Die Ureinwohner Südamerikas kennen das Geheimnis schon lange: Die Andiroba-Nuss ist ein wahrer Alleskönner in der Hautpflege. Die Brüder Frederic und Marlon Schulmeister haben den großen Mehrwert des Andiroba-Nussöls als Bestandteil kosmetischer Produkte entdeckt und eine besondere Pflegeserie daraus entwickelt. Als Podologen mit eigenem Praxisnetzwerk und mit diversen Angeboten aus der Heilmittelbranche verfolgen sie das übergeordnete Ziel, ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. In diesem Artikel verraten die Brüder, was ihre Kosmetikartikel dazu beitragen können, wie sie auf das Geheimnis der Andiroba-Nuss aufmerksam wurden und welche Produkte ihre Pflegeserie beinhaltet.

Als Produkt des Zusammenspiels von Körper, Geist und Seele bedarf unsere Gesundheit einer ganzheitlichen Betrachtung. Neben mentaler Ausgeglichenheit und einer ausgewogenen Ernährung spielen dabei auch Bewegung und unser körperliches Wohlbefinden eine zentrale Rolle. Mit Sport, Physio- und Ergotherapie sowie verschiedenen kosmetischen Behandlungen wird kontinuierlich daran gearbeitet, gesundheitlichen Schäden vorzubeugen und Beschwerden zu lindern. Unseren Füßen, die uns in der Regel ein ganzes Leben lang durch die Welt tragen, wird bei alledem selten die Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdienen. Als ausgebildete Podologen wissen Frederic und Marlon Schulmeister, wie wichtig die Fußgesundheit für das ganzheitliche Gesundheitskonzept ist. „Über therapeutische und präventive Maßnahmen hinaus ist auch die Pflege unserer Füße wichtig“, so die Experten.

„Deshalb haben wir eine eigene Produktserie für die Fuß- und Hautpflege entwickelt. Das Geheimnis unserer Produkte ist ein Inhaltsstoff, der in Europa bisher kaum bekannt ist. Er wird aus der Andiroba-Nuss gewonnen, die im Amazonasgebiet seit jeher von den Einheimischen zur Hautpflege benutzt wird“, verrät Frederic Schulmeister. Als Gründer und Geschäftsführer von Fußkundig sind die Brüder nicht nur als Podologen tätig, sondern verfügen über einen überregionalen Praxisverbund, der Podologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kosmetik und EMS unter einem Dach vereint. Mit 35 Jahren Erfahrung aus ihrer Familienpraxis im Hintergrund und modernen digitalen Ansätzen bieten Frederic und Marlon Schulmeister eine umfassende Möglichkeit, verschiedene Heilmethoden aus einem breiten Spektrum miteinander zu kombinieren und unkompliziert praxisübergreifend Termine zu vereinbaren. Die eigene Produktserie der Gesundheits-Experten rundet ihr tiefgreifendes Angebot ab.

Alleskönner-Hautpflege ist bereits in 13 Ländern erhältlich

Auf die einzigartige Wirkung der Andiroba-Nuss sind die Brüder durch einen Zufall aufmerksam geworden. „Unser Geschäftspartner hatte während einer Tour durch das Amazonasbecken mit einem entzündeten Mückenstich zu kämpfen, weshalb ihm sein Guide Andiroba-Öl empfahl – das gibt es dort nämlich an jeder Ecke zu kaufen“, erzählt Marlon Schulmeister von Fußkundig. Begeistert von der schnellen und zuverlässigen Wirkung des Inhaltsstoffes berichtete der Geschäftspartner den beiden Brüdern von der südamerikanischen Andiroba-Nuss und schlug vor, sie als Bestandteil eines Fußpflegeproduktes auszuprobieren. Nach unzähligen Tests war zweieinhalb Jahre später die erste Pflegeserie auf dem Markt erhältlich. Seitdem wurde sie stetig um neue Produkte erweitert und ist heute in 13 Ländern verfügbar.

Neben verschiedenen Fußschäumen erfreuen sich vor allem eine Andiroba-Butter sowie ein Haut- und Nagelöl, das mit einem sehr hohen Anteil an Andiroba-Öl ausgestattet ist, großer Beliebtheit. „Unsere Kunden nutzen die Produkte längst nicht mehr nur für ihre Füße. Das Öl ist ein echter Alleskönner und hat sich insbesondere bei kleinen Wunden oder Hautkrankheiten, wie zum Beispiel der Schuppenflechte, sehr bewährt“, berichtet Frederic Schulmeister von Fußkundig. Und weil das Haut- und Nagelöl mit seinem 50-Prozent-Anteil des natürlichen Wundermittels so gut funktioniert hat, wurde die Produktpalette um die Andiroba-Butter mit einem ebenfalls sehr hohen Anteil des Öls erweitert.

Die Andiroba-Nuss: Pflege und Heilung auf natürlicher Basis

Nicht ohne Grund ist die Andiroba-Nuss als Inhaltsstoff in vielen, vornehmlich südamerikanischen Ländern sehr beliebt. „Unsere Produktserie ist für den ganzen Körper geeignet und lässt sich optimal in unser ganzheitliches Therapiekonzept einfügen“, so die Geschäftsführer von Fußkundig. Ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen – das ist das erklärte Ziel von Frederic und Marlon Schulmeister. In ihr Praxisnetzwerk haben sie deshalb alle Bereiche aufgenommen, die ihre Mission unterstützen. Weil sie dabei alle Fachbereiche miteinander vereinen, können die Podologen ihren Kunden eine besonders starke Expertise bieten, die sie durch ihre Andiroba-Kosmetikprodukte gewinnbringend ergänzen.

Sie interessieren sich für das Geheimnis der Andiroba-Nuss und wollen den Alleskönner, der die Haut pflegt, heilt und repariert, persönlich testen?

