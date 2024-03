Berlin/Wien (ots) –

KALK&KEGEL Liste: 50 der besten Sommelièren und Sommeliers aus Deutschland haben eine Liste zusammengestellt mit 90 Winzer:innen, die zukunftsweisend für Deutschland sind.

Erstmals gibt das Gastronomie-Magazin KALK&KEGEL seine Liste der „Einflussreichsten Winzerinnen und Winzer“ auch für Deutschland heraus: 90 deutsche Weingüter aus neun Weinbauregionen finden sich auf der „KALK&KEGEL Deutschland Liste 2024“. Sie eint ein unverwechselbares Handwerk und eine vorbildhafte Haltung zu Natur und Böden. Zusammengestellt wurde diese Liste von rund 50 der besten Sommelièren und Sommeliers aus ganz Deutschland.

Die genannten Winzerinnen und Winzer zählen damit auch zu den einflussreichsten in Deutschland. Denn: „Die Weingüter der KALK&KEGEL Liste geben den State of the Art im Wein vor und stehen an der Spitze einer Entwicklung für präzise Weinstilistik, nachhaltigen Umgang mit den Böden und eine Reduktion von Technik auf ein Mindestmaß“, sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech. In der KALK&KEGEL Liste Deutschland 2024 finden sich Garagenwinzer ebenso wie große Namen, internationale Stars, aber auch Geheimtipps und Newcomer. Pöcheim-Pech: „Wir sehen diese Liste als eine wertvolle Empfehlung für die Gastronomie. Diese Weingüter sollten auf keiner Weinkarte in Deutschland fehlen.“

Kriterien für die Aufnahme in die KALK&KEGEL Liste, die nach Österreich nun erstmals auch in Deutschland erscheint und einmal im Jahr veröffentlicht wird, sind ein unverwechselbares Handwerk der Weinbauern sowie die vorbildhafte Haltung zur Natur, die in fast allen Fällen zumindest eine Bio-Zertifizierung voraussetzt bzw. ganz oft auch eine biodynamische Bewirtschaftung bedeutet. Die KALK&KEGEL Liste 2024 für Österreich erscheint im Juni.

Über KALK&KEGEL

KALK&KEGEL ist eine Bewegung der besten Sommelièren und Sommeliers, Köchinnen und Köchen sowie Gastronominnen und Gastronomen im deutschsprachigen Raum, die ein Ziel eint: Die Lust an der Kulinarik in Verbindung mit Nachhaltigkeit, Qualität und höchsten ethischen Standards im Umgang mit Menschen und Tierwohl. KALK&KEGEL setzt sich ein für gesunde Böden, gesunde Lebensmittel und einen weltweiten Austausch zu diesen Themen. Auf der Seite www.kalkundkegel.com sowie in den 2 Mal im Jahr erscheinenden Magazinen im Art-Design wird genau darüber geschrieben. Im jungen Sound und mit einer innovativen Bildsprache geht es immer um die große Lust für Essen und Trinken ebenso wie um Kultur und Kunst. Für KALK&KEGEL gehört dies alles zusammen. Es ist eine Welt.

Das sind die zukunftsweisendsten 90 Weingüter Deutschlands:

Baden-Württemberg: Weingut am Klotz, Weingut am Schlipf – Schneider, Weingut Aufricht, Weingut Enderle, Weingut Gebrüder Mathis, Weingut Johannes Aufricht, Weingut Matthias Wörner, Weingut Peter Wagner, Weingut Philipp Reiss, Weingut Tomislav Markovic, Weingut Wasenhaus, Weingut Ziereisen, Kleines Gut Württemberg, Weingut Albrecht Schwegler, Weingut Bernhard Huber, Weingut Beurer, Weingut Franz Keller, Weingut G.A. Heinrich, Weingut Jakob Moise, Weingut Karl Haidle, Weingut Lassak, Weingut Rainer Schnaitmann, Weingut Roterfaden

Franken: Fürst Franken, Weingut Kraemer, Weingut Luckert, Weingut Richard Östreicher, Weingut Rudolf May, Weingut Stefan Vetter, Weingut Max Müller I

Hessische Bergstraße: Sekthaus Griesel & Compagnie

Mosel: Hofgut Falkenstein, Wein- & Sektgut Wagner von Wohlgemuthheim, Weinbau Julien Renard, Weingut Batterieberg, Weingut Clemens Busch, Weingut Egon Müller Schwarzhof, Weingut Jakob Tennstedt, Weingut Knebel, Weingut Martin Müllen, Weingut Matthias Knebel, Weingut Rita et Rudolf Trossen, Weingut Weiser-Künstler, Winzer Jonas Dostert, Weingut Julian Haart

Pfalz: Elias Hippert, Sektgut Christmann & Kauffmann, Sekthaus Krack, Vagabund Weine, Weingut Andres, Weingut Bietighöfer, Weingut Brand, Weingut Collective Z, Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weingut Dr. Wehrheim, Weingut Eymann, Weingut Jülg, Weingut Koehler-Ruprecht, Weingut Leiner, Weingut Margarethenhof, Weingut Odinstal, Weingut Ökonomierat Rebholz, Weingut Rings, Weingut Scheuermann, Weingut Seckinger, Weinhaus Andreas Durst

Rheingau: Saltaren Wines, Weingut J.B. Becker, Weingut Peter Jakob Kühn, Weingut Theresa Breuer, Weingut von Oetinger

Rheinhessen: Barthwein-Alzey, Weingut Gunderloch, Dominik Held Wines, Lena macht Sekt, Weingut Schmitt und Sohn, Sekthaus Raumland, Weingut Bastian Beny, Weingut Klaus Peter Keller, Weingut Battenfeld-Spanier, Weingut Kühling-Gillot, Weingut Saalwächter, Weingut Schätzel, Weingut Wittmann, Weingut Kissinger

Saale-Unstrut: Weingut Alexandre du Dupont du Ligonnes, Weingut Buddrus – Konni & Evi, Weingut Böhme & Töchter

Sachsen: Weingut Schuh

