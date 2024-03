Satteldorf (ots) –

Die Neukundengewinnung ist branchenübergreifend ein wichtiger Treiber für gesundes und nachhaltiges Unternehmenswachstum, doch wer den Nerv der Zielgruppe treffen und damit das volle Potenzial ausschöpfen will, muss sich im strategischen Marketing gut auskennen – nicht nur online. Philipp F. Offenbecher ist Gründer und Geschäftsführer der Offenbecher Consulting GmbH, mit der er sich auf die Neukundengewinnung für Hörakustiker spezialisiert hat. Welche Herausforderungen die Kundenansprache mit sich bringt, was die Zielgruppe der Branche so besonders macht und wie seine Partner von der Zusammenarbeit profitieren können, verrät der Experte in diesem Artikel.

Nicht zuletzt dank demografischen Gegebenheiten können sich Hörgeräteakustiker in Deutschland seit jeher über ein florierendes Geschäft freuen. Dennoch geht der Wandel nicht spurlos an ihrer Branche vorbei: Wer sich langfristig am Markt durchsetzen will, muss den Schritt in Richtung digitale Transformation gehen. Darüber hinaus ist es für Hörakustiker wichtig, die Neukundengewinnung jetzt zum Fokusthema zu machen, um nicht schon bald von der Konkurrenz überrollt zu werden. Während digitales Marketing nahezu branchenübergreifend als goldenes Instrument zur Kundengewinnung gilt, werden sich Onlinemarketing-Profis an der besonderen Klientel der Branche aber vermutlich die Zähne ausbeißen. „Der wertvollste Teil der Zielgruppe von Hörakustikern ist noch immer nur offline und persönlich zu erreichen“, verrät Philipp F. Offenbecher, Geschäftsführer der Offenbecher Consulting GmbH.

„Mit einer sinnvollen Mischung aus altbewährten und modernen Methoden sorgen wir dafür, dass unsere Partner kontinuierlich hochqualitative Kontakte von potenziellen Neukunden aus diesem lukrativen Bereich erhalten“, so der Unternehmer weiter. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung, beeindruckender Expertise und tiefgreifender Branchenkenntnis hilft Philipp F. Offenbecher seinen Partnern aus der Branche der Hörakustiker dabei, ihr Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen. Durch Strategien, die in Zusammenarbeit mit einem Psychologen sowie einem der bestbezahltesten Verkaufstrainern Deutschlands entstanden sind, und dem Einsatz professionell geschulter Promoter schafft Philipp F. Offenbecher es, die besondere Zielgruppe anzusprechen und seinen Partnern durch die Gewinnung hochwertiger Neukunden einen wertvollen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dass der gelernte Hörakustiker und studierte Marketing- und Vertriebs-Profi selbst eines der effizientesten Unternehmen der Branche besitzt, spiegelt den Erfolg seiner Maßnahmen eindrucksvoll wider.

Erfolgreiche Neukundengewinnung mit professionellen Offline-Aktionen

„Die besonders wertvolle Kundengruppe ist 70 Jahre oder älter und kaufkräftig“, erklärt Philipp F. Offenbecher. Zudem zeichnet sich die Klientel durch stationäres Kaufverhalten aus, sodass sie am besten über Präsenzveranstaltungen zu erreichen ist. „Das heißt nicht, dass die Kunden weiterhin von allein ins Geschäft kommen. Im Gegenteil: Wer sich nicht aktiv um die Zielgruppe bemüht, wird bald merken, dass er weit zurückgefallen ist“, warnt der Experte. Deswegen hat er es sich mit der Offenbecher Consulting GmbH zur Aufgabe gemacht, Partnerunternehmen kontinuierlich Kontakte zu liefern, die für sie bares Geld bedeuten. „Wir liefern Leads mit Indikation. Das heißt, alle Kundenkontakte leiden unter Hörverlust, haben einen entsprechenden Bedarf und erscheinen zum Beratungstermin“, so Philipp F. Offenbecher. „Demnach haben unsere Leads einen enorm hohen Kundenwert.“

Wer an einer Zusammenarbeit mit der Offenbecher Consulting GmbH interessiert ist, muss sich zunächst einer ausführlichen Recherche und Standortanalyse unterziehen. Kommt er als Partner infrage, wird ihm ein speziell geschulter Promoter zur Verfügung gestellt. Durch wöchentliche Trainings wird gewährleistet, dass der Promotion-Mitarbeiter die Werbeaktionen stets auf höchstem Niveau und nach bestem Erfahrungsschatz ausführt. „Ein Bestandteil unserer Schulungen ist beispielsweise auch das seriöse Auftreten, denn das ist der Türöffner zu der wirtschaftlich starken Zielgruppe“, verrät Philipp F. Offenbecher dem es mit seinen Marketingaktionen in Präsenz regelmäßig gelingt, die lukrativsten Kundengruppen zu erreichen.

Eine Zusammenarbeit voller Vorteile und ohne Risiko

Die Partner der Offenbecher Consulting GmbH profitieren in vielerlei Hinsicht von der Zusammenarbeit: Weil sich absolute Profis um ihre Neukundengewinnung kümmern, können sie sich entspannt zurücklehnen. Die generierten Kontakte können sie mit dem passenden Angebot im Handumdrehen zu Kunden machen. Zudem tragen sie kein Risiko, denn sie zahlen nur für echte Kunden und haben aufgrund des hohen Kundenwertes die Möglichkeit, ihre Investition schnell zu vervielfachen. „Für Hörakustiker lohnt es sich in jedem Fall, ihre Neukundengewinnung an Experten wie uns abzugeben“, rät Philipp F. Offenbecher. „Mit kleinem Einsatz können wir wie eine Maschine kontinuierlich Kunden produzieren und damit nachhaltiges Unternehmenswachstum ermöglichen.“

