NBA-Ikone LeBron James und Canyon verbindet eine gemeinsame Leidenschaft: Fahrräder. Was für den Basketballstar tief in seiner Kindheit verwurzelt ist, ist die erklärte Mission der weltweit beliebten Fahrradmarke: Zusammen wollen sie Menschen zum Radfahren inspirieren und motivieren, auf eigene Entdeckungsreisen zu gehen, die das Leben verändern können.

Der Basketball-Champion aus Akron, Ohio, steht an der Spitze einer gemeinsamen Initiative, mit der er seine 2022 gestartete Minderheitsbeteiligung an Canyon weiter intensiviert: Ziel der Partnerschaft ist es, Millionen von potenziellen Radfahrern auf der ganzen Welt zu zeigen, wie lebensverändernd ein Fahrrad sein kann. Canyon und LeBron erzählen dazu eine inspirierende Geschichte, die sich auf LeBrons Kindheitserlebnisse stützt und andere dazu motivieren soll, selbst die Freiheit und Unabhängigkeit des Fahrradfahrens zu spüren. Den Start macht ein Videoclip rund um LeBron James und die junge Mountainbikerin Olivia Silva, gefolgt von der Spende von Canyon Young Heroes Bikes an die LeBron James Family Foundation.

LEBRON’S INSPIRATION

Für LeBron James haben Fahrräder schon immer eine essenzielle Rolle auf seinem Weg zu einem der bekanntesten Sportler der Welt gespielt: In seiner frühen Kindheit war es ein Fahrrad, das ihm ein Gefühl von Freiheit gab – einfach losfahren und die Gegend erkunden oder zum Training fahren. Zu spüren, dass der nächste Häuserblock keine Grenze darstellt, sondern dass man über ihn hinausfahren kann. Er erzählt, wie er daraus die Kraft genommen hat Barrieren zu überwinden – seien es räumliche oder soziale – und natürlich, wie das Fahrrad ihn heute immer noch als Teil eines aktiven, gesunden Lebensstils antreibt.

„Fahrradfahren war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Als ich aufgewachsen bin, habe ich mich damit fortbewegt – ich bin mit Freunden durch die Stadt gefahren, um zum Training zu kommen oder wo auch immer ich sein musste. Es gab mir die Freiheit an Orte zu gelangen und Dinge zu erreichen, die sonst unerreichbar gewesen wären. Selbst jetzt fühle ich mich beim Radfahren wieder wie ein Kind. Es gibt nichts Besseres, als die Luft im Gesicht zu spüren und pure Freiheit zu leben.“

LeBron James

Fahrradfahren kann Unabhängigkeit, Autonomie, Freiheit, Freude und spannende Abenteuer bringen – Werte, an die Canyon und LeBron James fest glauben.

„Wir glauben an die transformative Kraft von Fahrrädern“, erklärt Nicolas de Ros Wallace, CEO von Canyon. „Die Zusammenarbeit mit LeBron zelebriert die Freiheit, die Fahrräder bieten und gemeinsam wollen wir Menschen motivieren, Generationen inspirieren. Wie könnte uns das besser gelingen als mit einem der erfolgreichsten Sportstars aller Zeiten – und mit einigen der talentiertesten Radprofis der Welt?“Nicolas de Ros Wallace, CEO von Canyon

EMPOWERED BY COMMUNITY

Unter dem Titel „Find Your Freedom“ bringen LeBron James und Canyon Radsportstars aus der ganzen Welt zusammen, darunter der amtierende Straßenradweltmeister Mathieu van der Poel, die Freeride-Sensationen Fabio Wibmer und Samantha Soriano, der Dirt- und Gravel-Fahrer Andrew Jackson, die CANYON//SRAM Generations-Fahrerin Diane Ingabire und die aufstrebende Mountainbikerin Olivia Silva. Sie alle wollen die Menschen auf der ganzen Welt inspirieren, die transformative Kraft des Fahrrads selbst zu erleben.

Der unermüdliche Einsatz und die Leidenschaft der Spitzensportlerinnen und -sportler motiviert ihre Communities und Fans. Selbst eine einfache Aktivität wie Fahrradfahren kann Verbindungen schaffen, das Wohlbefinden fördern und Träume zur Realität werden lassen. Durch ihren Einsatz ermutigen sie die Menschen an ihre eigene Stärke und ihr Potenzial zu glauben.

