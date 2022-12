Bad Wimpfen (ots) –

Zuhause ankommen, Fahrzeug abstellen, Ladekabel anschließen und das E-Auto einfach und bequem laden. Für viele Unentschlossene ist das Laden noch ein großes Hindernis zum Umstieg auf E-Mobilität. Lidl bietet erstmals eine Wallbox sowie Ladekabel der Eigenmarke „Ultimate Speed“ für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge als Aktionsware zum gewohnt günstigen Lidl-Preis an. Ab dem 15. Dezember 2022 finden E-Autofahrer in allen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop praktisches Zubehör ab 129,99 Euro für komfortables Laden zuhause oder unterwegs.

Dazu gehört eine Wandladestation mit bis zu 11 Kilowatt Leistung und fünf Metern Kabellänge sowie Typ-2-Stecker für je 333,00 Euro. Diese ist nach IP 65 geschützt und hält so auch schlechtem Wetter stand. Ein LCD-Farbdisplay sorgt für eine intuitive Bedienung und ein LED-Ring zeigt den Ladestatus an. Insgesamt kann aus sieben Ladeleistungen vor jedem Ladevorgang gewählt werden. Obwohl das Gerät anschlussfertig verdrahtet ist, muss es durch eine Elektrofachkraft installiert werden. Außerdem bietet Lidl eine mobile Ladestation mit fünf Metern Kabellänge zum Anschluss mittels Schuko-Stecker an eine gewöhnliche 230-Volt-Steckdose für 129,00 Euro. Die Ladeleistung ist einstellbar und beträgt 1,38 bis 3,7 Kilowatt. Das farbige LCD-Kontroll-Display zeigt den Ladestatus an, eine LED-Leiste den Ladefortschritt. Das „Ultimate Speed“-Typ-2-Ladekabel mit ebenfalls fünf Metern Länge erlaubt eine einfache Ladung mit bis zu 22 Kilowattstunden. Inklusive einer praktischen Aufbewahrungstasche kostet es 129,00 Euro.

