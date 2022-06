Kitzbühel (ots) –

Kitzbühel Klassik mit den ZukunftsStimmen.

Star-Mezzosopranistin Elīna Garanča präsentierte heute gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus ein neues Klassik Eventformat in der Gamsstadt. Am 9. Juli singt der Opernstar ihr alljährliches Kitzbühel Open Air „Klassik in den Alpen“, zu dem sie nicht nur prominente „Friends“, sondern auch ihre „ZukunftsStimmen“ – die Besten ihres eigenen Nachwuchsbewerbs- verstärkt ins Rampenlicht holt.

Als Einstimmung auf den Open Air Samstag zeigen Nachwuchssänger/Innen bei der ersten Auflage von Kitzbühel Klassik bereits in den Tagen davor ihr Können vor Publikum im wunderschönen Stadtpark.

Kitzbühel Klassik

Im Rahmen der Kitzbühel Klassik Themenwoche werden ab Mittwoch an drei Abenden Konzerte mit jungen, regionalen Interpreten sowie den bestplatzierten Künstlern/Innen der ZukunftsStimmen geboten. Mit den Auftritten bei freiem Eintritt im Stadtpark Kitzbühel, einem der attraktivsten Tourismus-Hotspots will sich Kitzbühel bewusst der Nachwuchsförderung im Rahmen der strategischen Neu-Ausrichtung widmen.

Kammersängerin Elīna Garanča

„Kitzbühel hat für mich immer eine besondere Atmosphäre. Die Bergkulisse ist immer wieder aufs Neue beeindruckend für mich als eine, die im lettischen Flachland aufgewachsen ist. Heuer haben wir das Klassik Angebot gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus ausgebaut, was mich sehr freut! Ein spannendes Event-Format als Station für meine Nachwuchssänger/Innen auf dem Weg auf die großen Bühnen dieser Welt!“

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus

„Kitzbühel als touristische Weltmarke und Elīna Garanča als Weltstar bilden eine perfekte Symbiose! Mit Kitzbühel Klassik“ erweitern wir das klassische Repertoire der Gamsstadt um eine besondere Facette und schaffen nicht nur eine Bühne für die künftigen Weltstars der Opernbranche, sondern bieten auch einen niederschwelligen Zugang zum Kulturerlebnis.“

Hans Holzer, Veranstalter der Klassik Open Airs und Geschäftsführer AMI Promarketing

„Kitzbühel Klassik ist nicht nur eine Form der „gelebten“ Nachwuchsförderung und eine Bühne, um sich den Besucherinnen und Besuchern von Klassik in den Alpen zu präsentieren, sondern auch für unser Publikum eine Möglichkeit, sich auf das Konzert von Elīna Garanča einzustimmen. Am Mittwoch treten Künstler aus der Region und am Donnerstag Platz 4 und 5 des ZukunftsStimmen-Bewerbes auf, Platz 2 und 3 sind dann am Freitag zu sehen. Die Gewinnerin steht dann am Samstag gemeinsam mit Elīna auf der großen Open Air Bühne im Pfarrau-Park.“

„Pure Magie“ – Elīna Garanča bei „Klassik in den Alpen“

Ein beeindruckendes Bergpanorama als Kulisse für Glanzstücke des Opernrepertoires, Zarzuella-Ausschnitte und international bekannte Songs und Duette: Dies erwartet das Publikum heuer, wenn Mezzosopran-Star Elīna Garanča für Klassik in den Alpen nach Kitzbühel kommt. „Mit Blick auf Berge wie den Hahnenkamm und das Kitzbüheler Horn kann das Publikum Arien aus Opern wie „Luisa Fernanda“ und „Rigoletto“ und Beispiele der leichten Muse genießen“, so Elīna Garanča.

Der musikalische Leiter Karel Mark Chichon hat das Programm, das Kompositionen von Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Leonard Bernstein und anderen umfasst, unter das Motto „Sehnsucht“ gestellt. Arien aus „Norma“, „Linda di Chamounix“ und „Madama Butterfly“ werden unter dem Sternenhimmel von Kitzbühel ebenso zu hören sein wie Zarzuella- und Musical-Ausschnitte.

Das Flair von Südamerika

Das beliebte Medley am Schluss des Konzerts ist diesmal Kompositionen mit südamerikanischem Kolorit gewidmet. Unter den Zugaben, die noch geheim bleiben, wird auch ein Stück mit Bezug zum Tiroler Veranstaltungsort sein.

Unterstützung holt sich Elīna Garanča bei ihren „Friends“, Marina Monzó und Jonathan Tetelman. Beide haben zuletzt häufig von sich reden gemacht, Tetelman etwa als Cavaradossi in „Tosca“ am Theater an der Wien, Marina Monzó als Königin der Nacht in „Die Zauberflöte“ an der Bayerischen Staatsoper München, als Donna Anna in „Don Giovanni“ an der Welsh National Opera in Cardiff und als Contessa di Folleville in „Il Viaggio a Reims“ an der Deutschen Oper Berlin.

Außerdem wird Nachwuchs-Sopran Marie-Sophie Janke, die Gewinnerin der Initiative ZukunftsStimmen und von deren Talent Elīna Garanča überzeugt ist, die Arie der Rosina aus „Il Barbiere di Siviglia“ zum Besten geben. Den musikalischen Teppich formen die Musiker des Symphonieorchesters der Volksoper Wien und Dirigent Karel Mark Chichon. Und damit die Zuschauer auch Hintergrundinformationen zu den von Garanča, Tetelman, Monzó und Janke gesungenen Stücken erhalten, ist in bewährter Weise ORF-Kulturlady Barbara Rett als Moderatorin mit an Bord.

Einmal mehr tritt die Mezzosopranistin Elīna Garanča, die auf den großen Bühnen der Welt zu Hause ist, also auf einer außergewöhnlichen Freilichtbühne auf, deren Atmosphäre sie als „pure Magie“ bezeichnet: Nicht zuletzt, um sich selbst und dem Publikum zu ermöglichen, der ganz persönlichen Sehnsucht nach einem friedvollen, von Kulturgenuss geprägten Abend nachzugeben.

Kitzbühel Klassik 2022

Mittwoch, 6. Juli ab 18:00 Uhr

Standkonzert des sinfonischen Blasorchesters Kitzbühel

Eintritt frei | Stadtpark Kitzbühel

Donnerstag, 7. Juli ab 18:00 Uhr

Die ZukunftsStimmen von Elīna Garanča treffen auf Bridgerton

Eintritt frei | Stadtpark Kitzbühel

Freitag, 8. Juli ab 17:00 Uhr

Elīna Garanča & die ZukunftsStimmen

Eintritt frei | Stadtpark Kitzbühel

Samstag, 9. Juli ab 20:30 Uhr

Klassik in den Alpen | Elīna Garanča & Friends

Tickets: Kitzbühel Tourismus & oeticket | Pfarrau-Park

Besuchen Sie das NEUE Veranstaltungsformat KITZBÜHEL KLASSIK klassik.kitzbuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/veranstaltungen/kitzbuehel-klassik/)

