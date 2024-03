Berlin (ots) –

Im Frühjahr nutzen viele Menschen nicht nur die Gelegenheit für einen „Frühjahrsputz“ in ihren eigenen vier Wänden, sondern auch für eine Detox-Kur, um ihren Organismus zu regenerieren. Besonders vor Ostern steht für einige auch die Zeit des bewussten Verzichts auf dem Programm. Eine Umfrage der DAK in Zusammenarbeit mit Forsa hat ergeben, dass rund 23 Prozent der Bundesbürger:innen das Fasten aus gesundheitlicher Perspektive für sinnvoll erachten.[1] Die Wahl der Fastenmethode ist dabei individuell verschieden und hängt von Faktoren wie der körperlichen Verfassung und persönlichen Präferenzen ab.

Wussten Sie schon? Das Fasten regt Prozesse wie Zellreinigung und Regeneration an, führt zu hormonellen Veränderungen und wirkt entzündungshemmend. Zudem lassen sich psychologische Effekte wie eine verbesserte Stimmung beobachten.[2] Doch nicht nur das allgemeine Wohlbefinden profitiert vom Fasten, sondern auch der Magen-Darm-Trakt: Studiendaten zeigen, dass insbesondere beim intermittierenden Fasten (wie z. B. dem beliebten 16:8-Intervallfasten oder dem Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang während des Ramadans) die Symptome von Reflux und Sodbrennen verbessert werden können.[3],[4] Wenn während des Essensintervalls zudem auf fettige und stark gewürzte Speisen verzichtet und stattdessen magenschonende Kost bevorzugt wird, kann der Magen-Darm-Trakt geschont und dem Sodbrennen vorgebeugt werden. Ein weiterer Pluspunkt: Das Fasten kann das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung fördern und so langfristig zu ausgewogenen und magenschonenden Essgewohnheiten beitragen.

Vorsicht beim Fastenbrechen: zu hastig, zu reichhaltig, zu schwer

Die Zeit des bewussten Verzichts kann viele positive Aspekte haben, die sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken können. Allerdings kann Sodbrennen zu einem Problem werden, wenn beim Fastenbrechen zu Ostern oder beim Ende des täglichen Fastenintervalls zu schweren, säurehaltigen und fettreicheren Speisen gegriffen wird. In solchen Situationen können Schichtgitterantazida mit dem Wirkstoff Magaldrat (wie z. B. Riopan® Magen Gel) bei akuten Beschwerden helfen. Sie binden überschüssige Magensäure rasch und langanhaltend. Der Wirkstoff ist gut verträglich, legt sich schützend auf die Magenschleimhaut und sorgt für eine effektive Säureneutralisierung, wodurch eine schnelle Linderung erzielt wird.

Tipps für eine entspannte Fastenzeit:

– Wählen Sie die für Sie geeignete Fastenmethode, die Ihre individuellen gesundheitlichen Bedürfnisse am besten unterstützt.

– Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit, mindestens 2,5 Liter Wasser täglich, um Ihren Körper optimal mit Feuchtigkeit zu versorgen.

– Setzen Sie während des Fastens und beim Wiedereinstieg in die normale Ernährung auf leichte, bekömmliche Mahlzeiten, die reich an Nährstoffen wie beispielsweise Kalium, Natrium und Vitaminen sind.

– Essen Sie langsam, nehmen Sie sich Zeit zum Kauen und genießen Sie bewusst jeden Bissen, da dies die Verdauung unterstützen kann.

– Leichte körperliche Aktivität kann während des Fastens hilfreich sein, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Entspannungsübungen können zudem das Wohlbefinden fördern.

Über DR. KADE

DR. KADE entwickelt und produziert moderne Präparate mit innovativen Darreichungsformen in den Bereichen Gynäkologie, Proktologie, Schmerz, Gastroenterologie sowie Vitamine und Aufbaupräparate. Das Pharmaunternehmen ist in Deutschland im Bereich Vaginalmykosen und Hämorrhoiden der führende Anbieter. Seit 1886 ist das unabhängige Familienunternehmen aus Berlin in der Arzneimittelbranche erfolgreich. Es hat sich der Mission“Wir machen Lebensqualität.“ verschrieben. Dazu bringt das Unternehmen hochwertige Gesundheitslösungen zu Menschen auf der ganzen Welt, die sich eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern. Damit trägt DR. KADE dazu bei, die Lebensqualität von Millionen von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kade.de.

Pflichttext

RIOPAN® Magen Gel 1600 mg Gel zum Einnehmen

Wirkstoff: Magaldrat. Anwendungsgebiete: Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden, symptomatische Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin. Stand: 12/2023.

[1] DAK-Umfrage unter 1.011 Befragten, Erhebungszeitraum 24. bis 28. Januar 2022, online unter: https://www.dak.de/dak/download/ergebnisbericht-2533582.pdf, Zugriff: 11.01.2024.

[2] Brunnhuber S, Somburg O. Psychologie des Fastens. zkm 2018; 2: 56-62.

[3] Jiang Yet al. The Effects of Intermittent Fasting on Gastroesophageal Reflux Disease. Official Journal of the American College of Gastroenterology. 2021; 116: S214.

[4] Bohamad AH et al. Impact of Ramadan Fasting on the Severity of Symptoms Among a Cohort of Patients With Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Cureus. 2023; 15 (3): e36831.

Pressekontakt:

Petersen & Partner Pharma Marketing GmbH

Isabella Formela

Milchstraße 21

20148 Hamburg

[email protected]

Tel.: 040.56 00 75-26

Fax: 040.56 00 75-30

Original-Content von: Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots