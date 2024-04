Der digitale Fortschritt hat der Menschheit Lebensqualität beschert und völlig neue Optionen in der Lebensführung eröffnet. Eine dieser Möglichkeiten ist das Leben als digitaler Nomade. Perpetual Traveller meint so viel wie „dauernd reisend“ und bezieht sich auf eine freiheitliche Lebensauffassung. Schließlich wird Geld ortsunabhängig verdient und der Lebensmittelpunkt kann ständig wechseln.

Vernetzt durch die Welt

Vor einigen Jahrzehnten war die Weltreise ganz weit oben auf den Wunschlisten vieler Menschen. Zwar ist einmal, um die Welt zu reisen, immer noch ein begehrtes Ziel; modern wird das jedoch anders realisiert als noch vor 20 Jahren. Der Grund hierfür ist die Digitalisierung. Feste Arbeitgeber oder Ortsgebundenheit werden aufgegeben und dafür eine Existenz in Unabhängigkeit gewählt. Vor allem Künstler wie Helene Fischer oder Selbstständige kennen die Ungezwungenheit, welche mit der freien Schaffenskraft einhergeht. Digitale Nomaden nutzen ähnliche Strategien, um die Welt zu bereisen und zeitgleich für ein Auskommen zu sorgen.

Sicherheit zum Arbeiten bieten Internet, Co-Working-Spaces, Cafés und Webhoster mit der passenden Technik. Vor allem für perpetual Traveller ist ein professioneller Anbieter im Bereich vps unersetzlich. Schließlich muss im Regelfall ein vollständiger Zugriff auf Daten jederzeit möglich sein, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen. SSD-NVMe-Speichersysteme in verschiedenen Rechenzentren in Europa und den USA sichern Daten und ermöglichen es Kunden und Interessierten jederzeit von überall auf der Welt aus auf Webseiten zuzugreifen. Kombiniert mit eigenen E-Mail-Postfächern und Domain holen digitale Nomaden das Beste aus ihrer Online-Arbeit. Zudem können sie sich auf die Leistungsfähigkeit eines privaten virtuellen Servers verlassen.

Vorteile des ortsunabhängigen Arbeitens

Wer keine Lust hat, jeden Tag von acht bis fünf für jemanden zu arbeiten, der das eigene Wohl im Fokus hat und nicht das des Mitarbeiters, der kann es mit dem freien Leben als digitaler Nomade versuchen. Nasskaltes Winterwetter in Deutschland wird hierbei häufig eingetauscht mit dem Sonnenschein an einem Strand fern ab der tristen Bürowelt der Heimat. Doch gibt es konkrete Vorteile?

Ein wesentlicher Faktor, warum sich viele für das Leben als perpetual Traveller entscheiden, ist die Freiheit der Entscheidung. Denn es ist möglich, überall zu leben. Das bezieht eben auch all jene Länder mit ein, in denen die Kosten für den Lebensunterhalt deutlich geringer sind als in Deutschland. Ferner haben digitale Nomaden nicht ständig den Chef im Nacken, müssen sich nicht an fixe Arbeitszeiten halten und entscheiden frei, wann sie wie viel für wen arbeiten.

Selbstbestimmung und Selbstmanagement spielen folglich eine große Rolle. Doch ebenfalls mit Blick auf die Erfahrung, im Ausland zu leben, neue Sprachen und Kulturen kennenzulernen, haben perpetual Traveller klare Vorteile – ebenfalls mit dem Blick auf die persönliche Entwicklung und die Zukunft.

Nachteile des digitalen Nomaden

Selbstverständlich hat das Leben als perpetual Traveller ebenfalls Nachteile. So wie es ohne Licht keinen Schatten geben kann, gibt es auch als digitaler Nomade einige Dinge, die sich negativ auswirken können. Hierzu zählt abseits der Gewissheit, mit dem Reisen die eigenen vier Wände aufgeben zu müssen, ebenfalls der Punkt der Disziplin.

Wer frei und unabhängig leben und vor allem erfolgreich arbeiten will, der muss über ein hohes Maß an Selbstdisziplin verfügen. Ferner braucht es organisatorische Fähigkeiten und den festen Willen, sich Stabilität im Alltag durch die eigenen Taten zu sichern. Denn einen von Außen bestimmten geregelten Ablauf gibt es ebenso wenig, wie ein geregeltes Einkommen.