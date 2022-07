Mainz (ots) –

„Pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige nach bestem Wissen und Gewissen die Unterstützung zu geben, die sie benötigen, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Unsere Arbeit unterliegt daher einem hohen Qualitätsanspruch, um betroffenen Personen bestmöglich durch oftmals schwierige Situationen zu helfen „, erklärt Gründer und Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) Johannes Haas.

Bereits über 27.000 Bewertungen auf Trustpilot (https://de.trustpilot.com/review/pflegehilfe.org?utm_medium=trustbox&utm_source=MicroCombo) und eine „hervorragende“ Gesamtbewertung sprechen für die Arbeit des Verbunds. Die Kundenzufriedenheit der Pflegeberatung aus Mainz wurde wiederholt mit „sehr gut“ vom TÜV Saarland (https://static.pflegehilfe.org/portalimages/tuev-zertifikat-22.jpg) ausgezeichnet. Alle Mitarbeiter*innen der Pflegehilfe sind täglich im Einsatz, um Pflegebedürftige kostenfrei zu beraten und die geballte Erfahrung zum Thema Pflege weiterzugeben.

„Die individuelle Betreuung unserer Klienten macht mir große Freude. Es sind für mich viel mehr als nur einzelne Telefonate, es sind Einblicke in die Lebenswelt von Betroffenen. Aus diesem Grund ist es mir als Beraterin ein Anliegen, mit vollem Einsatz zu informieren und weiterzuhelfen“, betont Cornelia Herrmann, Pflegeberaterin.

„Als Unternehmen mit Hauptsitz in Rheinland-Pfalz haben wir uns in den vergangenen Jahren als erster Ansprechpartner zu Pflege (https://www.pflegehilfe.org/pflege-zu-hause) und Barrierefreiheit im deutschsprachigen Raum etabliert. Ich bin stolz auf diese tolle Leistung und freue mich, dass wir weiter wachsen und zunehmend mehr Menschen täglich von 8-20 Uhr beraten können. Unsere Klienten sollen wichtige Informationen und relevante Zuschussmöglichkeiten (https://www.pflegehilfe.org/pflegeleistung) vermittelt bekommen, um diese erfolgreich in Anspruch nehmen zu können. Außerdem stehen unsere persönlichen Pflegeberater nach dem Beratungsgespräch den Kunden weiterhin jederzeit zur Seite und erkundigen sich, ob alle Fragen und Anliegen gelöst werden konnten – dieser Servicegedanke ist uns sehr wichtig“, so Haas.

Der Verbund Pflegehilfe informiert rund um die Pflegethematik und ist eine seriöse Anlaufstelle für Fragen und Neuigkeiten. Neben der kostenlosen telefonischen Beratung umfasst das Angebot diverse wöchentliche Newsletter zu relevanten Zuschüssen und Regelungen sowie einen umfangreichen Webauftritt. Seit 2008 berät er Pflegebedürftige und deren Angehörige kostenlos und unabhängig für ein möglichst selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit 130 Berater*innen und bereits über 1,6 Millionen Beratungsgesprächen betreibt der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands.

Unser Anspruch ist eine individuelle Beratung und zielgerichtete Vermittlung von Anbietern. Hand in Hand geht damit unsere Vision: jedem Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pflegehilfe.org.

