Zahllose Top-Pokerspieler stammen aus Deutschland. Dreimal ist es Deutschen bereits gelungen, das WSOP Main Event zu gewinnen: Pius Heinz (2011), Hossein Ensan (2019), Koray Aldemir (2021). Die folgenden sechs Poker-Akteure haben sich in der Rangliste der besten Live-Spieler allesamt in den weltweiten Top 50 platziert.

1. Fedor Holz

Mit weitem Abstand führt Fedor Holz die deutsche Hendon-Mob-Rangliste mit Preisgeldern in Höhe von 39,5 Millionen US-Dollar an. In wenigen Jahren katapultierte sich der gebürtige Saarländer an die Spitze des Poker-Olymps – erste Erfolge bei Live-Turnieren konnte Holz erst 2012/13 verbuchen. Das höchste Preisgeld erzielte der heute 30-Jährige 2018 in Las Vegas beim The Big One for One Drop Event. Holz bekam als Zweitplatzierter 6 Millionen US-Dollar ausgezahlt – die Teilnahme war mit 1 Million US-Dollar ausgesprochen kostspielig.

Inzwischen ist Holz regelmäßig bei den Triton Poker Series Events zu sehen. Im Juli 2023 setzte sich Holz bei einem 7-handed No-Limit-Holdem-Turnier durch und gewann 609.853 US-Dollar. Wer kostenlos Pokern lernen möchte, sollte in Live-Streams rege Ausschau nach ihm halten, da Holz gern von GTO abweicht und einen trickreichen Spielstil bevorzugt. 2019 hat Holz mit dem Österreicher Matthias Eibinger eine Trainingsseite namens Pokercode ins Leben gerufen.

2. Christoph Vogelsang

Christoph Vogelsang nimmt seit 2013 an Live-Turnieren teil und hat bisher 28,6 Millionen US-Dollar einspielen können. 2017 konnte Vogelsang beim $ 300.000 Super High Roller Bowl 55 Spieler hinter sich lassen und eine Siegprämie von 6 Millionen US-Dollar verbuchen. Berühmt-berüchtigt sind die Kapuzenpullover, die bei Live-Turnieren sein komplettes Gesicht verdecken. Auch seine Spielweise ist eher behäbig, was in der Vergangenheit regelmäßig die Kritik anderer Spieler auf sich gezogen hat. Hiervon hat sich der 38-Jährige aber nie beirren lassen.

Vogelsang spielt auch online Poker. Bei Cashgames konnte der Deutsche online mehr als 2,5 Millionen US-Dollar auf die Habenseite schaffen. Sein Spiel orientiert sich recht nahe an GTO. Ähnlich wie Holz nimmt Vogelsang regelmäßig an Triton-Turnieren teil. Auch bei Turnieren der WSOP und WPT gehört Vogelsang zu den Stammspielern.

3. Koray Aldemir

Koray Aldemir ist einer von drei deutschen Spielern, denen es gelungen ist, die jährliche Poker-Weltmeisterschaft – das WSOP Main Event in Las Vegas – zu gewinnen. Der Sieg im Jahre 2021 brachte dem 33-jährigen Berliner ein Preisgeld von 8 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt blickt Aldemir auf Gesamtpreisgelder von 22,6 Millionen US-Dollar zurück. Inzwischen ist Aldemir in Wien zu Hause.

2023 hat Aldemir bislang fast ausschließlich an Turnieren der WSOP teilgenommen. Auch wenn Aldemir bei mehreren Turnieren die Final Table erreichen konnte, war Aldemir nach dem Main-Event-Sieg 2021 nicht mehr in der Lage, bei einem Live-Turnier zu triumphieren.

4. Rainer Kempe

Rainer Kempe konnte bei Live-Turnieren fast 22 Millionen US-Dollar einspielen, befindet sich somit auf Platz drei der deutschen All-Time-Money-Rangliste. Während die meisten High-Roller Turniere mit Buy-ins von $ 10.000 aufwärts bestreiten, ist sich Kempe nicht zu schade, auch bei weniger hoch dotierten Turnieren sein Glück zu versuchen. Kempes letzter Sieg kam etwa bei einem € 1.100 Turbo 8-Max Event in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zustande.

2016 entschied Kempe den Super High Roller Bowl im Aria Resort & Casino für sich – wie auch Vogelsang im darauffolgenden Jahr. Jedoch war der Preispool weniger großzügig bemessen. Für den Sieger gab es in besagtem Jahr 5 Millionen US-Dollar. Heute ist der Berliner im englischen Brighton wohnhaft und hat in der University of Sussex ein BWL-Studium hinter sich gebracht.

5. Dominik Nitsche

Mit Live-Preisgeldern von fast 20,4 Millionen US-Dollar rangiert Dominik Nitsche im deutschen Vergleich auf Platz fünf. Neben Holz wurde Nitsche als einzigem anderen Deutschen ein Platz in einer Top 50 der besten Spieler aller Zeiten (nach Meinung der World Series of Poker im Jahre 2019) zugewiesen. Seinen ertragreichsten Live-Erfolg hatte Nitsche 2017 beim € 111.111 High Roller for One Drop – für den Sieg gab es mehr als 3,4 Millionen Euro. Nitsche hat bei WSOP-Events bislang vier Bracelets erspielt. 2012 war er außerdem beim Main Event der World Poker Tour erfolgreich.