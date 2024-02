Hamburg (ots) –

Lust etwas Köstliches zu kochen, aber die Aussicht auf Berge von Geschirr verdirbt den Spaß? Dann ist das neue EDEKA-Kochbuch „One Pot – Das Buch“ genau das Richtige! Für die Zubereitung sämtlicher Rezepte wird nur ein Topf, eine Pfanne, eine Auflaufform oder ein Backblech benötigt. Das spart nicht nur Platz auf dem Herd, sondern auch Zeit beim Geschirrspülen. Dank der vielfältigen Auswahl an herzhaften und süßen Rezepten ist hier für jede:n etwas dabei – egal ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan. „One Pot – Das Buch“ ist ab März 2024 für 14,95 Euro bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlich.

Das Prinzip „One Pot“

Von Coq au Vin mit Kartoffeln und Champignons über würzige Wok-Nudeln bis zum süßen Dutch Baby mit Apfel und Marzipan – im neuen EDEKA-Kochbuch „One Pot – Das Buch“ finden Koch-Anfänger:innen und -Profis 90 abwechslungsreiche und unkomplizierte Gerichte für jeden Tag. Und das alles zubereitet in nur einem Gargerät: Denn das One-Pot-Prinzip ermöglicht es, eine ganze Mahlzeit in nur einem einzigen Topf, einer Pfanne oder auf einem Backblech zu zaubern.

Inspiration für den Alltag

Aufgeteilt ist das Buch in fünf Kapitel: In „Alles mit Fleisch“ kommen Fleischliebhaber:innen mit Schmorgerichten wie Rinderrouladen mit Knödeln oder Hähnchenkeulen mit Blattspinat und weißen Bohnen voll auf ihre Kosten. Im Kapitel „Alles mit Fisch“ gesellen sich Meeresfrüchte zur Nudelpaella und Räucherlachs zur Lauchquiche. Im Kapitel „Alles veggie“ und „Alles vegan“ zeigen Rezepte wie Spinat-Shakshuka, Auberginen-Lasagne und Kartoffel-Wirsing-Eintopf: je mehr frisches Gemüse in der Pfanne, dem Topf oder im Ofen landet, desto besser! Das Kapitel „Alles süß“ rundet die Auswahl mit Gerichten wie Kokos-Milchreis und Heidelbeer-Cheesecake ab und beweist, dass auch Kuchen und Desserts nur einen „Pot“ benötigen, um superlecker zu sein!

Mit hilfreichen Tipps & Tricks

Wie genial einfach die One-Pot-Küche ist, zeigt „One Pot – Das Buch“ mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zahlreichen Tipps und Tricks. Ganz zu Beginn vermittelt zudem ein „Basics“-Kapitel nützliche Informationen darüber, welches Gargerät sich für welches Gericht am besten eignet und welche Zutaten das One-Pot-Erlebnis zum Hochgenuss machen.

In bester Gesellschaft

„One Pot – Das Buch“ ist bereits das neunte Buch in der Kochbuch-Reihe der EDEKA Media GmbH. Wie seine erfolgreichen Vorgänger „Grillen – Das Buch“, „Backen – Das Buch“ und „Alles vegetarisch – Das Buch“ überzeugt auch das neue Werk durch köstliche Rezepte, eine moderne Food-Fotografie und hochwertige Hardcover-Ausstattung. Ab März 2024 ist „One Pot – Das Buch“ für 14,95 Euro bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlich.

„One Pot – Das Buch“ im Überblick

– 192 Seiten mit 90 Rezepten

– Fünf Kapitel: Alles mit Fleisch, Alles mit Fisch, Alles veggie, Alles vegan, Alles süß

– Wissenswertes zu geeigneten Gargeräten und Zutaten

– Zahlreiche Tipps und Tricks

– Hochwertiges Hardcover

– Preis: 14,95 Euro

– Ab März 2024 bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlich

