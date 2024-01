Schwalbach am Taunus (ots) –

Wir alle streben nach gesund und lebendig aussehendem Haar. Die Haargesundheitsexpert:innen von Pantene Pro-V bringen uns diesem Ziel ab Februar 2024 ein Stück näher. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Haarpflegeprodukten haben sie die bewährte Pro-V Formel weiter verfeinert. Das Ergebnis ist die neue Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Pflegekollektion mit Pro-V Nutri-Perlen, eine moderne Lösung für Haare, die unter alltäglichen Schäden wie Glätten und Styling bis hin zu schweren Schäden durch Blondierungen, Keratin- und Farbbehandlungen leiden. Sie regeneriert das Haar auf molekularer Ebene und rekonstruiert gebrochene Haarverbindungen, um das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen zu pflegen. Shampoo und Pflegespülung sowie die mit je 5.000 Pro-V Nutri-Perlen angereicherte Haarmaske und Intensivpflege machen alle sichtbaren Anzeichen von Haarschäden rückgängig und sorgen so für gesund aussehendes Haar und ein lebendiges Haargefühl. Die Produkte sind für alle Haartypen geeignet – besonders für sehr stark geschädigtes Haar. Sie wurden entwickelt, um das Haar zu regenerieren und von innen heraus zu stärken.

Tägliches Styling, Hitze, Blondierungen, Keratin- und Farbbehandlungen entfernen oder zerstören die Lipide im Inneren der Haarsträhnen, die für die Bindung der Keratinfasern und der äußeren Schuppenschicht des Haares verantwortlich sind. Dadurch wird diese geschwächt, was das Haar anfällig für Spliss, Haarbruch und andere Schäden macht. Und genau dort setzt die neue Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Pflegekollektion an: Dank der innovativen, molekularen Reparaturtechnologie füllen die vier Produkte – Shampoo, Pflegespülung, Haarmaske und Intensivpflege – das Haar mit Lipiden auf, um es zu rekonstruieren, neue Verbindungen auf molekularer Ebene aufzubauen und es von innen heraus zu regenerieren.

Der Schlüssel der Haarregeneration liegt in den Formulierungen mit Pantene Pro-V Nutri-Perlen. Haarmaske und Intensivpflege enthalten je 5.000 konzentrierte regenerative Pro-V Nutri-Perlen, die bei der Anwendung zerschmelzen und Millionen von Nährstoffen freisetzen. Dr. Frauke Neuser, Direktorin wissenschaftliche Kommunikation bei Procter & Gamble, erklärt: „Um nicht nur das Aussehen der Haare zu verbessern, sondern es von innen heraus zu stärken, hat sich Pantene Pro-V mit dieser neuen Serie einmal mehr auf die Technologie der Formel konzentriert. Pantene Pro-V Molecular Bond Repair behandelt nicht nur oberflächliche Anzeichen von Haarschäden, sondern rekonstruiert die physische Haarstruktur und baut sie wieder auf. Die Pro-V Nutri-Perlen liefern konzentrierte Nährstoffe bis ins Innere des Haares. Im Zusammenspiel mit der gesamten Formulierung werden so hydrophobe Bindungen repariert und kovalente Bindungen geschützt.“

Die neue Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Pflegekollektion ist ab Februar 2024 erhältlich.

Die Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Pflegekollektion mit Pro-V Nutri-Perlen

Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Shampoo

Schutz des Haares auf molekularer Ebene

Die Formel mit Biotin und der höchsten Konzentration an Pro-V Nährstoffen von Pantene Pro-V reinigt und schützt das Haar auf molekularer Ebene – für sichtbar gesünderes und regeneriertes Haar sowie ein lebendiges Haargefühl.

225 ml – 5,99 EUR UVP*

Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Pflegespülung

Stärkung des Haares auf molekularer Ebene

Diese vielseitig einsetzbare Pflegespülung stärkt das Haar dank der hochentwickelten Technologie und kann nicht nur zum Ausspülen, sondern auch als Leave-In Pflegespülung verwendet werden. Sie überwindet Haarschäden auf molekularer Ebene und entfaltet ihre regenerierende Wirkung mit jeder einzelnen Anwendung. Die Pflegespülung sollte nach jeder Haarwäsche angewendet werden.

160 ml – 5,99 EUR UVP*

Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Intensivpflege

Regeneration des Haares auf molekularer Ebene

Diese Intensivpflege ist das konzentrierteste und leistungsstärkste Produkt der Pflegekollektion. Mit einer Formel, die mehr als 5.000 physikalische Pro-V Nutri-Perlen enthält, regeneriert sie extrem starke Haarschäden, die durch Färben, Blondierungen, Keratin- und Farbbehandlungen sowie Dauerwellen verursacht wurden. Die Intensivpflege nach jeder zweiten Haarwäsche anstelle der Pflegespülung anwenden, 3 Minuten im nassen Haar einwirken lassen, dann gründlich ausspülen.

150 ml – 7,99 EUR UVP*

Pantene Pro-V Molecular Bond Repair Haarmaske

Reparatur des Haares auf molekularer Ebene

Tägliches Styling oder starke Hitze durch Lockenstäbe, Föhnen und Glätten? Diese reparierende Haarmaske ist die Lösung für eine geschädigte und poröse Schuppenschicht. Mit dem Zusatz von mehr als 5.000 physikalischen Pro-V Nutri-Perlen, die Millionen von Nährstoffen an das Haar abgeben, repariert die nährstoffreiche Formel das Haar von innen heraus.

Die Haarmaske einmal pro Woche anstelle der Pflegespülung anwenden. Kurz einwirken lassen, dann gründlich ausspülen.

300 ml; 7,99 EUR UVP*

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

Pressekontakt:

P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach/Ts. Heike Rübeling, Tel.: +49 173 7262806, E-Mail: [email protected] Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstr. 2, 40212 Düsseldorf, Carlotta Hantl, Tel.: +49 (0) 162 4180564, E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Pantene Pro-V, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots