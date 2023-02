Seit Jahren erlebt das Glücksspiel einen immensen Boom: Vor allem Online Spielhallen erlangen immer größere Beliebtheit. Hier wird in virtuellen Casinos mit Echtgeld-Einsatz um lukrative Gewinne gespielt. Allerdings trat erst im Sommer 2021 der deutsche Glücksspielstaatsvertrag (kurz GlüStV) in Kraft, der den hiesigen Markt bundesweit liberalisierte. Die sich daraus ergebenden Folgen sind für die nationale Glücksspiel-Branche immens.

Lange Zeit herrschte bei Glücksspielanbietern aufgrund von undurchsichtiger Gesetzgebung große Unsicherheit. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde die rechtliche Grauzone wirksam geschlossen. Im Zuge dessen können Branchenvertreter legal und sicher Glücksspiel im Internet anbieten. Der deutsche GlüStV sorgt nicht nur für Neuerungen für Anbieter von Glücksspiel, sondern auch für die Spieler selbst.

Die Legalisierung von Echtgeld Spielautomaten hat einen großen Niederschlag auf den Glücksspiel-Markt

In Deutschland sorgt die Legalisierung von Online Glücksspiel vor allem für einen Bedeutungszuwachs von Echtgeld Spielautomaten. Seit der Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrags ist es Online Spielhallen mit deutscher Lizenz ausschließlich erlaubt, virtuelle Automatenspiele anzubieten. Das Angebot von klassischen Tischspielen bleibt dagegen illegal.

Naturgemäß ging mit der Legalisierung von Echtgeld Spielautomaten auch eine strikte Regulierung des bestehenden Angebots einher. Unter anderem wurde ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro eingeführt. Es gilt sowohl auf digitaler als auch auf terrestrischer Ebene. Darüber hinaus gibt es ein spezifisches Einsatzlimit für Spielautomaten. So darf pro Spin maximal 1,00 Euro gesetzt werden. Durch die automatische Implementierung in den Automaten kann die Obergrenze nicht ausgehebelt werden.

Außerdem soll eine erzwungene Pause von mindestens fünf Sekunden einen Kontrollverlust während des Spielens verhindern. Die sogenannte Fünf-Sekunden-Regel dient als Cooldown-Phase.

Mit dieser Regulierung zielt der deutsche Glücksspielstaatsvertrag darauf ab, das Potenzial einer Spielsucht zu mindern. Besonders gefährdete oder bereits betroffene Spieler werden in eine neu entwickelte und bundesweite Sperrdatei aufgenommen, die ein Einloggen auf allen Casino-Plattformen verhindert.

Der deutsche Glücksspielstaatsvertrag: Folgen für die Branche und den Staat

Schnell wird deutlich, dass sich das Inkrafttreten des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrags auf mehreren Ebenen auswirkt. Einerseits geht die Legalisierung mit einer verschärften Regelung zugunsten des Spielerschutzes einher. Andererseits sind Online Casinos mit deutscher Lizenz endgültig legal. Darüber hinaus ist es allen Spielern möglich, dank der EU-Dienstleistungsfreiheit ebenfalls in Online Spielhallen legal zu spielen, die eine entsprechende Lizenz aus einem anderen europäischen Land vorzeigen können.

Die Liberalisierung führt am Ende vor allem zu einem Fortschritt in Sachen Sicherheit. So ist genau definiert, welche Anbieter von Glücksspiel im Internet dazu legitimiert sind, bundesweit ihre Produkte anbieten zu dürfen. Für die offizielle Aufsicht und Kontrolle wurde eine eigenständige neue Glücksspielaufsicht, die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (kurz GGL), ins Leben gerufen. In Zukunft soll die GGL unter anderem die Vergabe der nationalen Glücksspiellizenzen regeln.

Für Anbieter von Glücksspiel bedeutet die Legalisierung ihrer Branche vor allem auch zahlreiche neue Regulierungen. Ihre Einhaltung wird streng und regelmäßig kontrolliert. Neben den ganzen praktischen Regeln, die auch alle Spieler direkt betreffen, gilt seit dem Inkrafttreten des neuen GlüStV auch eine Einschränkung der Werbefreiheit. So darf Online Glücksspiel ausschließlich zwischen 6 Uhr und 21 Uhr beworben werden.

Trotz allem profitiert am Ende wohl jede Ebene von der Liberalisierung der Glücksspiel-Branche. Denn auch der Staat verdient mit. Durch die Legalisierung des nationalen Glücksspielgeschäfts kann ein zusätzliches Einkommen in Form von Steuern erzielt werden. So können die prozentualen Einkünfte aus der Branche aufgekommene Lücken im bundesweiten Staatshaushalt schließen können.

Legalisierung von Glücksspiel im Internet: Folgen für die Spieler

Im Mittelpunkt des neuen Glücksspielstaatsvertrags steht bekanntermaßen der sogenannte Spielerschutz. Zwar profitieren sowohl die Anbieter als auch der Staat von der damit einhergehenden Liberalisierung, doch das vorrangige Ziel des deutschen GlüStV ist die Suchtprävention. Dafür wird das Angebot im Zuge der Einführung der neuen Gesetzgebung streng reglementiert und kontrolliert.

Ziel ist es, dass Glücksspiele ausschließlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um sich unterhalten zu lassen und mit ein wenig Glück vom Spiel finanziell zu profitieren. Dafür wird unter anderem die Zeit und der Einsatz von Geld streng reguliert. Außerdem werden Anbieter durch offizielle Lizenzierungsprozesse auf deren Seriosität geprüft. Damit soll verhindert werden, dass Spieler auf Betrüger im Internet stoßen, die in Bezug auf Qualität und Sicherheit des Spiels unzureichend ausgestattet sind.

Für alle Spieler in Online Casinos geht die Liberalisierung der Glücksspiel-Branche im Internet in erster Linie mit einer Reduzierung des Angebots sowie der Reglementierung des eigenen Spielverhaltens einher. Trotzdem hat die Einführung des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrags auch zahlreiche positive Folgen für alle Freunde des Glücksspiels.

Fazit: Folgen der Legalisierung von Online Spielhallen sind vielschichtig!

Mit Blick auf die Auswirkungen der Legalisierung der Glücksspiel-Branche im Internet wird deutlich, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag auf allen Ebenen für Neuerungen sorgt. Betroffen sind Glücksspielanbieter, der deutsche Staat sowie alle Spieler.

Im Vordergrund der neuen Gesetzgebung der deutschen Politik stehen der Spielerschutz und die angestrebte Suchtprävention. Die entsprechenden Maßnahmen sorgen bereits heute für mehr Sicherheit innerhalb der gesamten Branche. Trotz oder gerade dank der entsprechenden Regulierung befindet sich das Glücksspiel im Internet mittlerweile auf einer konstanten Erfolgswelle.