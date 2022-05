Neckarsulm (ots) –

In der neuen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test überzeugt Kaufland mit gleich zwei Eigenmarkenprodukten: Das K-Classic Schokoladeneis erhält die Note „sehr gut“ ebenso wie das Rasiergel „Peach“ von bevola.

Für den Test des Schokoladeneis wurden insgesamt 20 verschiedene Produkte bewertet. Das Ergebnis: Die „zartschmelzende Schokoladen Eiscreme“ von K-Classic überzeugt unter anderem mit ihrem deutlichen Schokoladengeschmack. Sie erhält die Bestnote und gehört mit 1,89 Euro pro 1000-Milliliter-Schale zu den günstigsten Artikeln im Test. Das Produkt trägt das Siegel „Rainforest Alliance Certified“, das garantiert, dass der verwendete Kakao unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer Anforderungen angebaut wird.

Im Test von 16 Rasiermittel für Frauen wird das bevola-Produkt „Rasiergel Peach“ mit der Bestnote bewertet. Das Gel duftet nach Pfirsich und Zitrone und verfügt über eine Pflegeformel mit Aloe Vera und Vitamin E. Damit ist es ideal für die sanfte Nassrasur empfindlicher Haut. Beim Auftragen verwandelt sich das Gel in einen cremigen Schaum. Die Hautverträglichkeit wurde im dermatologischen Test getestet und bestätigt. Die 200-Milliliter-Dose kostet 1,35 Euro. Mit bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab, in überzeugender Qualität, zu günstigen Preisen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. In Deutschland führt Kaufland mittlerweile mehr als 320 Artikelnunter der Marke bevola.

Pressekontakt:

Kaufland Unternehmenskommunikation

Annegret Adam

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon +49 7132 94-680448

[email protected]

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots