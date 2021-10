Berlin (ots) –

Weltbekannter Markenhersteller eröffnet in diesem Jahr seinen dritten Flagship-Store und unterstreicht damit, dass Spaß die beste Art ist, Menschen zusammenzubringen.

M&M’S bringt seit 80 Jahren Menschen zusammen – nicht nur durch die kultigen Süßigkeiten, sondern auch durch die damit verbundenen Erlebnisse. An diesem Wochenende wird die Marke diese Erlebnisse mit der Eröffnung von M&M’S Berlin zum ersten Mal auf den europäischen Kontinent ausweiten. Der siebte M&M’S Store der Welt liegt am Kurfürstendamm, bekannt als Ku’damm, eine der bekanntesten und beliebtesten Einkaufsstraßen in Berlin, die Menschen aus allen Schichten zusammenbringt. M&M’S Berlin steht ganz im Zeichen des Engagements der Marke M&M’S, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt. Die Eröffnung des Standorts ist bereits die dritte für Mars Wrigley in 2021. Der M&M’S Flagship-Store in Berlin stellt den Spaß in den Mittelpunkt – die stärkste Art, Menschen zusammenzubringen.

“Die Menschen wollen mit ihren Lieblingsmarken Spaß und Unterhaltung erleben”, so Carsten Simon, General Manager von Mars Wrigley Deutschland. “M&M’S ist wie keine zweite Lebensmittelmarke in der Lage, großartige Erlebnisse zu bieten und damit schöne Momente zu generieren und ein Lächeln hervorzuzaubern. Fans, Berliner:innen und Besucher:innen aus der ganzen Welt können dieses in unserem M&M’S Store erleben.”

Mit einer Fläche von fast 3.000 Quadratmetern ist der neue Store eine Anspielung auf die künstlerischen Wurzeln der Stadt und lehnt sich mit einzigartigen Designelementen, die die Gäste in alle Arten von buntem Spaß eintauchen lassen, an ihre pulsierende Energie der Stadt an, darunter:

– Das weltweit erste M&M’S Café, in dem die Besucher:innen Getränke, Kekse und Eiscreme bestellen können.

– Der Karaoke Garden, eine Fotoinstallation, welche die Karaoke-Kultur Berlins aufgreift und den Gästen ermöglicht, sich durch den gemeinsamen Gesang mit anderen Menschen um sie herum zu verbinden.

– M&M’S Street Art, eine von der Berliner Mauer inspirierte, exklusive Graffiti-Wand, lädt die Besucher:innen ein, sich für das perfekte Foto zu versammeln.

– Der Späti Shop, eine M&M’S Variante des beliebten Berlin Späti (Spätkauf), wo Besucher:innen exklusives M&M’S Berlin Merchandise kaufen können.

“M&M’S glaubt an eine Welt, in der sich jeder zugehörig fühlt, und als Marke glauben wir, dass Spaß der beste Weg ist, um mit anderen in Verbindung zu treten”, sagte Heike Lommatzsch, Portfolio Director, Chocolate and Ice Cream für Deutschland. “Der neue Berliner Store erweckt dieses Ziel durch visuelle, grafische und sprachliche Darstellungen zum Leben und vertritt den Gedanken, dass wir alle zusammen mehr Spaß haben und dabei die Individualität feiern.”

Der Standort des M&M’S Flagship Stores entspricht den global gültigen LEED-Standards (Leadership in Energy and Environmental Design) für nachhaltiges Bauen. Der Store wird eine Vielzahl weiterer Features bieten, die die Gäste durch allerlei bunten Spaß zusammenbringen sollen, darunter die kultige und farbenfrohe M&M’S “Wall of Chocolate”, überlebensgroße M&M’S Charaktere, eine private Dachterrasse mit Blick auf die Stadt, unverwechselbare M&M’S Berlin-Artikel sowie die Möglichkeit für die Gäste, ihre ganz eigenen M&M’S Schokolinsen zu kreieren.

Ab dem 2. Oktober 2021 können Fans den Store auf dem Ku’damm besuchen oder, für alle, die den Laden nicht persönlich besuchen können, eine virtuelle Tour auf MMS.com (https://www.mms.com/at-at/berlin) machen. Durch die virtuelle Tour werden die Gäste eingeladen, durch den Laden zu “spazieren”, Spaß in allen Farben zu entdecken und per Mausklick ihre Lieblings-M&M’S-Produkte und Geschenke zu kaufen, die dann direkt an sie geliefert werden.

Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M’S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY’S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®, die Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten.

2020 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatz bei “Deutschlands Beste Arbeitgeber” und wurde im Februar 2020 bereits zum dritten Mal mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz ‘Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln’. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de. Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

