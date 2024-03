Garching (ots) –

Alle lieben Pizza! Und alle, die Pizza selber machen, wissen: Auf die richtige Temperatur kommt es an. Mit den üblichen 250°C des heimischen Einbaubackofens kommt man da schnell an seine Grenzen. Die OptiBake Öfen von Gorenje haben die Lösung: die Pizza-Funktion mit 300°C!

Gute Nachrichten für Pizza-Fans: Die OptiBake Backöfen von Gorenje sind mit einer Pizza-Funktion ausgestattet, die eine beeindruckende Backtemperatur von 300°C ermöglicht. Perfekt für Pizza, Focaccia, Fladenbrot & Co. Denn nur wenn der Ofen möglichst heiß ist, wird der Pizzateig außen knusprig und der Belag bleibt saftig.

Auch für gleichmäßige Backergebnisse ist gesorgt. Die abgerundete HomeMade Backofenform ist inspiriert von traditionellen Holzbacköfen und so entwickelt, dass die Luft perfekt zirkulieren kann. Ein neues Heizungsdesign und die verbesserte Verteilung der Lüftungsöffnungen halten die Temperatur im gesamten Ofenraum stabil. Pizza, die an einer Seite angebrannt ist, gibt es somit nicht mehr!

Es muss aber nicht immer nur Pizza sein – auch wenn wir uns das vielleicht wünschen würden. Die OptiBake Öfen können mehr: SteamAssist für Backen mit Dampfunterstützung und AirFry für Frittieren ohne Fett sind nur zwei Funktionen, die bei einer gesunden Ernährung helfen. Und wenn es schnell gehen muss, kommt der OptiBake so richtig in Fahrt. Mit der FastPreheat Funktion werden 200°C in rekordverdächtigen 5 Minuten erreicht. Damit spart man 30% der Zeit im Vergleich zum normalen Vorheizvorgang.

Das Beste: All das kann man bequem via Smartphone von der Couch aus steuern und überwachen. Die mit dem German Design Award ausgezeichneten OptiBake Öfen aus der Advanced Line sind WiFi-fähig und lassen sich mit der ConnectLife App bedienen. Ist die Pizza fertig, erhält man eine Benachrichtigung aufs Smartphone. Ein Traum!

OptiBake BSA6747DGWI

Sofort verfügbar

UVP: 979,00 Euro

Farbe/Material: schwarzes Glas

Maße (H x B x T): 595 x 595 x 564mm

Energieeffizienzklasse: A+

Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.com/presse

