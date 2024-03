Niederdorfelden (ots) –

Engelhard gibt’s jetzt auf die Ohren! Richtig gehört – denn ab sofort startet der mittelständische Arzneimittelhersteller aus Hessen einen eigenen Podcast – mit Persönlichkeiten aus der Gesundheitsbranche als Gesprächspartner. Dabei steht dem Unternehmen für ein professionelles Hörerlebnis prominente Unterstützung zur Seite.

Trends und Insights der Gesundheitsbranche, Veränderungen im Markt und der Blick über den Tellerrand – all das sind Themen, in die der Podcast eintauchen wird. Durch Gespräche mit Experten bietet der neue Podcast „Ohne Risiken und Nebenwirkungen“ den Zuhörerinnen und Zuhörern wertvolle Einblicke und Informationen rund um das Thema Gesundheit mit dem Ziel, zu informieren, aber auch zu unterhalten. „Ein absolutes Muss für alle, die das Thema Gesundheit aktiv mitgestalten wollen und nach mehr als reiner Unterhaltung suchen“, sagt Frank Ahnefeld, Head of Corporate Communications & PR bei Engelhard, der gemeinsam mit seinem Team den Podcast moderieren wird. Mit im Boot ist die Podcast-Agentur „All Ears on you“, die von dem Radiomoderator Felix Moese und Moderatorin Jennifer Knäble geführt wird. „Podcasts bieten großartige Möglichkeiten, aktive Communitys aufzubauen und Wissen zu vermitteln. Engelhard hat das Potenzial erkannt und gemeinsam haben wir einen innovativen Podcast zum Megatrend Health Care kreiert, der in seiner Form einzigartig ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, findet Felix Moese.

Information, Unterhaltung und Edutainment zum Streamen

Den Anfang macht Engelhard-CEO Richard Engelhard, der im Podcast mit Frank Ahnefeld darüber spricht, was er geworden wäre, hätte er nicht gemeinsam mit seinem Bruder Oliver Engelhard in 5. Generation die Führung des Familienunternehmens übernommen, wo man ihn in seiner Freizeit findet und wen oder was er völlig überbewertet findet. Ein Mal monatlich soll es künftig Information, Unterhaltung und Edutainment zum Streamen geben. „Der Blick auf die Liste unserer Podcast-Gäste ist sehr vielversprechend. Ohne bereits zu viel zu verraten, finden sich dort spannende Apothekerpersönlichkeiten ebenso wie medizinische Top-Influencer und YouTuber oder Prominente, von denen kaum einer weiß, dass sie einmal im Gesundheitssektor ihre berufliche Laufbahn gestartet haben“, berichtet Frank Ahnefeld.

Im Zeitalter der Digitalisierung und des mobilen Internets sind Podcasts eine wichtige Möglichkeit für Menschen, Informationen aus dem Gesundheitswesen zu konsumieren, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Training oder in der Freizeit. Die Flexibilität und Vielfalt von Podcasts ermöglicht es den Zuhörern, Inhalte auszuwählen, die ihren individuellen Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Und so versteht sich der Podcast von Engelhard als ein neues, kostenloses Angebot für all jene, für die – getreu dem Engelhard-Claim- Gesundheit auch die Welt bedeutet. Die Inhalte sind inspirierend, informativ und jeden Monat neu – und das ganz sicher ohne Risiken und Nebenwirkungen.

Mehr Informationen zum Podcast gibt es unter www.ohnerisikenundnebenwirkungen.de (https://www.engelhard.de/podcast) . Eine Übersicht der Streamingdienste finden sich hier: www.wonderlink.de/@engelhard-podcast