„Ein Fahrrad ist nicht nur ein Fahrrad, es ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken, ein Statement zu setzen und Haltung zu zeigen, insbesondere für Frauen. Historisch gesehen war das Fahrrad eine der ersten Möglichkeiten für Frauen, ihre persönliche Freiheit zu entdecken und zu erweitern. Das ist bis heute ein wichtiger Aspekt. Ich hatte schon immer eine tiefe Verbindung zu Fahrrädern, sie spornen mich körperlich und geistig immer wieder an.“

Samantha Soriano, MTB-Freeriderin

„Ich binStraßen-, Cyclo-Cross- und Mountainbike-Rennen mit den Besten der Welt gefahren und ich liebe immer noch jede Herausforderung, die sich mir stellt. Der Radsport liegt seit Generationen in meiner Familie und das wird sich auch nie ändern. Das, was der Radsport für die Menschen tun kann, weiterzugeben, ist eine meiner größten Motivationen als Profisportler und als Botschafter des Radsports.“

Mathieu van der Poel, amtierender Weltmeister im Straßenrennen und Cyclocross

„FIND YOUR FREEDOM“

Zentraler Bestandteil der neuen Initiative von Canyon und LeBron James ist ein Videoclip, in dem die junge Mountainbikerin Olivia Silva auf ihrer Reise LeBron James und Canyon Athletinnen und Athleten trifft. Diese inspirieren sie jeder auf eigene Weise ein wenig schneller zu werden, ein wenig mehr zu geben, unabhängiger zu werden und sie bringen Olivia auf den Weg mit dem Rad Großes für sich zu erreichen. Die Kernbotschaft ist eine fesselnde Geschichte, die Freiheit, Performance und Inspiration miteinander verbindet.

Video hier (https://www.canyon.com/country/lang/category/lebron-james) ansehen.

INSPIRED TO RIDE, FREEDOM TO ACHIEVE

Im Rahmen der Partnerschaft stellt Canyon in der nächsten Phase Fahrräder für das „I PROMISE“-Programm der LeBron James Family Foundation zur Verfügung.

Die LeBron James Family Foundation (LJFF) hat die Bedeutung von Fahrrädern für die Mobilität, die Anbindung und die körperliche Fitness, schon lange erkannt. Seit dem Start des I PROMISE-Programms im Jahr 2011 hat die LJFF Schülerinnen und Schülern des Programms aus LeBrons Heimatstadt Akron ein Fahrrad als Teil ihrer „Earned, not given“-Philosophie zur Verfügung gestellt, um sie zu motivieren, hart zu arbeiten, die Schule abzuschließen und einen aktiven und gesunden Lebensstil zu führen.

In diesem nächsten Kapitel wird Canyon seine Grand Canyon Young Heroes Jugend-Mountainbikes an die diesjährige Klasse der I PROMISE-Schülerinnen und Schüler zum Ende des erfolgreich bestandenen akademischen Jahres spenden.

„Ich weiß, wie viel mir ein Fahrrad als Kind bedeutet hat, wie es mir Türen geöffnet und mich an Orte gebracht hat, an die ich sonst nicht hätte gehen können. Deshalb war es schon immer ein fester Bestandteil unseres Programms, unseren I PROMISE-Schülerinnen und Schülern Fahrräder zur Verfügung zu stellen, wenn sie am Programm teilnehmen“, sagt James. „Es ist nicht nur eine Belohnung für ihre harte Arbeit, sondern ermöglicht es ihnen auch, nach draußen zu gehen, aktiv in ihren Communities zu sein und mit ihren Freunden und ihrer Familie auf eine andere Art und Weise Erinnerungen zu sammeln.“ LeBron James

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

1. LeBron James fährt während des Videoclips auf einem Canyon Neuron:ONfly.

2. Unter der Regie von: Fil Fury Produktion: Untold Studios, L.A. / London

3. Bilder: hier verfügbar (https://media-centre.canyon.com/en-INT/a57f6b30458e4ef8f84270af7d3bc440651db77d197bcdfc6b7fb47c3fef9dc5)

Canyon ist eine der innovativsten Fahrradmarken der Welt. Das Konzept begann in der Garage des Gründers Roman Arnold und wuchs zum weltgrößten Hersteller von Rennrädern (https://www.canyon.com/en-us/road-bikes/), Mountainbikes (https://www.canyon.com/en-us/mountain-bikes/), Triathlonrädern (https://www.canyon.com/en-us/road-bikes/triathlon-bikes/), Gravelbikes (https://www.canyon.com/en-us/gravel-bikes/), Hybridrädern (https://www.canyon.com/en-us/hybrid-bikes/) und Elektrorädern (https://www.canyon.com/en-us/electric-bikes/), der direkt an den Kunden liefert. Canyon hat sich durch den konsequenten Einsatz fortschrittlicher Materialien, Denkweisen und Technologien einen hervorragenden Ruf für Innovation erworben. Das ikonische Canyon-Design ist leicht zu erkennen. Canyon ist nicht nur kühn wettbewerbsfähig und expandiert ständig, sondern setzt sich auch dafür ein, die globale Radsportgemeinschaft für jeden Fahrer zugänglich zu machen. Während Canyon mit einigen der besten Athleten der Welt zusammenarbeitet, unterstreicht ihre Mission „Inspire to Ride“, wie sie daran arbeiten, die Kraft des Radfahrens für jeden zu fördern. Die Produkte von Canyon sind ausschließlich online unter www.canyon.com und über die Canyon App erhältlich.

