up board? Das Brett besteht aus stabilem ABS Kunststoff.

Ist das push up board stabil? Das Push up System zur Durchf├╝hrung von Trainings mit Liegest├╝tzen ist sehr stabil. Es kann ohne Einschr├Ąnkungen mit bis zu 200 Kg belastet werden.

Kann ich mit dem Ger├Ąt nur Brust trainieren? Nein, neben der Brustmuskulatur werden auch die Muskeln in Armen, R├╝cken und in den Schultern trainiert.

Kann ich das Push up Board beim Discounter kaufen? Einige Discounter wie Kaufland und real bieten das Push up Board ebenfalls an, allerdings ist es oft schnell vergriffen.

Gibt es das Push up Board bei Decathlon? Nein, bei unseren Recherchen konnten wir es bei Decathlon nicht finden.

Push up Board: Fazit und Bewertung

Das Push up Board ist ein ebenso simples wie effektives Trainingsger├Ąt, mit dem Sie ganz ohne Anleitung effektiv trainieren k├Ânnen. Dank der farbigen Markierungen ist das Brett einfach zu bedienen und Sie k├Ânnen gezielt die verschiedenen K├Ârperregionen trainieren. Es ist platzsparend und g├╝nstig – ein ideales Ger├Ąt, um sich im heimischen Wohnzimmer oder auch im Garten oder im Park fit zu halten. Die einfachen ├ťbungen sind sowohl f├╝r Anf├Ąnger als auch f├╝r Fortgeschrittene geeignet.