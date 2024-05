Ahrensburg/Hamburg (ots) –

Die Kroschke Gruppe, der führende Experte für digitale Zulassungsdienstleistungen, hat gemeinsam mit der SEG System-EDV und Organisationsgesellschaft mbH eine neue Schnittstelle geschaffen. Diese stellt einen direkten Datenaustausch zwischen der Autohaussoftware „easy-car-sales“ und dem Kroschke-Zulassungstool ON her. Ziel ist es, die Zulassungsprozesse für Autohäuser durch die Integration innovativer Interface-Lösungen so zu gestalten, dass sie sich nahtlos in die Autohaus-Prozesse einfügen.

Als renommierter Anbieter von Softwarelösungen für den Automobilhandel ist die SEG seit über zwei Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Partner für Autohändler und OEMs. Die Zusammenarbeit mit Kroschke erweitert das Portfolio der SEG um die bewährten digitalen Zulassungsdienstleistungen der Kroschke Gruppe.

Durch die nahtlose Integration von „ON“ in die Autohaussoftware „easy-car-sales“ von SEG verspricht die Partnerschaft eine starke Beschleunigung der Zulassungsprozesse. Doppeleingaben sind nicht mehr nötig und die Arbeitsabläufe für Autoverkäufer und Disponenten vereinfachen sich enorm. Die Nutzer erhalten nicht nur Zugang zur schnellen Fahrzeuganmeldung, sondern auch zu einer breiten Palette weiterer Dienstleistungen von Kroschke, wie der Fahrzeugüberführung oder -stilllegung. Zudem bietet „ON“ eine transparente Statusverfolgung und zuverlässiges Klärfallhandling. Auch mit einer Verknüpfung an die Systeme des Kraftfahrt-Bundesamts kann das System aufwarten und ermöglicht vielerorts schon vollautomatisierte, taggleiche Kfz-Zulassungen oder -Abmeldungen.

„Die bidirektionale Schnittstelle zwischen Kroschkes ON und easy-car-sales schafft maßgebliche Effizienzgewinne im Zulassungsprozess und erhöht darüber hinaus die Informationsverfügbarkeit“, sagt Jochen Konrad, Teamleader Project Coordination & Requirements Management easy-car-sales bei SEG.

Kunden, die die Schnittstelle nutzen möchten, können sich bei Ihren jeweiligen Ansprechpartnern der beiden Unternehmen melden. Die Einrichtung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und die Nutzer können sehr schnell starten.

Über die SEG System-EDV und Organisationsgesellschaft mbH:

Die SEG ist mit 60 Mitarbeitern ein mittelständisches IT- und Softwareunternehmen und entwickelt seit 1992 Anwendungslösungen für den Automobilhandel. Seit dem Jahr 2014 ist die SEG eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der VAPS GmbH.

Über die Kroschke Gruppe:

Die Kroschke Gruppe ist ein führender Experte für digitale Zulassungsdienstleistungen und steht seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich des Kraftfahrzeug- und Zulassungswesens. Mit passgenauen Digitalplattformen bietet Kroschke webbasierte Lösungen für alle Prozesse im Zulassungswesen, von der An- bis zur Abmeldung, für Autohäuser, OEMs, Flottenbetreiber und Privatpersonen.

Mehr unter https://www.kroschke.de/on

