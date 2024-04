Krombach (ots) –

Das muss man sich erst mal brauen: Die Krombacher Brauerei wagt eine überraschende Innovation und einzigartige Kooperation im Segment der höherprozentigen Biermixe. Gemeinsam mit dem angesagten Pfefferminzlikör Berliner Luft launcht Krombacher drei Biermisch-Getränke mit 5% Alkohol in der 0,5l Dose. Ab Mitte Mai werden die Biermixe von Krombacher x Berliner Luft als limitierte Aktionsartikel über den Sommer in drei Geschmacksrichtungen im Handel zu finden sein: Pfefferminz, Peppermint Lime und Peppermint Peach.

Lieb es. Oder lass es.

Bier mit Pfefferminzgeschmack – kann das schmecken? „Ja, die überraschende Kombi macht neugierig und alle drei Sorten schmecken hervorragend. Natürlich gilt: am besten selber testen. Es ist ein verrücktes Produktkonzept, das getreu dem Kampagnenmotto Lieb es. Oder lass es. auch für Gesprächsstoff sorgen wird“, erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier, Krombacher Brauerei. „Wir freuen uns, dass wir mit Berliner Luft einen Partner an unserer Seite haben, der diese besondere Kooperation möglich gemacht hat. Die Marke Berliner Luft besitzt bei jungen Erwachsenen im Partyumfeld regelrecht Kultcharakter.“

Innovativ anders

Auf Basis der Originalrezeptur von Berliner Luft wurde gemeinsam mit SCHILKIN GmbH & Co. KG BERLIN Spirituosenherstellung eine völlig neue Biermix-Range entwickelt. In dieser vereint sich Krombacher Bier mit dem unverwechselbaren Pfefferminz-Geschmack von Berliner Luft. So entsteht ein besonders erfrischender Biermix in drei Sorten: Pfefferminz (mit Pfefferminzgeschmack), Peppermint Lime (mit Limetten-Pfefferminzgeschmack) und Peppermint-Peach (mit Pfirsich-Pfefferminzgeschmack).

„Die Realisierung spektakulärer Ideen erfordert immer auch eine ordentliche Prise Mut. Wir leben und lieben diese Neugier, wirklich Neues zu versuchen und gleichzeitig so nah wie möglich bei den Fans der Berliner Luft zu sein. Unser Partner Krombacher zählt zu den absoluten Top-Marken und deshalb sind wir ganz besonders stolz, dass wir diesen einzigartigen Mix aus Berliner Luft und Krombacher gemeinsam entwickeln konnten“, sagt Dr. Erlfried Baatz, einer der beiden Geschäftsführer der Schilkin GmbH & Co. KG BERLIN.

Influencer-Event zum Launch in der Hauptstadt mit Berliner Luft x Krombacher

Der Launch von Krombacher x Berliner Luft wird deutschlandweit kommunikativ und crossmedial breit unterstützt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den relevanten digitalen Kanälen der Produktzielgruppe: Krombacher x Berliner Luft wird durch angesagte Influencer-Kooperationen vorab auf diversen Social Media-Plattformen beworben. Als besonderes Highlight wird es in der Hauptstadt Berlin zur Produkteinführung an einem besonderen Ort ein einmaliges Launch-Event geben. Ab 13.05.24 werden die Produkte im LEH + GAM über aufmerksamkeitsstarke Mix-Displays in Szene gesetzt.

Wer zu neugierig ist, kann ab sofort die minzig-frischen Biermixe im Rahmen eines Pre-Sales im Ready2Drink-Onlineshop im 24×0,5l EW Dosen-Tray kaufen https://www.ready2drink.de/ .

https://www.krombacher.de/berlinerluft

