Gestern Abend wurden im Colosseum Theater in Essen im Rahmen der „Big Health Tage“ zum ersten Mal die beliebtesten Unternehmen und Marken mit dem „Deutschen Gesundheitsaward 2022“ ausgezeichnet. lavera wurde in der Kategorie Naturkosmetik mit dem 1. Deutschen Gesundheitsaward 2022 geehrt.

ntv und das Deutsche Institut für Service Qualität initiierten den Gesundheitsaward, bei dem insgesamt 332 Top-Anbieter in 44 Kategorien ausgezeichnet wurden, für die Gesundheit zum Geschäftsmodell gehört. Neben Sanitätshäusern, Pflegediensten, Digital Health Konzepten, medizinischer Beratung und Betreuung auch Naturkosmetik-Marken.

Bei der Online-Kundenbefragung wurden über 30.000 Stimmen ausgewertet. Das Preisleistungsverhältnis, Kundenzufriedenheit und Kundenservice per Telefon, Chat, E-Mail oder Social Media Kanälen sowie Beratungskompetenz und Freundlichkeit flossen genauso in die Gesamtwertung mit ein wie die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden*innen. (https://www.n-tv.de/ratgeber/Deutscher-Gesundheits-Award-geht-an–article23557559.html (https://www.n-tv.de/ratgeber/Deutscher-Gesundheits-Award-geht-an–article23557559.html))

Thomas Haase, Firmengründer und Markenerfinder: „Wir sollten nie vergessen: Die Haut ist unser größtes Organ und will sorgsam behandelt werden. Mit Kosmetik verbinden die meisten Verbraucher*innen immer noch Beautypflege ohne darüber nachzudenken, welche Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten stecken und täglich auf der Haut verwendet werden. Daher danken wir den Initiatoren dieses wichtigen Awards und freuen uns sehr über das Kundenvotum, mit dem unsere Beratungskompetenz und das natürliche Pflegekonzept gewürdigt wurden.“

Thomas Haase weiß, wovon er spricht, denn eigene Hautprobleme waren für ihn letztendlich der Grund, vor 35 Jahren die Naturkosmetikmarke lavera und das Unternehmen Laverana zu gründen. Lavera bietet 250 Pflegeprodukte mit Fokus auf natürlicher Hautpflege. Grundanspruch an die Beauty-Kosmetik aus der Region Hannover ist die optimale Verträglichkeit. Ein eigenes Forscherteam entschlüsselt die Wirkgeheimnisse der Natur – lavera pflegt mit sorgsam ausgesuchten, natürlichen Inhaltsstoffen, die größtenteils vegan oder glutenfrei sind sowie aus kontrolliert biologischem Anbau stammen.

Schönheit, Natürlichkeit, Wirksamkeit – unser Erfolgsrezept seit 1987

Seit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel vom Gründer und Inhaber Thomas Haase, Naturkosmetik für jeden zugänglich zu machen. Mittlerweile ist lavera eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. Nachhaltigkeit ist bei lavera schon immer eine Herzensangelegenheit und so engagiert die Marke sich nicht nur für verschiedene nationale und internationale Klimaschutzprojekte, sondern setzt bei den Produktverpackungen konsequent auf wiederverwendbare Materialien. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich.Zertifizierte Naturkosmetik: lavera. Natur, die du fühlst.

