Ob ein Kinobesuch, das Treiben von Sport oder Glücksspiel – der Mensch sucht nach Unterhaltung. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Glücksspiele bereits seit vielen Jahrhunderten zum Alltag der Menschen gehören. Wo früher Würfel geworfen wurden, neigen die Menschen heute eher zu reizenden Kartenspielen oder dem Lotto spielen. In letzter Zeit kommt dabei verstärkt die Online-Lotterie in Mode. Sie trägt dazu bei, dass das Spielen in kurzer Zeit, von überall aus durchgeführt werden kann.

Der Reiz von Lotto

Bei Lotto handelt es sich um das Glücksspiel der Deutschen. Ob Jung oder Alt – jeder versucht gerne sein Glück bei 6aus 49. Jeden Mittwoch und Samstag finden die Ziehungen der deutschen Lotterie statt. Immer wieder geht sie mit großem Nervenkitzel einher. Denn wer sechs Richtige tippt und zudem die Zusatzzahl korrekt vorhergesagt hat, gewinnt einen Jackpot in Millionenhöhe. Zum einfachen 6 aus49 kommen zahlreiche weitere Lotterieformen. Ob deutschland- oder europaweit – Die Möglichkeiten sind vielseitig. Wer auf saftige Gewinne aus ist, nimmt am Eurojackpot teil. hierbei handelt es sich um eine transnationale Lotterie. Sie wird in mehr als 12 Ländern Europas angeboten. Dies wirkt sich auf die Schnelligkeit des Jackpotwachstum sowie die Höhe dessen aus. Zur Weihnachtszeit begeistert die spanischen Weihnachtslotterie mit ihrem Hauptgewinn in Millionenhöhe.

Die Vorteile von Lottoland.com

Online unter Lottoland.com an der Lotterie teilzunehmen geht mit zahlreichen Vorzügen für die Spielenden einher.

Zunächst genießen Sie die Flexibilität, mit der Onlinelotto einhergeht. So müssen Sie keine Annahmestelle aufsuchen, um einen Spielschein abzugeben. Mit einem Onlineaccount reichen Sie den Schein, nach Ihren Wünschen oder automatisch ausgefüllt, zu jeder Uhrzeit ein. Zudem profitieren Sie bei Anbietern wie Lottoland.com von zahlreichen Bonusangeboten oder der automatischen Gewinnbenachrichtigungen, wenn Ihr Lottoschein die richtigen Zahlen aufweist. Somit sind die Zeiten vorbei, in denen Sie selbst für die Kontrolle des Spielscheins nach der Zahlenziehung verantwortlich waren. Heute erhalten Sie sofort eine Nachricht, sobald Sie einen Gewinn eingefahren haben.

Das Zeichnet die Online-Lotterie aus

Heute finden sich zahlreiche Online-Lotterien. Moderne Plattformen bieten Ihnen die unterschiedlichsten Formen der Lotterie an. Doch worauf sollten Sie achten, wenn Sie ein Profil anlegen und am Spiel teilnehmen möchten? Zunächst gilt es die Sicherheit zu überprüfen. Verschiedene Einzahlungsmöglichkeiten, welche Ihre Bankdaten nicht einfordern, sollten zur Verfügung stehen. Zudem muss das Lottospielen lizenziert sowie reguliert werden. Achten Sie beispielsweise auf eine europäische Lizenzierung. Eine sichere Auszahlung geht mit einem Siegel, zum Beispiel von Trusted Shops, einher.

Neben der Teilnahme am Computer, sollte Ihnen auch eine Applikation zur Verfügung stehen. Mit dieser Anwendung steht es Ihnen frei, bequem von zuhause aus, in der Mittagspause auf der Arbeit oder im Wartezimmer des Arztes ein Spielschein einzureichen. Die Applikation bietet zudem eine automatische Gewinnbenachrichtigung in Form einer Push-up Notiz auf dem Handy.

Möchten Sie Ihr Glück nicht nur bei 6aus49 versuchen, sollte der Anbieter mit zahlreichen verschieden Lotterieformen zur Verfügung stehen. Unter Lottoland.com finden Sie Rubbellose, den EuroJackpot, MegaMillions und vieles mehr. Suchen Sie sich einfach Ihre Lieblingslotterie aus und spielen Sie Ihre Glückszahlen. Mittels der Speicherfunktion können Sie diese Zahlen stets erneut spielen. Es wunder daher kaum, dass ganz Deutschland bei Lottoland spielt.