Die Mini DolceVita mag zwar klein sein, aber dafür kündigt sie ihre Ankunft umso größer an. Diese ausgesprochen moderne Schmuckuhr für moderne Frauen steht für zeitlosen Stil und das in jedem Detail. Das Gehäuse mit schlankem Profil, die klaren, weichen Linien und das neu kreierte Edelstahlarmband machen diesen modernen Klassiker zu einer ebenso trendigen wie eleganten Uhr. Die Mini DolceVita blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück: Sie wurde von einer Longines-Legende aus dem Jahr 1927 inspiriert und natürlich von der ursprünglichen DolceVita-Kollektion aus dem Jahr 1997. Diese Kollektion brachte den heute bekannten Slogan „Elegance is an attitude“ (Eleganz ist eine Lebenseinstellung) hervor und die Mini DolceVita erzählt diese Geschichte für die neue Generation weiter.

Alle Referenzen der Mini DolceVita Kollektion besitzen ein rechteckiges 21,50 mm x 29,00 mm großes Edelstahlgehäuse und wird von einem höchst präzisen L178 Quarz-Uhrwerk angetrieben. Sie sind wasserdicht bis 3 bar (30 Meter).

Das Highlight der neuen Mini DolceVita Kollektion besticht durch ein Gehäuse, das von 38 IF-VVS Top Wesselton Diamanten umrahmt ist. Und ein neues kreisförmiges Cosmo-Zifferblatt im Inneren des rechteckigen Gehäuses unterstreicht die unnachahmliche Eleganz der Uhr. Das Cosmo-Zifferblatt, das durch ein kratzfestes Saphirglas ablesbar ist, zeichnet sich durch subtile Kontraste aus. Es zeigt einen silbernen Hintergrund mit „Sonnenstrahl“-Design, eine weiße, matte Stundenanzeige, einen silbernen Innenkreis ebenfalls im „Sonnenstrahl“-Design und ein weißes, mattes, rundes, kleines Unterzifferblatt für die Sekunden. Die aufgemalten römischen Ziffern und die gebläuten Stahlzeiger sind auf dem hellen Zifferblatt sehr gut lesbar.

Die Mini DolceVita ist an einem neu kreierten Edelstahlarmband befestigt, das mit seinen 198 Gliedern den edlen Charakter der Uhr unterstreicht. Gleichzeitig bietet sie einen hervorragenden Tragekomfort. Kühn und modern ist es die ideale Ergänzung zu dieser atemberaubenden Uhr.

Entdecken Sie die Kollektion: mini Uhr, maximale Vielfalt

Die Mini DolceVita Uhren bieten eine beeindruckende Auswahl an Farboptionen und Konfigurationen. Sechs der neuen Referenzen weisen Diamanten am Gehäuserand auf. Neben dem oben vorgestellten klassischen Modell gibt es eine ähnlich ausgestattete Uhr mit einem römischen rechteckigen silberfarbenen Zifferblatt, das sich durch ein Flinqué-Dekor auszeichnet. Dessen subtile geometrische Muster sind mit Guilloche-Effekt auf das römische Zifferblatt geprägt sowie lackierte römische Ziffern und gebläute Stahlzeiger. Der kleine Sekundenzeiger auf der 6-Uhr-Position erscheint in einem quadratischen Unterzifferblatt.

Vier Referenzen mit Diamanten wurden in einer von vier auffälligen trendigen Farben kreiert – Elfenbein, Mintgrün, zartes Rosa und Brillantblau. Die Armbänder sind farblich auf das äußere Quadrat des römischen rechteckigen Zifferblatts abgestimmt. Ein wirkungsvoller Kontrast wird durch ein inneres Quadrat mit Guilloche-Effekt geschaffen. Die vergoldeten römischen Ziffern und die vergoldeten Zeiger erzeugen einen 3D-Effekt und vervollständigen ein beeindruckendes ästhetisches Gesamtbild. Mit den passenden Lederarmbändern drückt jede von ihnen die Eleganz der Mini DolceVita in beeindruckender Weise aus.

Die neue Mini DolceVita Familie umfasst auch fünf Referenzen mit eindrucksvollen, aber schlichten Gehäusen ohne Diamanten. Auch hier ist die Vielfalt beeindruckend. Neben den Modellen mit römischen rechteckigen Zifferblättern gibt es auch Uhren mit Cosmo-Zifferblättern mit silbernem Sandstrahl-Finish. Jedes Modell wird mit dem neu kreierten Edelstahlarmband oder mit einem eleganten schwarzen Lederarmband versehen; die Uhr mit römischem rechteckigem Zifferblatt ist auch mit einem roten Lederarmband erhältlich.

Jedes Mini DolceVita Modell ist ein kleiner, aber kraftvoller Ausdruck von Eleganz und dem italienischen „süßen“ Lebensgefühl, das seit jeher mit dieser Kollektion assoziiert wird. Diese atemberaubenden Schmuckuhren blicken nicht nur auf ein reiches Erbe zurück, sie sind auch sehr moderne Stücke für dynamische, temperamentvolle Frauen.

