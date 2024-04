Baierbrunn (ots) –

Neuer Apotheken Umschau-Ratgeber: „Osteoporose – Die ersten 100 Tage“ / Ein Ratgeber für Betroffene – erste Schritte nach der Diagnose und viele hilfreiche Tipps / In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Osteologie e.V. / Seit 6. April 2024 im Handel

Dass etwas nicht stimmt, ahnen die Betroffenen meist bereits. Doch nun steht die Diagnose fest: Osteoporose. Was ist das und was bedeutet das für den Alltag? Diese und viele weitere Fragen schwirren Erkrankten durch den Kopf und verunsichern.

Osteoporose – was ist das?

Osteoporose bleibt oft lange unbemerkt. Dass die Knochen schleichend porös und brüchig geworden sind, zeigt sich häufig erst, wenn es zu einem Bruch kommt. Besonders stark gefährdet sind Frauen nach den Wechseljahren, aber auch eine ungünstige Ernährung, eine ungesunde Lebensweise mit zu wenig Bewegung, mit Nikotin- und Alkoholkonsum sowie bestimmten Erkrankungen zählen zu den Risikofaktoren.

So hilft die Medizin und das kann man selbst tun

Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber in Buchform begleitet Betroffene informativ durch die ersten 100 Tage. Sie lernen die Diagnose Osteoporose zu verstehen, erfahren, was in ihrem Körper geschieht und warum sie krank geworden sind. Sie bekommen aber auch viele Anregungen, was sie selbst tun können, um den Abbau der Knochendichte zu verlangsamen und die Sturzgefahr zu minimieren. Ob Knochendichtmessung, Ernährungsumstellung, Stressbewältigung oder Medikamente: Jede Frage wird verständlich beantwortet und unterstützt die Betroffenen auf ihrem Weg, mit der Krankheit umzugehen. Entstanden ist der neue Apotheken Umschau-Ratgeber in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Osteologie e.V.

Wort & Bild Verlag | Erscheinungstermin: 06. April 2024 | 128 Seiten | 16,99 Euro | ISBN: 978-3-92721669-3

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, [email protected]. Alle Bände sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich.

