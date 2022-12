Die asiatische Küche ist spannend, vielseitig und exotisch. Es ist die Küche des weltweit größten Kontinents und mittlerweile auch hierzulande weit verbreitet. Die vielen verschiedenen Besonderheiten und feinen Unterschiede lassen sich kaum zusammenfallen, sondern laden ein, entdeckt zu werden. Wir versuchen Ihnen im Folgenden die Küche näherzubringen und Ihnen zu erklären, worauf Sie dabei achten sollten.

Was versteht man unter asiatischer Küche?

Die asiatische Küche setzt sich aus zahlreichen regionalen Küchen zusammen, die sich innerhalb des Kontinents stark unterscheiden. Die ostasiatische Küche umfasst folgende Kochstile:

chinesisch

japanisch

thailändisch

vietnamesische

koreanisch

Diese zeichnen sich oft durch eine Fülle von frischen Kräutern und Gewürzen, die Verwendung von Nudeln oder Reis als Grundnahrungsmittel sowie aromatische Suppen und Eintöpfe auszeichnen.

Die zentralasiatische Küche umfasst indische, mongolische und afghanische Aromen, wobei der Schwerpunkt auf Currys, Fladenbroten wie Naan oder Roti, mit Gemüse oder Fleisch gefüllten Samosas und verschiedenen Arten von Kebabs liegt. Weitere beliebte Zutaten in vielen asiatischen Gerichten sind Fischsauce, Kokosmilch, eingelegte Gemüsesorten und Chutneys.

Die Vielfalt der asiatischen Gerichte bedeutet, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, von herzhaften Nudelgerichten bis hin zu zarten Sashimi-Scheiben oder gewürzten Currys. Die Kombination von Gewürzen, die in jedem Gericht verwendet wird, schafft ein einzigartiges Geschmacksprofil, das einfache Zutaten in komplexe Meisterwerke voller Geschmack verwandelt.

Was ist typisch für die asiatische Küche?

Die asiatische Küche zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von Aromen und Zutaten aus vielen asiatischen Ländern und Regionen aus. Typisch für Asien ist die Verwendung von Reis, Nudeln, Soja und Gemüse als Grundzutaten für die meisten Gerichte. Vor allem Reis ist aufgrund seiner Vielseitigkeit in allen asiatischen Küchen ein wichtiges Nahrungsmittel. Reis kann als Hauptgericht oder Beilage serviert werden und wird in vielen Vorspeisen, Suppen und Wok-Gerichten verwendet.

Nudeln werden in Suppen und Pfannengerichten sowie als Beilage zu Fleisch oder Gemüse genutzt. Soja kommt oft in Form von Milch, Tofu oder Sojasauce vor, was vielen Gerichten eine zusätzliche Tiefe verleiht. Milchprodukte werden in asiatischen Rezepten nur selten verwendet, da die meisten Asiaten laktoseintolerant sind. Das bedeutet, dass viele Gerichte auf andere Arten von Proteinen wie Fisch, Eier oder Tofu zurückgreifen, um mehr Geschmack und Nährstoffe zu erhalten. All diese Zutaten ergeben zusammen eine vielfältige Mischung von Aromen, die die verschiedenen kulinarischen Spezialitäten Asiens ausmachen.

Passende Gewürze

Wenn es um geeignete Gewürze für die asiatische Küche geht, gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten. Von den gebräuchlichsten wie Kurkuma und Koriander bis hin zu den exotischeren wie Sternanis und Kardamom haben alle ihren Platz. Ingwer, Zitronengras und Thai-Basilikum gehören ebenfalls zu den beliebtesten Zutaten, wenn es um die Zubereitung authentischer asiatischer Gerichte geht.

Kurkuma ist ein wichtiges Gewürz in vielen Currygerichten und verleiht ihnen neben seiner charakteristischen gelb-orangenen Farbe einen erdigen Geschmack. Koriander ist eine weitere unverzichtbare Zutat, die zum Würzen und Garnieren vieler verschiedener Gerichte verwendet wird. Er hat einen einzigartigen, zitrusartigen und nussigen Geschmack. Ingwer sorgt für einen einzigartigen würzigen Kick und Duft, wenn er frisch oder in Pulverform verwendet wird.

Ist die asiatische Küche gesund?

Die asiatische Küche gilt weithin als eine der gesündesten Küchen der Welt. Mit ihrem Schwerpunkt auf frischen Zutaten und fettarmen, schonend zubereiteten Gerichten ist die asiatische Küche reich an Proteinen und arm an Fleisch und Kohlenhydraten. Das macht sie zu einer idealen Wahl für alle, die auf der Suche nach gesunden Optionen sind.

Neben dem Schwerpunkt auf Gemüse und Körnern wie Quinoa, braunem Reis und Hirse enthalten asiatische Rezepte oft Sesam- oder Sojaöl, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind. Die Wok-Kochmethode, die in vielen asiatischen Rezepten verwendet wird, ermöglicht ein schnelles Garen von Gemüse, ohne dass wichtige Nährstoffe verloren gehen. Dank dieser Praktiken ist die asiatische Küche bei gesundheitsbewussten Menschen, die köstliche und dennoch nahrhafte Mahlzeiten suchen, immer beliebter geworden.