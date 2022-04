Hamburg (ots) –

Den Süden Hamburgs mit dem VW Bulli entdecken: Ab April bietet das Hamburger Startup Waterkant Touren (https://waterkant-touren.com/) eine neue Route an. Auf der dreistündigen Elbinsel-Tour (https://waterkant-touren.com/tourenuebersicht/elbinsel-tour/) erleben Gäste, wie vielfältig und grün der Süden der Hansestadt ist. Die Tour auf die größte Flussinsel Europas kann als Teamevent für Gruppen (https://waterkant-touren.com/tourenuebersicht/elbinsel/) oder individuell gebucht werden.

„Mit der Elbinsel-Tour begeben wir uns auf Entdeckungsreise in die Naturschutzgebiete an der Süderelbe und zeigen unseren Gästen den Kontrast zwischen Natur und Industrie in der Elbmetropole“, erklärt Steffen Körtje, Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Tourismus-Startups. „Bereits seit 2014 bieten wir erfolgreich individuelle Stadtrundfahrten an. Die Elbinsel-Tour führt uns in den Süden der schönsten Stadt der Welt in weniger bekannte Stadtteile wie Wilhelmsburg, Veddel, Steinwerder oder den Kleinen Grasbrook.“

Einsteigen, zurücklehnen und genießen: Jeden Samstag und Sonntag geht es von April bis Oktober auf Elbinsel-Tour. In gemütlichen VW Bullis mit außergewöhnlichen Namen wie Jolante, Jeff-Dieter, Jette oder Kai-Uwe chauffieren die erfahrenen Guides ihre maximal acht Mitfahrer durch die Hansestadt. Unterwegs versorgen sie ihre Gäste mit regionalen Getränken und lokalem Insiderwissen.

„Das Besondere an unseren Touren: Wir zeigen die verborgenen und versteckten Orte und Stadtteile“, sagt Steffen Körtje. „Unsere Gäste sollen unsere Lieblingsstadt so erleben, wie sie sie noch nie vorher gesehen haben und wie sie in keinem Stadtführer beschrieben ist. Bestenfalls verlieben sie sich dann genauso in Hamburg wie wir.“

Über Waterkant Touren

Das Tourismus-Startup Waterkant Touren bietet seit 2014 individuelle Stadtrundfahrten mit dem VW Bulli in Hamburg an. Auch in München ist das Unternehmen aktiv: Mit HeyMinga (https://www.heyminga-touren.com/) hat Gründer und Geschäftsführer Steffen Körtje 2017 einen Ableger in der bayerischen Hauptstadt München gegründet. Waterkant beschäftigt 52 Mitarbeiter in Hamburg und München.

Elbinsel-Tour

– Dauer: 3 Stunden

– Kosten: 59 Euro pro Person (individuelle Touren auf Anfrage)

Informationen und Anmeldung zur Elbinseltour:

https://waterkant-touren.com/tourenuebersicht/elbinsel-tour/

Informationen und Anmeldung zur Elbinseltour als Teamevent:

Pressekontakt:

Waterkant Touren

Hongkong Straße 5

20457 HamburgKim Gründel

E-Mail: [email protected]

Telefon: +40 40 30373437

Website: www.waterkant-touren.com

Facebook: https://www.facebook.com/waterkanttouren

Instagram: https://www.instagram.com/waterkant_touren/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/waterkant-touren/

Vimeo: https://vimeo.com/user37076570Bildmaterial können Sie hier herunterladen:



