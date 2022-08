Hamburg (ots) –

FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, erweitert sein Mobilitätsangebot in Hamburg um E-Bikes von TIER. Zum Start stehen Nutzerinnen und Nutzern somit ab sofort insgesamt 700 Pedelecs des Berliner Unternehmens für Mikromobilitätslösungen zur Verfügung. Die Flotte soll schrittweise auf bis zu 1.500 Fahrzeuge erhöht werden. Hamburg ist neben Berlin, München, Düsseldorf und Köln jetzt die nächste deutsche Großstadt, in der FREE NOW seine auf der Plattform verfügbaren Mobilitätsoptionen um E-Bikes erweitert. Das Unternehmen baut auch im laufenden Jahr seine Partnerschaften mit den führenden Mobility Playern der Branche weiter aus. Inzwischen können FREE NOW User über Deutschlands Grenzen hinaus europaweit zudem auf mehr als 250.000 Fahrzeuge zugreifen und so die gesamte Bandbreite der lokal verfügbaren On-Demand-Mobilität nutzen.

Seit 2020 bietet FREE NOW über Kooperationen mit mehreren Anbietern in immer mehr deutschen Städten eine stetig wachsende Anzahl von E-Bikes über die eigene Plattform. Dass diese Form der Fortbewegung immer beliebter wird, belegt auch eine aktuelle Auswertung eigener Daten. Auf Monatssicht hat sich so zum Beispiel die Anzahl an E-Bike Touren, die seit Jahresanfang über FREE NOW in Deutschland vermittelt worden sind, teilweise mehr als verfünffacht. User nutzen das E-Bike hierzulande im Übrigen in Berlin mit durchschnittlich 17 Minuten pro Trip am längsten. Reutlingen kommt hingegen auf eine Gesamtdauer von 12 Minuten. Berlinerinnen und Berliner unternehmen im europäischen Vergleich zudem die meisten E-Bike Touren, Londonerinnen und Londoner nutzen den Service dagegen insgesamt am längsten. Städteübergreifend nutzen FREE NOW User in Deutschland das E-Bike im Schnitt etwas mehr als 15 Minuten.

Silvia Fischer, Vice President Smart Mobility bei FREE NOW, sagt zum Start: „Wir freuen uns, dass wir unseren Service mit der Integration von TIER E-Bikes nun auch an unserem Heimatstandort Hamburg auf das nächste Level heben. Hamburgerinnen und Hamburger können damit ab sofort fünf verschiedene Mobilitätsformen via FREE NOW nutzen und so ihren täglichen Mobilitätsbedarf in der Hansestadt noch besser abdecken. Unser Ziel ist es, Nutzern ein vollständiges Ökosystem für urbane Mobilität sowie einen einfachen Zugang zur größten lokal buchbaren Flotte an On-Demand-Fahrzeugen zu bieten. Mit starken Partnern wie TIER kommen wir diesem Ziel Schritt für Schritt näher.“

Komfortabel und sicher unterwegs

Markus Ries, Regional Manager Norddeutschland bei TIER, ergänzt: „Es ist schön zu sehen, dass wir unser Angebot in Hamburg weiter ausbauen und ab sofort 700 E-Bikes anbieten können. Kooperationen mit Plattformen wie FREE NOW machen es den Menschen außerdem noch einfacher, ein TIER E-Bike für CO2-neutrale Fahrten quer durch die Hansestadt zu buchen. Es freut uns deshalb, die enge Partnerschaft mit FREE NOW jetzt auch in der nächsten deutschen Großstadt zu vertiefen und die Nutzung multimodaler Mobilitätslösungen innerhalb des Landes weiter zu erleichtern.“

Die TIER E-Bikes lassen sich für 21 Cent pro Fahrminute plus 1 Euro Freischaltungsgebühr direkt über FREE NOW buchen und bezahlen. Die Pedelecs von TIER können dank des Free-Floating-Systems flexibel an geeigneten Stellen im Hamburger Stadtgebiet geparkt werden. Alle E-Bikes haben eine Tretunterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und sind serienmäßig mit einem Fahrradkorb für Gepäck und Einkäufe ausgestattet. Zum Start der Kooperation können FREE NOW User die Fahrräder mit dem Code „MOINTIER3X5“ mit einem Rabatt von bis zu 5 Euro auf bis zu drei TIER E-Bike-Fahrten testen.

Pressekontakt:

FREE NOW

Christoph Weferling

PR Manager Germany/Austria

Telefon: +49 (0) 171 68 33 421E-Mail: [email protected]

Original-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots