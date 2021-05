Eine jĂŒngst veröffentlichte Statistik gibt an, dass zwischen 3 und 12 Prozent der Bevölkerung unter Nagelpilz leiden. Die befallenen NĂ€gel verfĂ€rben sich gelblich, verdicken, werden brüchig – wahrlich kein Ă€sthetischer Anblick. Das Onyco Stop Pro Spray soll ein Produkt zur effektiven Behandlung und PrĂ€vention von Fuß- und Nagelpilz sein. Wir wollten wissen, ob dieses Spray wirklich gegen eine Pilzinfektion hilft und haben es fĂŒr Sie genauer unter die Lupe genommen.

Was ist Onyco Stop Pro?

Onyco Stop Pro ist ein Spray, dass, so verspricht es der Hersteller, eine Pilzinfektion im Bereich der NĂ€gel, und FuÌˆĂŸe auf natürliche Art wirkungsvoll bekĂ€mpfen soll. Zudem soll es auch gegen SchweißfĂŒĂŸe und Fußgeruch helfen. Eine spezielle KrĂ€utermischung soll dafĂŒr Sorge tragen, dass Sie innerhalb kurzer Zeit wieder beschwerdefrei sind. Von Natur aus sind Pilzinfektionen sehr langwierig, dass schon wenige Sporen ausreichen, um die Infektion wieder neu aufflammen zu lassen. daher waren wir sehr gespannt, ob dieses Fungizid seinem Wirkungsversprechen gerecht wird.

FĂŒr wen wĂ€re die Anwendung sinnvoll?

In erster Linie ist dieses Fungizid fĂŒr Personen gedacht, die an Fuß- und Nagelpilz leiden. Eine solche Pilzinfektion tritt leider sehr hĂ€ufig auf – im Schwimmbad oder in der Sauna kann man sich schnell anstecken. Jucken, Brennen und brĂŒchige NĂ€gel – an diesen Symptomen lĂ€sst sich eine Pilzinfektion erkennen. Gerade im Anfangsstadium einer leichten Infektion können pflanzliche PrĂ€parate Abhilfe schaffen. Das Spray ist für die Ă€ußerliche Anwendung entwickelt und soll, aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe, sehr gut vertrĂ€glich sein – das haben wir fĂŒr Sie getestet.

Selbsttest – Wir haben das Onyco Stop Pro Spray getestet

Wie kann man eine PrĂ€parat besser untersuchen als in einem Selbsttest. Daher haben wir unsere Leser gebeten, sich als Probanden zur VerfĂŒgung zu stellen – auf unseren Aufruf meldete sich Jan. Jan hatte sich vor einiger Zeit eine Nagelpilzinfektion am Fuß eingefangen, die er gern mit einem natĂŒrlichen Mittel behandeln möchte, da er keine chemischen Antimykotika anwenden will. Da das Onyco Stop Pro Spray nicht im lokalen Handel erhĂ€ltlich ist, haben wir es direkt beim Hersteller bestellt. GemĂ€ĂŸ der Anweisung versprach Jan, das Spray 2-mal tĂ€glich auf die betroffenen Stelle aufzutragen. Unser 4-wöchiger Test konnte beginnen.

Woche 1: Jan trug das Spray zweimal tĂ€glich auf die infizierten Stellen auf. Da diese besonders stark jucken, erhoffte er sich von dem Spray eine kĂŒhlende bzw. angenehme Wirkung, diese trat auch bereits nach der 1. Anwendung ein. Am Ende der ersten Woche stellet sich, trotz regelmĂ€ĂŸiger Anwendung, jedoch noch keine Linderung seiner Beschwerden ein.

Woche 2: Am Ende der zweiten Testwoche riefen wir Jan an und wollten wissen, wie es ihm geht. Er verspĂŒrte keine Verbesserung seiner Beschwerden und wollte den Test abbrechen. Wir konnten ihn allerdings davon ĂŒberzeugen, das Spray noch weiter anzuwenden.

Woche 3: Obwohl sich Jan exakt an die Anwendungsanweisungen gehalten hat und Onyco Stop Pro dreimal tĂ€glich auf seine FĂŒĂŸe gesprĂŒht hatte, war die Infektion noch nicht vollstĂ€ndig verschwunden. Dennoch konnte er uns betsĂ€tigen, dass die Symptome, wie z.B. das starke Jucken bereits zurĂŒck gegenagen waren.

Woche 4: Nach vier Wochen trafen wir Jan wieder in unserer Redaktion. Das Spray zeigte Wirkung, jedoch hatte er sich ein wenig mehr vom PrĂ€parat gewĂŒnscht. Der Nagelpilz war noch nicht ganz beseitigt, ging seiner Meinung nach jedoch leicht zurĂŒck und immerhin verschwanden die Symptome wie das lĂ€stige Jucken.

Gibt es eine gĂŒnstigere Alternative?

Da Nagel- und Fußpilzerkrankungen hĂ€ufig vorkommen und die Betroffenen sich Hilfe erhoffen, wollten wir wissen, welche Alternativen es zu Onyco Stop Pro gibt. Fungustan ist eine ausgezeichnete Alternative. Dieses natĂŒrliche Anti-Mykotikum ĂŒberzeugt durch seine Wirkung und seine gute VertrĂ€glichkeit in vielen unabhĂ€ngigen Tests und durch zahlreiche positive Kundenbewertungen. Zudem ist es sogar zu einem gĂŒnstigeren Preis erhĂ€ltlich.

Gibt es Onyco Stop Pro Erfahrungen und Kundenbewertungen?

War das Testergebnis von Jan nur Zufall? Auf der Suche nach weiteren Kundenbewertungen wurden wir leider nicht so schnell fĂŒndig. Onyco Stop Pro Erfahrungsberichte gibt es bislang nur auf der Herstellerseite, vermutlich liegt das daran, dass es sich noch um ein releativ neues Produkt handelt. Wir werden den Bereich erweitern, sobald weitere Erfahrungen vorliegen. Gerne können Sie auch Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit und und unseren Lesern teilen.

Gibt es offizielle Tests und Studien?

Nein, bislang wurden keine offiziellen Tests oder Studien durchgefĂŒhrt. Auch Stiftung Warentest hat Onyco Stop Pro bislang noch nicht unter die Lupe genommen.

So erfolgt die Onyco Stop Anwendung

Vor der Anwendung sollten die betroffenen Stellen grĂŒndlich mit Seife gereinigt und danach abgetrocknet werden. Tragen Sie dann das Spray großzĂŒgig auf die betroffenen Stellen auf und massieren Sie sie sanft ein. Um einen optimalen Behandlungserfolg zu erzielen, sollten Sie das Spray zweimal tĂ€glich anwenden.

Wirkung und Wirkungseintritt

Nach Angaben des Herstellers sollte bereits nach zwei Wochen die ersten Behandlungserfolge sichtbar sein. Eine optimale Wirkung soll nach einem Zeitraum von 30 Tagen eintreten und, bei sachgemĂ€ĂŸer Anwendung von Onycho Stop Pro, der Fuß- oder Nagelpilz komplett entfernt sein. Jedoch muss man sagen, dass man den Wirkungseintritt nie pauschal bestimmen kann, da es immer abhĂ€ngig davon ist, wie stark der Fuß- bzw. Nagelpilz schon ausgebreitet ist.

Onycho Stop Pro Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Laut Angaben des Herstellers wird Onyco Stop Pro aus einer speziellen KrĂ€utermischung hergestellt und enthĂ€lt keine kĂŒnstlichen Inhaltsstoffe.

Folgende Inhaltsstoffe werden angegeben:

Eichenrindenextrakt:Â wird aus der Rinde Baumes gewonnen und soll die Haut schĂŒtzen, zudem mindert das Extrakt den Juckreiz, wirkt desinfizierend und hilft der Haut, sich zu regenerieren.Â

wird aus der Rinde Baumes gewonnen und soll die Haut schĂŒtzen, zudem mindert das Extrakt den Juckreiz, wirkt desinfizierend und hilft der Haut, sich zu regenerieren. Teebaumöl: das aus den BlĂ€ttern des australischen Teebaumes gewonnene Öl wirkt gegen Bakterien und hemmt das Wachstum von Pilzen und Viren

das aus den BlĂ€ttern des australischen Teebaumes gewonnene Öl wirkt gegen Bakterien und hemmt das Wachstum von Pilzen und Viren Echter Salbei: Salbei wurde schon im Mittelalter zur Behandlung von EntzĂŒndungen verwendet. Es hat eine bakterien- und  entzĂŒndungshemmende Wirkung.Â

Salbei wurde schon im Mittelalter zur Behandlung von EntzĂŒndungen verwendet. Es hat eine bakterien- und  entzĂŒndungshemmende Wirkung. Arznei-Engelwurz: Die Bitterstoffe, die in der Pflanze enthalten sind, haben eine antimykotische Wirkung  und helfen bei Pilzinfektionen.

Die Bitterstoffe, die in der Pflanze enthalten sind, haben eine antimykotische Wirkung  und helfen bei Pilzinfektionen. Hammamelis: pflegt und beruhigt die Haut, wirkt entzĂŒndungshemmend

Mögliche Nebenwirkungen und Risiken

Bei unseren Recherchen konnten wir keine Berichte ĂŒber Nebenwirkungen finden. Das Spray besteht aus rein natĂŒrlichen Inhaltsstoffen, die in der Regel gut vertrĂ€glich sind. In seltenen FĂ€llen kann es zu allergischen Reaktionen kommen, wenn eine UnvertrĂ€glichkeit gegenĂŒber einem oder mehreren Inhaltsstoffen besteht.

Wo kann man Onyco Stop Pro kaufen? Amazon, eBay, Apotheken?

Das Spray wird weder in Apotheken noch von den bekannten Online-HĂ€ndlern wie Amazon oder Ebay angeboten. Onyco Stop Pro wird ausschließlich ĂŒber die Homepage des Herstellers angeboten und ist im baaboo Shop erhĂ€ltlich.

Welcher Preis wird angeboten?

Der Hersteller bietet das Spray zum rabattierten Preis von 36,90 Euro an, normalerweise kostet das Spray mit 50ml Inhalt stolze 73,80 Euro. Zudem werden auf der Homepage noch verschiedene Sparpakete angeboten, bei denen Sie bei einer Bestellung vom Mengenrabatt profitieren können. Beim grĂ¶ĂŸten Paket mit 5 Flaschen kommen Sie umgerechnet auf einen Einzelpreis von 22,40 Euro. Der Versand des Spray ist kostenfrei.

Im baaboo Shop gibt es das Spray bereits zum Einzelpreis von nur 29,00 Euro. Auch hier können Sie Sparangebote bestellen, verfĂŒgbar sind die 2+1 GRATIS und 3+2 GRATIS Sparpakete. Umgerechnet können Sie hier dann sogar auf einen Einzelpreis von nur noch 17,40 Euro kommen – mit Abstand der gĂŒnstigste Preis im Netz, den wir finden können. Die Versandkosten sind hier ebenfalls kostenlos.

HĂ€ufig gestellte Fragen

Pilzinfektionen sind nicht nur langwierig und unangenehm, sie schrĂ€nken die Betroffenen auch oft ein. So ist es nicht verwunderlich, dass die Patienten nur einen Wunsch haben – eine schnelle Heilung. Hier haben wir noch weitere Informationen zu Onyco Stop Pro fĂŒr Sie zusammengefasst.

Gibt es einen Zusammenhang zu Onycosolve? Beide PrÀparate haben scheinbar nahezu die selben Inhaltsstoffe, ob es sich jedoch um ein und das selbe Produkt handelt konnten wir bislang nicht herausfinden.

Wie bekomme ich mein Geld zurĂŒck? Der Hersteller gibt keine Geld-zurĂŒck-Garantie. Allerdings können Sie innerhalb von 14 Tagen ungeöffnete Exemplare zurĂŒckschicken. Außerdem muss er sich in der Originalverpackung befinden. Die Versandkosten tragen in diesem Fall Sie selbst.

Hilft das Onyco Stop Pro Spray gegen Fußpilz oder Nagelpilz? Onyco Stop Pro hat bei unserem Tester Wirkung gezeigt. Auch andere Anwender sind mit der Wirkung des Spray zufrieden und haben die Behandlung gegen Nagelpilz und Fußpilz erfolgreich abgeschlossen.Â

Wer steckt dahinter bzw. ist der Hersteller? Diese Frage kann leider nicht beantwortet werden. Wir haben bei unserer Recherche keinerlei Hinweise gefunden, wer sich hinter dem Produkt verbirgt

Wird das Produkt in Deutschland hergestellt? Leider haben wir auch hier keine Hinweise finden können, wo das Spray hergestellt wird. Im baaboo Shop finden wir jedoch den Hinweis “Hergestellt in Europa”.

Onyco Stop Pro Bewertung

Bei unserem Test konnte Onyco Stop Pro punkten und ist fĂŒr uns ein wirksames Mittel gegen Fuß- und Nagelpilz. Daher können wir das Spray, mit dem Sie wirkungsvoll Pilzinfektionen der NĂ€gel im Bereich der HĂ€nde und FuÌˆĂŸe bekĂ€mpfen können, weiter empfehlen. Die natürlichen Inhaltsstoffe sind gut vertrĂ€glich und sorgen dafür, dass Ihre Pilzinfektion bald der Vergangenheit angehört und Sie wieder beschwerdefrei durchs Leben gehen.