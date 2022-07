Muama Enence ist eine kleine silberne Box, die Gespräche in Echtzeit in mehrere Sprachen übersetzen kann. Es ist als Assistent für die Kommunikation konzipiert, der immer und überall mit Freunden und Kollegen ist, nicht nur auf Reisen und anderen Ausflügen, sondern im Alltag von zu Hause über das Büro bis hin zu Vorstandssitzungen und Präsentationen. Das Tool unterstützt zwar nur Monologe oder Dialoge, aber das Erlernen von Sprachen ist mit akustischer und visueller Unterstützung sehr einfach.

Die Muama ENENCE ist eine Art Fernbedienung mit der Fähigkeit, die Sprache zu wechseln und das, was man sagt, in eine andere Sprache umzuwandeln. Sie erinnert vom Stil her an einen alten iPod, denn um ihren Mittelkreis herum sind Tasten angeordnet, die unter anderem zum Ein- und Ausschalten oder zur Lautstärkeregelung verwendet werden können, wie z. B. das Mikrofonsymbol (für das Sprechen), die „Ich“-Taste (lokale Benutzeroberfläche) und Übersetzungsrichtungen – jeweils eine speziell für Ihren Anwendungsfall: Wenn ich diese Taste drücke, spreche ich Deutsch, während ich Englisch als Umwandlungsrichtung verwende

Keine Sprachbarrieren mehr?

Leider wird der Muama Translator nicht mit einer Bedienungsanleitung in Deutsch geliefert, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig. Die Bedienung ist ziemlich einfach zu erlernen. Die lange Liste der Sprachen, die der Muama Translator laut Herstellerversprechen verarbeiten kann, ist wirklich beeindruckend. Das bedeutet, dass es verspricht, die meisten alltäglichen Kommunikationsprobleme in der Mehrheitswelt zu lösen. Viele Geräte, die angepriesen werden, um die globale Kommunikation zu erleichtern, sind an diesem Versprechen gescheitert. Wir haben das Muama Gerät anhand der Erfolgsaussagen des Herstellers getestet.

Erfahrungen anderer Nutzer

Mit all diesen großartigen Bewertungen von Leuten, die es ausprobiert haben, denke ich, dass wir hier etwas auf dem Kasten haben! Die Idee scheint sehr ansprechend zu sein, und auch das Produkt selbst erhält gute Noten.

Die Informationen, die wir im Internet gefunden haben, gaben uns einen Einblick in die Meinung der Kunden zu dieser speziellen Gerät.

Zubehör

Das Gerät wird zusammen mit einem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung auf Englisch geliefert. Um dieses Produkt vollständig nutzen zu können, müssen Sie auch Deutsch können oder über Google Translate auf Ihrem Telefon verfügen, da die Broschüre keine schriftliche Anleitung enthält, die online heruntergeladen werden kann (obwohl es Videos gibt).

Das Gerät ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern es wird auch mit einer App für Ihr Smartphone geliefert! Diese können Sie kostenlos aus dem Google Play Store auf jedes Android- oder iOS-Gerät herunterladen.

Dieser fortschrittliche Sprachkonverter unterstützt mehr als 40 verschiedene Sprachen und eröffnet Ihnen damit eine Welt voller neuer Möglichkeiten für Ihr Unternehmen.

Erster Eindruck

Wir sind fasziniert von diesem hitverdächtigen MP3-ähnlichen Player. Dieses unkonventionelle Instrument beherrscht die Kunst des Playbacks. Das winzige Gerät bietet Vielseitigkeit und Tragbarkeit.

Leider sind keine Videoinhalte enthalten, aber es ist sehr logisch aufgebaut. Das Muama Enence-Gerät hält, was es verspricht. Als wir es unter verschiedenen Bedingungen und an verschiedenen Orten getestet haben, war die Kommunikation in verschiedenen Sprachen möglich. Das Unternehmen bietet in seinem Handbuch 40 Sprachen an, sodass die Kommunikation fast überall möglich ist. In der Praxis überprüft, kann das Gerät nach den Angaben des Herstellers überall eingesetzt werden.

