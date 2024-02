Duisburg (ots) –

Gesunde Zähne, gesunder Körper: Dr. Yasin Aktas, renommierter Zahnarzt und Inhaber der Praxis Zahnmedizin am Rahmer See, gab bekannt, kostenlose Patienteninformationsabende zum Thema „Feste Zähne an einem Tag“ zu veranstalten. Die Veranstaltungen werden am 28. Februar, 27. März und 22. April 2024 um je 18 Uhr in seiner Praxis in Duisburg stattfinden. Thema wird vor allem die innovative „All-on-4-Methode“ sein.

Veranstalter Dr. Yasin Aktas: „Sind die Zähne nicht gesund, kann das nicht nur unschön aussehen, sondern auch Auswirkungen auf den ganzen Körper haben. Insbesondere Zahnfehlstellungen, Zahnschäden oder Zahnfleischerkrankungen können die Organe nachhaltig schädigen, wie zahlreiche Studien mittlerweile eindeutig belegen. Gesunde Zähne sind also Ausdruck für einen gesunden Organismus. Die „All-on-4-Methode“, ein hochmodernes Implantationsverfahren, das Patienten bei Zahnlosigkeit oder reduziertem Restgebiss innerhalb weniger Stunden mit einem festsitzenden Zahnersatz versorgen kann. Da langwierige Behandlungstermine entfallen, richtet sich die Methode damit besonders an Angstpatienten.“

Besucher der Veranstaltung erwartet umfangreiche Informationen und eine Beratungsmöglichkeit zu dieser von führenden Implantologen entwickelten Methode. Diese ermöglicht einen festsitzenden Zahnersatz auf nur vier bis sechs Implantaten – möglich ist dies, da hier aufwendige Knochenaufbaumethoden entfallen. Die Teilnahme an den Infoabenden ist kostenlos, für eine optimale Planung wird aber um eine vorherige Anmeldung gebeten.

Dank der jahrelangen Behandlungserfahrung von Dr. Yasin Aktas erlangen Patienten innerhalb kürzester Zeit nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Ästhetik ihrer Zähne zurück, ganz nach dem Motto: „Feste Zähne in nur einem Tag“. Dr. Yasin Aktas ist ein renommierter Zahnarzt mit Schwerpunkt auf Implantologie und Ästhetik. Mit fast zehn Jahren Erfahrung hat er sich auf die sofortige Implantatversorgung spezialisiert, bei der er Zähne zieht, Implantate setzt und provisorische Kronen in einer Sitzung anbringt. Seine Praxis betont natürliche und ästhetisch ansprechende Ergebnisse. Dr. Aktas ist aktiv auf sozialen Medien, insbesondere Instagram, präsent und widmet sich der Fortbildung von Zahnärzten in Deutschland und international.

„Eine sichere und angstfreie Behandlung geht vor, was wir auch bei der ‚All-on-4-Methode‘ gewährleisten. Ich selbst wende dieses Verfahren seit nunmehr 15 Jahren erfolgreich an und gehöre zu den ersten Anwendern der ‚All-on-4-Methode‘ in Deutschland. Unsere kostenlosen Patienteninformationsabende bieten eine wertvolle Gelegenheit für interessierte Personen, um persönlich mit mir als erfahrenen Behandler zu sprechen, individuelle Fragen zu klären und sich über das Verfahren zu informieren. Es ist eine Chance, Klarheit zu gewinnen und möglicherweise eine neue Lebensqualität zu erreichen. Daher sollte diese Gelegenheit unbedingt genutzt werden. Ich freue mich auf jeden, der an diesen Abenden Teil unserer Veranstaltungen sein wird“, erklärt Dr. Yasin Aktas.

Weitere Informationen zum Angebot von Dr. Yasin Aktas finden Sie unter: https://www.draktas.de/

Pressekontakt:

Dr. Yasin Aktas

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://www.draktas.de/