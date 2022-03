Die Branche der Online Casinos boomt. Ständig kommen interessante Portale auf den Markt und locken neue Kunden mit Angeboten wie etwa mit 60 Free Spins No Deposit oder weiteren lukrativen Boni. Auch die Kombination von Sportwetten mit Casino Games wie Slots oder Tischspielen vereint auf einer Plattform ist bei vielen Nutzern sehr beliebt.

Im Gegensatz zu den virtuellen Angeboten verleihen die landbasierten Spielbanken noch einmal einen ganz besonderen Reiz. Ob glitzernde Glücksspielmetropolen wie Las Vegas und Macao oder die traditionsreichen Häuser in Monte Carlo und Baden Baden – hier zu spielen ist ein Erlebnis. Welches die ältesten Casinos weltweit sind, in denen noch ein aktiver Spielbetrieb angeboten wird und wieso sich ein Besuch dort lohnt, erfahren Sie hier.

Das Casino di Venezia

Das Casino di Venezia darf sich nicht nur als ältestes Casino von Italien, sondern der ganzen Welt bezeichnen, in welchem Gäste noch heute ihr Glück herausfordern können. Der ehrwürdige Palast im Renaissance-Stil wurde bereits im Jahr 1638 erbaut und befindet sich im Stadtteil Cannaregio am gleichnamigen Flusslauf Cannaregio. Um dem Casino einen Besuch abzustatten, ist die Anfahrt mit einem Wassertaxi oder – ganz im Stil von Venedig – per Gondel empfehlenswert.

In seiner Geschichte diente das Casino, welches früher unter dem Namen Ca‘ Vendramin Calergi bekannt war, als Zufluchtsort und Begegnungsstätte zahlreicher Adligen und Prominenten. Auch Richard Wagner liebte den prachtvollen Bau. 1883 starb der Komponist im Casino di Venezia an einem Herzinfarkt.

Das Casino gehörte mehreren Adligen, bis es im Jahr 1946 von der Stadt Venedig aufgekauft, renoviert und im Jahr 1959 als offizieller Glücksspielort erneut seine Tore öffnete.

Heute zieht das ehrwürdige Palazzo neben Glücksspielern auch Touristen aus der ganzen Welt an, die das prachtvolle Gebäude bestaunen. Im Inneren finden Sie neben traditionellen Tischspielen wie Poker, Roulette und Blackjack über 600 verschiedene Spielautomaten. In den beiden Restaurants Wagner und Marco Polo bietet das Casino seinen Gästen hochwertige Speisen an. Verschiedene Events wie unterschiedliche Jackpot-Angebote runden das Angebot ab.

Das Casino de Monte Carlo

Kaum eine andere Spielbank ist so bekannt wie die Spielbank von Monte Carlo. Für Viele ist es der Inbegriff des traditionellen Glücksspiels. Die Geschichte reicht in das Jahr 1856 zurück, als Prinzessin Caroline aus dem Haus Grimaldi ein Casino errichten wollte. Ihr Ziel war es, durch das Casino Monaco vor einem drohenden Bankrott zu retten.

1863 wurde der Standort des Casinos festgelegt, zu dessen Investoren unter anderem der spätere Papst Leo XIII gehörte. Nach einem etwas schwerfälligen Start erkannten die Verantwortlichen, dass die Infrastruktur verbessert werden musste. So wurde die Verkehrsanbindung optimiert und neue Hotels errichtet. Seither blühte das Casino auf und zieht jährlich zahlreiche internationale Gäste an.Einen Höhepunkt in seiner Geschichte erlebte das Casino als Kulisse für den James Bond Blockbuster „Casino Royale“, als darin die spannende Baccarat-Szene gedreht wurde.

Wer selbst etwas Bond-Atmosphäre erleben möchte, kann das täglich von 14:00 bis 4:00 Uhr tun. Ob französisches Roulette, englisches Roulette, Poker Texas Hold’em oder Black Jack – zahlreiche Tischspiele stehen hier sowohl für Anfänger als auch für Profis bereit. Die Tische als auch die Jetons werden eigens für das Casino in den Werkstätten angefertigt und sind ein Beispiel dafür, dass hier alles mit Sorgfalt und Liebe zum Detail ausgearbeitet ist.

Neben den Tischspielen bietet das Casino in Monte Carlo zahlreiche Automaten, ein Treueprogramm mit exklusiven Angeboten und vieles mehr, sodass ein Besuch garantiert ein unvergessliches Erlebnis wird.

Das Casino in Baden Baden

Ein deutsches Casino konnte sich den dritten Platz der ältesten Spielbanken sichern. Das Casino in Baden Baden ist am Fuß des Schwarzwalds und in der Nähe der französischen Grenze gelegen und lockt jährlich viele nationale sowie internationale Besucher an.

Im 18. Jahrhundert war Baden Baden eine blühende Kurstadt und es entstand der Gedanke, das Angebot um eine Spielbank zu erweitern. 1834 öffnete das Gebäude erstmals die Türen und etablierte sich bald zu einem Treffpunkt der Oberschicht aus Adel und Kultur. Der Stammgast Fjodor Dostojewski fand hier seine Inspiration für den Roman „Der Spieler“. Marlene Dietrich bezeichnete das Casino sogar als schönstes der ganzen Welt.

Als im 19. Jahrhundert das Glücksspiel in Frankreich verboten wurde, kamen viele Spieler aus dem Nachbarland nach Baden Baden, um hier weiterhin dem Glücksspiel nachgehen zu können. Bis heute ist die Eleganz und der Prunk im Casino vorhanden. In edler Umgebung können Spieler ihr Glück beim Tischspiel oder an einem Automaten versuchen. Besonders beliebt bei vielen Spielern ist außerdem ein Drink im exklusiven Bernstein Club oder ein hervorragendes Menü im Restaurant „The Grill“.

Neben den gängigen Glücksspielarten dient das Haus inzwischen als Veranstaltungsstätte für Lesungen und weitere Events. Bei einer Führung können Besucher in die Geschichte des Casinos eintauchen und viel Informatives über seine Vergangenheit erfahren.