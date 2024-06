Hamburg (ots) –

Praxiseinheiten in sieben Hamburger Asklepios Kliniken, persönliche Betreuung durch die Dozierenden, eine familiäre Campus-Atmosphäre… Was das Medizinstudium am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) ausmacht, zeigt unser neuer Imagefilm.

Die Medizinstudierenden am Asklepios Campus Hamburg erwartet ein einzigartiges Angebot: Eine fundierte klinische Ausbildung bei Asklepios in Hamburg, dem größten Krankenhauscluster Europas, mit zahlreichen Praxiseinheiten in kleinen Seminargruppen, engem Kontakt zu Chef- und Oberärzt:innen und einzigartigen Forschungsmöglichkeiten. Das alles mitten in einer spannenden Metropole. Und an einem persönlichen Campus, an dem sich die Studierenden zuhause fühlen, sich aktiv engagieren und sich vernetzen können – sei es beim ehrenamtlichen Einsatz oder bei einer geförderten Freizeit-AG. Neugierig geworden? Dann schauen Sie gerne in unseren neuen Imagefilm und begleiten Sie Luca bei seinem Studium am ACH.

Bis zum 05.07.24 können sich Interessierte noch für die Aufnahme des Medizinstudiums zum 5. Semester (https://www.asklepios.com/ach/bewerbung/) sowie für die ACH PREP SCHOOL (https://www.asklepios.com/ach/studium-lehre/ACH-Prep-School/) und für das ASKLEPIOS EXZELLENZ STIPENDIUM (https://www.asklepios.com/ach/bewerbung/Asklepios-Exzellenz-Stipendium/) bewerben.

Bewerber:innen, die noch nicht alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können in der ACH PREP SCHOOL (https://www.asklepios.com/ach/studium-lehre/ACH-Prep-School/) die Fächer Medizinische Mikrobiologie I, Immunologie sowie Genetik und Genomik nachholen und sich so für die Zulassung zum 5. Semester am ACH qualifizieren. An besonders engagierte Medizinstudierende vergibt Asklepios das ASKLEPIOS EXZELLENZ STIPENDIUM (https://www.asklepios.com/ach/bewerbung/Asklepios-Exzellenz-Stipendium/), um angehende Ärzt:innen bei ihrer medizinischen Ausbildung finanziell zu unterstützen. Kooperationspartner:innen des Asklepios Exzellenz Stipendiums sind Asklepios (https://www.asklepios.com/konzern/standorte/kliniken/) Kliniken in ganz Deutschland. Damit leistet das Stipendienprogramm einen wertvollen Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels in Deutschland.

Der Asklepios Campus Hamburg (ACH) ist eine offiziell registrierte Niederlassung der Medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität (https://semmelweis.hu/deutsch/) in Budapest. Er bietet qualifizierten Medizinstudierenden nach ihrer abgeschlossenen Vorklinik an einer deutschen oder europäischen Universität die Möglichkeit, ihr humanmedizinisches Studium in Hamburg in deutscher Sprache nach ungarischem Curriculum ab dem 5. Semester fortzusetzen. Das Abschlussdiplom der Semmelweis Universität berechtigt zur Beantragung der Approbation in Deutschland.

Pressekontakt:

Asklepios Campus Hamburg

Kommunikation & Marketing

Stefanie Scherpf

Telefon: +49 40 18 18-85 27 90

E-Mail: [email protected]

Homepage: www.asklepios.com/ach

Instagram: www.instagram.com/asklepioscampushamburgofficial

LinkedIn: www.linkedin.com/school/asklepios-campus-hamburg

Original-Content von: Asklepios Medical School GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots