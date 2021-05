Der erfolgreiche Rapper Capital Bra hat neben seiner Pizza nun auch Eistee auf den Markt gebracht. Der Bra Tee – Laut eigenen Aussagen soll es das Sommergetränk schlechthin werden. Vier verschiedene Geschmacksrichtungen lösen einen richtigen Hype aus. In vielen Geschäften ist der Eistee ausverkauft. Wir haben den Capital BraTee getestet. Lohnt sich der Kauf, ist das Produkt empfehlenswert? Alle wissenswerten Infos finden Sie hier.

Was ist BraTee?

Beim Bra Tee handelt es sich um ein neues Trendgetränk. Der erfolgreiche Rapper aus Deutschland Capital Bra brachte im Februar 2021 seinen eigenen Eistee auf den Markt. Schon seine Pizza wurde zum Hype-Produkt. Und auch sein Eistee ist auf dem besten Weg.

Mit dem folgenden Werbevideo hat Capital Bra hat er auf jeden Fall unseren Humor getroffen:

Welche Capital Bra Eistee Sorten gibt es?

Den BraTee gibt es bisher in vier verschiedenen Sorten. Dazu zählen die Klassiker Pfirsich und Zitrone, aber auch Granatapfel und Wassermelone werden als Geschmacksrichtungen angeboten.

Capital Bra Eistee Bra Tee – Alle Sorten im Geschmackstest

Wir wollten wissen, wie die einzelnen Eistee Sorten schmecken. Dazu haben wir alle vier Geschmackssorten getestet. Insgesamt lässt sich sagen, dass die BraTee Sorten einen fluffigen Eindruck im Mund hinterlassen. Sie sind nicht so süß, wie erwartet. Das liegt am geringeren Zuckeranteil der Eistee Sorten. Dadurch hat man das Gefühl, eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Eistee zu trinken.

Bra Tee Pfirsich

Angefangen haben wir mit dem Pfirsich Eistee. Klassische Eisteesorte. Der BraTee riecht wie herkömmlicher Pfirsich Eistee, aber nicht so intensiv süß. Er schmeckt nicht so künstlich, sondern man hat das Gefühl etwas sehr Mildes zu trinken. Das liegt daran, dass das Verhältnis von Tee und Pfirsich ausgeglichen ist.

Bra Tee Zitrone

Auch Zitronen Eistee kennt man und kann ihn deshalb vergleichen. Auch hier ist der Geschmack geprägt von einer milden Süße. Der Eistee schmeckt richtig gut, nicht zu sauer. Der Geschmack vom Schwarzen Tee ist vordergründig.

Bra Tee Granatapfel

Der Granatapfel Eistee ist ein wenig säuerlich und ein bisschen herber, sehr angenehm erfrischend. Den Geschmack kannten wir so noch nicht und sind positiv überrascht. Ein Wagnis eine solch neue Geschmacksrichtung, die gelungen ist.

Bra Tee Wassermelone

Und auch der Wassermelonen Eistee schmeckt gut. Er ist nicht so süß wie erwartet, also man hat nicht diesen übertrumpfenden süßen Geschmack von Zucker. Besonders erfrischend. Das gefällt uns.

Oft ausverkauft – Wo kann man Bra Tee noch kaufen?

Der Bra Tee scheint beliebt. Häufig ist er ausverkauft, also gehört ein Funken Glück zum Einkaufen. Grundsätzlich kann man den Eistee vom Rapper Capital Bra in Supermärkten wie Kaufland und Edeka kaufen, oder aber in Online-Shops wie Amazon oder baaboo bestellen. Der Vorteil von der Online-Bestellung ist natürlich, dass man sofort sieht, ob der BraTee verfügbar ist und man nicht “umsonst” in einen Laden gelaufen ist.

Preisvergleich – Wo ist Capital Bra Eistee zum günstigsten Preis erhältlich?

Zu Beginn war der Eisee im Kaufland zum einmaligen Probiertpreis für nur 1,33€ pro 750ml Tetra Pack zu kaufen. Aktuell scheint der BraTee allerdings für um die 3,00 Euro verkauft zu werden – unserer Meinung ein wenig teuer, auch wenn uns die Geschmacksrichtungen überzeugen konnten. Mit 1,69 Euro pro Eistee Packung gibt es jedoch noch einen günstigen Preis beim Online Händler baaboo. Dort sind derzeit auch alle Sorten verfügbar und sofort lieferbar. Ab einem Bestellwert von 29,00 Euro liefert der Shop sogar versandkostenfrei.

Gibt es BraTee Boxen?

Je nach Shop wird der BraTee auch als Boxset angeboten. Man hat die Möglichkeit, eine gemischte Box mit den verschiedenen Sorten sowie eine Box der gleichen Sorte zu kaufen.

Bra Tee Aktion – Ist im Capital Eistee wirklich Geld drin?

Nein, in den Packungen des BraTees ist kein Geld drin. Dabei handelte es sich lediglich um ein Werbevideo, das extra so inszeniert wurde. Scherzhaft wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht immer alles glauben soll, was man so hört.

Wer ist überhaupt Capital Bra?

Capital Bra ist ein Rapper mit russischen und ukrainischen Wurzeln, der in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte. Mit Songs wie “110”, “Nichts verdient” oder “Berlin lebt immer noch” wurde er bekannt. Er hat mit Bra Musik sein eigenes Label und vertreibt seine eigene Pizza und als neuestes Produkt den BraTee.

BraTee Inhaltsstoffe und Zutaten

Die Basis für den Bra Tee ist bei allen Sorten gleich. Enthalten sind 89% direkt gebrühter schwarzer Tee (Wasser, Schwarztee), Zucker und Säuerungsmittel Zitronensäure. Je nach Geschmacksrichtung kommen außerdem Konzentrate und Aromen sowie Farbstoffe hinzu. Das sind die Folgenden:

Zitrone : Zitronensaftkonzentrat. Säureregulator Trinatriumcitrat. natürliches Aroma. Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Enthält geringfügige Mengen von Fett. gesättigte Fettsäuren und Eiweiß

: Zitronensaftkonzentrat. Säureregulator Trinatriumcitrat. natürliches Aroma. Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Enthält geringfügige Mengen von Fett. gesättigte Fettsäuren und Eiweiß Pfirsich : Säureregulator Trinatriumcitrat. Aroma. Pfirsischsaftkonzentrat. Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Enthält geringfügige Mengen von Fett. gesättigte Fettsäuren und Eiweiß

: Säureregulator Trinatriumcitrat. Aroma. Pfirsischsaftkonzentrat. Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Enthält geringfügige Mengen von Fett. gesättigte Fettsäuren und Eiweiß Granatapfel : färbendes Konzentrat aus Karotte. Säureregulator Trinatriumcitrat. Aroma. Granatapfelkonzentrat

: färbendes Konzentrat aus Karotte. Säureregulator Trinatriumcitrat. Aroma. Granatapfelkonzentrat Wassermelone: färbendes Konzentrat aus Karotte. Säureregulator Trinatriumcitrat. Aroma. Wassermelonenkonzentrat

Nährwerte im Überblick

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Nährwerte der einzelnen Sorten je 100ml:

Sorte Brennwert Kohlenhydrate davon Zucker Salz Zitrone 143 kj/ 35 kcal 8.4g 8.4g 0.05g Pfirsich 143 kj/ 34 kcal 8.2g 8.2g 0.04g Granatapfel 153 kj/ 36 kcal 8.8g 8.8g 0.04g Wassermelone 144 kj/ 34 kcal 8.3g 8.3g 0.04g

Die Sorte Granatapfel enthält die höchsten Werte an Kalorien, Kohlenhydrate und Zucker.

Was unterscheidet BraTea von anderem Eistee?

Als Erstes ist der Name hinter dem Eistee zu erwähnen. Für Fans des bekannten Rappers ein echtes Musthave. Das Besondere am Bra Tee ist, dass das Getränk weniger Zucker als viele herkömmliche Eistee Sorten enthält. Pro 100 ml kommt man ungefähr auf 35 kcal. Entsprechend ist der Eistee von Capital Bra nicht ganz so süß, sondern erfrischender im Geschmack. So zumindest die Aussagen seiner Fans.

Häufige Fragen

Wir haben für Sie die häufigsten Fragen rund um den Eistee von Capital Bra zusammengetragen und im Folgenden kurz beantwortet. Sollten Sie weitere Fragen haben, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion und wir beantworten Ihre Frage schnellstmöglich.

Wer ist der BraTee Hersteller? Das verantwortliche Unternehmen ist die Shakers Gastronomie GmbH. Erfinder des BraTees ist der Rapper Capital Bra, der unter Bra Tee seinen eigenen Eistee vermarktet.

Ist Capital Bra Deutschland erfolgreichster Rapper? Nicht nur laut Informationen auf seiner Seite ist Capital Bra aktuell der erfolgreichste Rapper Deutschlands, auch viele bekannte Zeitschriften berichten über die Erfolge des Künstlers.

Ist Capital Bra Eistee BraTee bei Rewe, Edeka, Real und Kaufland erhältlich? Ja, der Eistee ist in den großen Supermärkten erhältlich. Allerdings ist das Produkt häufig ausverkauft. Es gehört also ein wenig Glück dazu, eine Packung zu ergattern.

Gibt’s den Bra Tee auch bei Aldi oder Netto? Bei Aldi oder Netto ist der Bra Tee aktuell nicht erhältlich.

Sind die Kosten für den Eistee fair? Eistee von Marken spielen in der gleichen Preiskategorie, daher finden wir den Preis von 1,69€, wie er aktuell im baaboo Shop angeboten wird, absolut fair.

Lohnt es sich den Bra Tee online zu kaufen? Ja, definitiv. Zum einen gibt es online eine größere Verfügbarkeit der einzelnen Sorten. Zum anderen kann man auf verschiedenen Seiten Geld sparen.

Ab wann ist der Capital Bra Eistee BraTee erhältlich? Den Bra Tee gibt es seit Februar 2021.

Gibt es einen BraTea Gutschein- oder Rabattcode? Zurzeit gibt es keinen Gutschein- oder Rabattcode, allerdings lohnt es sich die Augen nach Angeboten offen zu halten.

Kann ich Bra Tee auch in der Schweiz oder Österreich kaufen? Bra Tee gibt es auch in der Schweiz und Österreich zu kaufen. Sowohl in manchen ansässigen Filialen, als auch online.

Unsere Bra Tee Bewertung

Zu Beginn waren wir skeptisch. Häufig nutzen bekannte Persönlichkeiten ihren Namen, um ein weiteres Produkt zu vermarkten. So auch Capital Bra. Der bekannte Rapper vertreibt neben seiner Pizza nun auch Eistee. Deshalb wollten wir wissen, was der BraTee so kann. Tatsächlich konnte uns der Bra Tee überzeugen. Es warten vier verschiedene Geschmacksrichtungen darauf entdeckt zu werden. Jede davon schmeckt. Der Bra Tee schmeckt weniger künstlich als herkömmlicher Eistee und ist dadurch absolut erfrischend. Es könnte DAS Sommergetränk des Jahres werden. Wir sind gespannt.