Die renommierte Unternehmensberaterin und erfahrene Kosmetikerin, Corinna Käppeler, hat mit ihrem neuesten Buch „DURCHBLICK“ einen wegweisenden Ratgeber für Kosmetikerinnen und Beauty-Profis veröffentlicht. Als Inhaberin und Geschäftsführerin der Corinna Käppeler Consulting GmbH, spezialisiert auf die Digitalisierung, Automatisierung und Skalierung von Kosmetikinstituten, teilt sie in diesem Buch ihre fundierte Expertise und jahrelange Erfahrung in der Beauty-Branche.

Autorin Corinna Käppeler: „Ich freue mich, meinen Branchenkolleginnen mit meinem Ratgeber ‚Durchblick‘ einen Wegweiser an die Hand zu geben, der sie Schritt für Schritt zum eigenen Erfolg in der Beauty-Branche führt.“

„DURCHBLICK“ richtet sich an selbstständige Kosmetikerinnen und Beauty-Profis, die im aktuellen Boom der Branche nicht nur überleben, sondern außerordentliche Erfolge erzielen wollen. Das Buch motiviert die Leserschaft dazu, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen, das eigene Potenzial zu erkennen und durch effektive Positionierung und Sichtbarkeit den Grundstein für nachhaltigen Erfolg und finanzielle Freiheit zu legen. Mit Kapiteln wie „Zeit für Entscheidungen“, „Mindset“, „Positionierung“, „Sichtbarkeit“ und „Kunden“ bietet Corinna Käppeler konkrete Anleitungen, wie Leserinnen ihr Business neu denken, strategisch ausrichten und ihre Kundenbasis nachhaltig erweitern können. Besonders hervorgehoben wird dabei die Bedeutung des persönlichen Mindsets für den Erfolg und wie eine klare Positionierung in der Branche zu einer einzigartigen Marke führt.

Zur Feier der Buchveröffentlichung bietet Corinna Käppeler zwei exklusive Boni an: das Hörbuch „DURCHBLICK“ zum kostenlosen Download und die Einladung zur CKC-Community. Diese Plattform ermöglicht den Austausch und die Vernetzung mit anderen Unternehmerinnen im Beauty-Bereich, fördert den Wissensaustausch und unterstützt bei der Umsetzung der erlernten Strategien. Corinna Käppelers Buch „DURCHBLICK“ ist mehr als ein Ratgeber – es ist ein Aufruf an alle Beauty-Profis, die Chancen der Branche aktiv zu nutzen und sich und ihr Business auf ein neues Level zu heben. Verfügbar ist das Buch für alle, die bereit sind, ihre Berufung zum Beruf zu machen und ihre Leidenschaft in Erfolg umzuwandeln.

„Aus der Branche für die Branche ist für mich nicht nur ein klarer Vorteil meines Consultings, es ist vor allem auch ein leidenschaftliches Bekenntnis zum Beruf der Kosmetikerin und der wertvollen Arbeit, die Kosmetikerinnen jeden Tag leisten. Meine Vision war es immer, mehr aus meinem Beruf als selbstständige Kosmetikerin zu machen und andere Beauty-Unternehmerinnen mit meinen Strategien und Ideen zu unterstützen. Mit meinem Consulting und meinem Ratgeber biete ich genau das: Ich freue mich, meine Branchenkolleginnen unterstützen zu können – gemeinsam sorgen wir so für mehr Erfolg in der Beauty-Branche“, so Corinna Käppeler.

Weitere Informationen über Corinna Käppeler und ihre Arbeit finden Sie unter: https://angebot.ck-beauty-consulting.de/buch-bestellen

