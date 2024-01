Sulzbach (Taunus) (ots) –

Seit fast 20 Jahren begeistert die Beautybrand Catrice aus dem Hause cosnova mit innovativen, hochqualitativen Kosmetikprodukten. Nun präsentiert Catrice getreu des Credos der Marke „Own Your Magic.“ eine eigene Reality-Serie, um Beauty-Fans in Deutschland zu begeistern. In jeder der acht Folgen von „Own your Magic Studio“ stellen sich Creatorin Karo Kauer und Streamerin HoneyPuu unterschiedlichen Challenges rund um ihren ersten gemeinsamen Pop-up Concept-Store. Das neue Format wird ab dem 17. Januar 2024 um 18:00 Uhr jeden Mittwoch wöchentlich auf YouTube und in Teilen auch auf MTV ausgestrahlt.

Show-Trailer

Mit diesem einzigartigen Format schickt die Beauty-Brand Catrice die beiden Protagonistinnen auf eine herausfordernde Mission: HoneyPuu und Karo Kauer stellen sich der Challenge, einen Pop-up Concept-Store in Köln zu planen, zu bauen und zu eröffnen. Durch die authentischen Hosts entsteht mit „Own your Magic Studio“ eine spannende Serie rund um Trendsuche, Beauty-Business und den ersten eigenen Pop-up Concept-Store.

„Bei ‚Own your Magic Studio‘ gehen wir einen einzigartigen Weg in der Beauty-Branche und bringen gemeinsam mit zwei der erfolgreichsten Creatorinnen Deutschlands Branded Entertainment auf das nächste Level“, sagt Yu-Ting Liu, Director Digital Brand & Consumer Experience bei cosnova. „Wir wollen mit unserem Format auf YouTube und MTV nicht nur ein breites Publikum unterhalten, sondern die Show und die Marke mit Merchandise, Signature Shades, einem Pop-up Concept-Store, Events und vielem mehr 360 Grad erlebbar machen!“

YouTube und MTV: Kanäle für maximales Entertainment

Die erste Folge der Serie geht am 17. Januar 2024 um 18:00 Uhr auf dem dafür eröffneten YouTube Kanal „Own your Magic Studio“ (https://www.youtube.com/@OwnYourMagicStudio) online. Danach wird im wöchentlichen Rhythmus jeden Mittwoch eine weitere Folge veröffentlicht. Die ersten vier Episoden werden ab dem 17. Januar immer mittwochs um 20 Uhr auf MTV ausgestrahlt.

In acht Folgen zum erfolgreichen Pop-Up Concept-Store

Jede maximal 30-minütige Episode wird einer größeren Aufgabe gewidmet. So entdecken Karo Kauer und HoneyPuu gegenseitig ihre Lebenswelten und besuchen das Catrice-Headquarter in Frankfurt. Dort wählen sie ihre Lieblingsshades der Shine Bomb Lip Lacquers aus und designen individuelle Kappensticker. Außerdem gestalten die beiden Creatorinnen gemeinsam mit Freund*innen und spannenden Stargästen den Pop-Up Concept-Store und planen den großen Eröffnungstag inklusive Party.

Der Pop-Up-Concept-Store auf der Kölner Ehrenstraße wird ab dem 15. Februar 2024 für alle Beauty-Fans geöffnet. Dort begeistert Catrice die Besucher*innen mit einem abwechslungsreichen Programm, Make-up-Station, Nailart-Area und einer Kaffee-Bar. Außerdem laden die beiden Hosts interessante Expert*innen wie Moderator*innen, Sänger*innen und Creator*innen ein, die ihr Wissen rund um Beauty und Mode teilen. Gemeinsam können die Besucher*innen die Magic von Catrice entdecken, sich inspirieren lassen und natürlich auch shoppen: Catrice Produkte sowie Merchandising-Artikel, die innerhalb der Serie designt wurden, sind im Store erhältlich. Außerdem können die Gäste die Catrice Shine Bomb Lip Lacquers ausprobieren, die vor Ort verschenkt werden.

Creatorinnen stellen sich spannenden Herausforderungen

Gemeinsam bilden die beiden Social Media Stars die perfekte Besetzung für das Unterhaltungsformat: Karo Kauer ist eine echte Powerfrau, die neben ihrer erfolgreichen Social Media Präsenz ihr eigenes Modelabel mit dazugehörigem Store, eine Beratungsfirma und ein Café betreibt. Damit ist die 32-Jährige ein Vorbild für viele Frauen, auch weil sie Karriere und Familie erfolgreich im Alltag vereint. Isabell Schneider, besser bekannt als HoneyPuu, ist eine der erfolgreichsten deutschen Streaming-Stars mit knapp 900.000 Follower*innen auf ihrem Twitch-Kanal und Role-Model für viele junge Frauen in der Gaming-Branche. Mit ihrer lustigen, ehrlichen und bodenständigen Art zieht die 23-Jährige alle in ihren Bann.

