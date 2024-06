Stephanskirchen (ots) –

Der erfolgreichste deutsche Fußballspieler und weltweit einer der besten, Toni Kroos, wird das neue Menswear-Testimonial von Marc O’Polo.

Ziel der Zusammenarbeit mit Toni Kroos ist die Relevanz der Menswear Kategorie der Casual-Lifestyle-Brand zu verstärken, neue Kunden zu generieren, die Markenbegehrlichkeit weiter zu erhöhen, um somit das Wachstum in der Menswear nachhaltig zu steigern. Den Auftakt der Zusammenarbeit markiert die Fall/Winter 2024-Kampagne, die in allen Marc O’Polo-Ländern und -Touchpoints ab Ende August 2024 präsent sein wird. Eine breit angelegte reichweitenstarke Media-Kampagne ist Teil der Kommunikationsstrategie. Damit wird dies die bisher größte Menswear-Aktivierung in der Historie von Marc O’Polo.

Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, langjähriger Spieler für den weltweit größten Club, Real Madrid, und Spieler für die deutsche Nationalmannschaft. Seine enorme sportliche Leistung, seine maximale Perfektion und herausragende Qualität auf dem Platz verhalfen ihm auf nationaler und internationaler Ebene zu hoher Bekanntheit und Relevanz.

Abseits der Fußballkarriere steht er unter anderem durch die Toni Kroos Academy sowie seiner Stiftung mit einer starken Persönlichkeit für soziale Verantwortung, und ist bekannt als Familienmensch. Zudem verfügt er durch seinen Instagram Account mit mehr als 45 Mio. Followern über eine enorme Medienreichweite. Für die Zusammenarbeit mit Marc O’Polo der perfekte Match aufgrund der hohen Überschneidungen hinsichtlich der Markenwerte.

Über Marc O’Polo

Marc O’Polo – 1967 gegründet in Stockholm. Basierend auf der Idee, ausschließlich natürliche Materialien zu verwenden, ist die Marke heute eine internationale Casual Fashion Brand. Marc O’Polo Produkte der Divisionen Marc O’Polo Modern Casual, Marc O’Polo DENIM, Marc O’Polo SHOES, Marc O’Polo ACCESSOIERS, Marc O’Polo LEGWEAR und der Lizenzen BODYWEAR, BEACHWEAR, EYEWEAR, HOME und JUNIOR stehen für Innovation, Qualität und skandinavisches Design. Sustainability bestimmt das tägliche Handeln mit dem Ziel, eine nachhaltige Marke zu sein.

Die Marc O’Polo SE sitzt in Stephanskirchen / Deutschland und ist in 41 Ländern über eigene Online-Shops erhältlich. Rund 2.300 Handels- und Franchisepartner sowie eigene Stores repräsentieren die Marke national und international in 60 Ländern.

Original-Content von: MARC O’POLO SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots