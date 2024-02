Nürnberg (ots) –

Der Lebensmittel-Discounter NORMA holt sich im Rahmen der BIOFACH 2024 zum 15. Mal in Folge den Titel für den besten Bio-Händler Deutschlands. Das Nürnberger Unternehmen räumt insgesamt 224 Medaillen des Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) ab und landet damit weit vor der Konkurrenz. Im Rahmen der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel vom 13. bis 16. Februar 2024 durften die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NORMA insgesamt 181 Gold-, 34 Silber- und neun Bronzemedaillen für die Produkte der Eigenmarke BIO SONNE entgegennehmen.

Bio gehört neben dem Discount zum Markenkern von NORMA

Kundinnen und Kunden finden bereits seit 2006 starke Bio-Produkte zu gewohnten NORMA-Tiefstpreisen in den Regalen der NORMA-Filialen. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler beweist nicht nur mit dem langjährigen Erfolg von BIO SONNE, sondern auch mit dem immer größer werdenden Sortiment der Eigenmarke, dass die Rolle als Vorreiter im Bio-Segment wohlverdient ist. Die Expertinnen und Experten des DLG sehen das auch so und verliehen NORMA bereits in den vergangenen 14 Jahren Jahre stets die meisten Medaillen für hochwertige Bio-Produkte.

Neben Vorstand und Geschäftsleitung waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Einkaufsleitung und des Einkaufs von NORMA bei der Preisverleihung am 15. Februar 2024 anwesend und sahen ihre Arbeit im Sinne der Bio-Qualität durch die 224 DLG-Auszeichnungen mehr als bestätigt.

„Für uns ist es selbst nach 15 Jahren als Gesamtsieger nicht selbstverständlich, dass wir ausgezeichnet werden. Deswegen freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue, wenn unser NORMA-Sortiment Anerkennung erhält. Auf die DLG-Medaillen für die Bio-Produkte sind wir besonders stolz“, hieß es aus dem Unternehmen.

Der Lebensmittel-Händler ruht sich dennoch nicht auf dem Erfolg aus. Das hat NORMA bereits mehrfach bewiesen: Erst vergangenes Jahr wurde beispielsweise nicht nur BIO SONNE als GREEN BRAND zum wiederholten Mal rezertifiziert, sondern auch das gesamte Unternehmen und die Wassersprudelmarke SODA SURF dürfen sich mit dem Gütesiegel schmücken. Die BIOFACH 2024 markiert damit zwar einen wichtigen Meilenstein in der Nachhaltigkeits- und Bio-Offensive von NORMA, ist aber vor allem ein wichtiger Motivator für die kommenden Monate, in denen weiter an dem Ausbau des Produktportfolios gearbeitet wird.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

