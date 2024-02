Berlin (ots) –

Mit dem Osterfest vor der Tür sind viele Eltern auf der Suche nach Geschenken, die nicht nur Spaß machen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung ihrer Kinder leisten. Im Fokus stehen dabei Spielzeuge und Lernwerkzeuge, die auf spielerische Art und Weise das Lernen und die persönliche Entwicklung der Kinder fördern. Dieses Jahr präsentieren wir eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Spielen für Kinder von 4 bis 10 Jahren, die sich in drei Hauptbereiche gliedern: digitales Lernen, kreatives Bauen und fotografisches Entdecken. Jedes dieser Spiele hat das Ziel, essenzielle Fähigkeiten und Zukunftskompetenzen bei Kindern zu fördern und zu entwickeln.

Edurino: Spielerisches digitales Lernen für kleine EntdeckerInnen

Edurino (https://www.edurino.com/) hebt sich als mehrfach ausgezeichnete Spiel- und Lern-App hervor, die in Zusammenarbeit mit PädagogInnen entwickelt wurde, um Kindern von 4 bis 8 Jahren ein umfassendes Lern- und Spielerlebnis zu bieten. Das Besondere: Edurino verbindet analoges und digitales Lernen auf spielerische Weise miteinander, um eine interaktive und ganzheitliche Bildungserfahrung zu schaffen. Haptische Tierfiguren, die auf ein Tablet oder Smartphone gesetzt werden, fungieren als Schlüssel zu unterschiedlichen Lernwelten. Bedient wird die App mit einem ergonomischen Eingabestift, der die Schreibmotorik und die richtige Stifthaltung fördert. Mit Themen, die von emotionaler Intelligenz über Umweltbewusstsein bis hin zu Coding, logischem Denken, Körperbewusstsein, Kreativität, Lesen, Schreiben und Rechnen reichen, steht Edurino für ein Lernen, bei dem Spaß im Vordergrund steht. Durch die Zusammenarbeit mit mehreren Hundert Bildungseinrichtungen wird Edurino wöchentlich in Kitas getestet und an die Bedürfnisse der Kinder und den aktuellen Lernplänen angepasst, was es zu einem idealen Werkzeug für die Vermittlung von klassischen Schullerninhalten und Zukunftskompetenzen macht.

Stix: Kreatives Konstruieren für junge BaumeisterInnen

Die Stix (https://www.oppitoys.com/en/collections/stix-building-games) von OPPI fördert Kreativität und das räumliche Vorstellungsvermögen von Kindern ab 4 Jahren. Als analoges Konstruktionsspiel bieten sie eine Vielzahl von Möglichkeiten, farbige Stäbchen zu verschiedenen Strukturen, Figuren und Mustern zu verbinden. Diese Aktivität stärkt nicht nur die Feinmotorik und die Hand-Augen-Koordination, sondern regt auch zum problemlösenden Denken und zur Teamarbeit an. Die Stix motivieren Kinder dazu, ihre Fantasie einzusetzen und gleichzeitig fundamentale Konzepte der Mathematik und Physik spielerisch zu erlernen.

Artist: Fotografische Abenteuer mit der Hoppstar Sofortbild-Kamera

Die Hoppstar (https://www.hoppstar.com/artist) Sofortbild-Kamera „Artist“ ist speziell für Kinder entwickelt und eröffnet jungen Entdeckern die Möglichkeit, die Welt um sie herum durch das Objektiv zu erkunden und festzuhalten. Diese robuste und kinderfreundliche Kamera ist mit hochauflösenden Bildsensoren ausgestattet, um beste Ergebnisse zu erzielen, und ermöglicht es Kindern, ihre Aufnahmen mit Fotorahmen und Filtern noch kreativer zu gestalten. Für die Kameras sind zudem austauschbare Hüllen in kindlichen Designs erhältlich, was sie zu einem persönlichen und anpassbaren Geschenk macht. Für junge Fotografen von 4 bis 10 Jahren konzipiert, fördert der Hoppster nicht nur die visuelle Wahrnehmung und Kreativität, sondern auch die Feinmotorik und die Erzählfähigkeiten. Kinder werden ermutigt, ihre eigenen Geschichten durch Bilder zu erzählen und ihre Abenteuer zu dokumentieren.

Ostergeschenke für kleine Innovatoren: Auf dem Weg zur digitalen Kompetenz

In einer sich schnell wandelnden Welt sind Zukunftskompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeit, Kreativität und digitale Literacy entscheidend für die heranwachsende Generation. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Kindern, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern und aktiv ihre Zukunft zu gestalten. Bildungsspielzeuge und Lernwerkzeuge, die solche Kompetenzen spielerisch fördern, sind daher unverzichtbar. Unsere Auswahl an Ostergeschenken für (Vor)Schulkinder zielt darauf ab, diese essenziellen Fähigkeiten zu entwickeln und Kinder ganzheitlich auf eine moderne Welt vorzubereiten.