Beim Testen ist uns aufgefallen, dass die Sprachausgabe manchmal etwas leise ist und es gibt auch Kritik an der erforderlichen Internetverbindung. Das tut der Begeisterung für dieses Gerät aber keinen Abbruch!

Das Muama Enence hat sich in unserem Test gut geschlagen. Die Übersetzungen werden relativ schnell ausgegeben und haben unserer Meinung nach eine gute Qualität, auch wenn wir nicht für alle Sprachen eine Aussage machen können. Wenn man sie in eine andere Sprache übersetzt, verglichen mit der Verwendung eines Online-Tools wie Google Translate. Es funktioniert am besten zwischen Englisch-Deutsch- oder Französisch-Sprechern, die beide eine ruhige Umgebung ohne viele Hintergrundgeräusche bevorzugen, aber es klingt immer noch besser in Innenräumen, wo man sowieso besser hören kann

So sieht es praktisch aus

Für das Muama Enence brauchst du eine App und Bluetooth, damit es funktioniert. Nachdem du das Programm auf beiden Geräten installiert hast, kannst du aus den verfügbaren Sprachen auf deinem Handy wählen – darunter auch Englisch als Standardoption!

Der Mobile Translator eignet sich perfekt für schnelle Übersetzungen von Sprachen, wenn Sie sich mit jemanden unterhalten. Pros sind die Genauigkeit und die Benutzerfreundlichkeit der Sprachausgabe. Die Übersetzung ist sehr gut. Nachteilig sind der Verkehrslärm auf offener Straße und der leisere, weniger effektive Modus, bei dem man genauer hinhören muss.

Durch ihren intuitiven und benutzerfreundlichen Charakter ist die App sehr einfach zu bedienen und zu navigieren. Sie ist also besonders minimalistisch.

Die Technologie, die die Übersetzung in allen Fällen garantiert, ist großartig und wir haben sofort gemerkt, wie sie in den Tests glänzte. Die von uns getesteten Sprachen funktionierten ohne Probleme! Wir empfehlen Muama Enence auf jeden Fall als kleinen technischen Assistenten, und zwar einen wirklich soliden!

Die Bedienungsanleitung

Die Benutzung des Muama Enence Sofortübersetzers ist sehr einfach. Theoretisch müssen Sie nur eine der beiden Tasten auf dem Übersetzer drücken.

Wenn Sie sich mit jemandem unterhalten, der eine andere Sprache spricht, drücken Sie einfach die erste Taste auf Ihrem Gerät. Wenn Sie mit dem Gespräch fertig und bereit für die Übersetzung sind (ca. 1-2 Sekunden), können Sie durch erneutes Drücken eine sofortige Übersetzung des Gesagten in Ihre Muttersprache erhalten!

Drücken Sie die zweite Taste, wenn die andere Person etwas Wichtiges sagt. Lassen Sie dann die Taste los, um die Übersetzung dieser Sprache in Ihre Muttersprache zu hören. Muama übersetzt die gesprochene Sprache in die Zielsprachen. Es ist einfach zu bedienen. Da es mehrsprachig ist, können alle Wörter während desselben Vorgangs in Ihre Muttersprache übersetzt werden.

Instant Translator funktioniert nur in Kombination mit der entsprechenden App.

Fazit:

Als wir den Muama Enence Sprachübersetzer getestet haben, hat er gehalten, was er verspricht. Das Gerät öffnete uns alle Türen und löste unsere Kommunikationsprobleme im Handumdrehen!

Mit seinem kompakten Design und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche hat uns der Muama Enence Übersetzer beeindruckt. Die große Auswahl an Sprachen machte es auch für unsere Bedürfnisse perfekt – ob auf Reisen oder bei der Geschäftskorrespondenz mit ausländischen Partnern, dieses Gerät wird Ihnen in jedem Fall gute Dienste leisten!