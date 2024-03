Berlin (ots) –

Als erster exklusiver E-Commerce-Plattformpartner einer UEFA-Fußball-Europameisterschaft sorgt AliExpress mit attraktiven Angeboten, Gewinnen und interaktiven Aktionen dafür, dass Sportbegeisterte sich optimal für ihren Fußballsommer ausstatten können.

Während sich die Welt auf einen unvergesslichen Sommer mit der UEFA EURO 2024 in Deutschland freut, ist der internationale Online-Einzelhandelsmarktplatz AliExpress die erste E-Commerce-Plattform, die als exklusiver, globaler Sponsor der UEFA EURO 2024 auftritt.

Während der UEFA EURO 2024 investiert AliExpress große Summen in Rabatte und Angebote, um den Kund:innen eine Kombination aus reduzierten Preisen in wichtigen Kategorien sowie aufregende interaktive Spiele und Chancen auf zeitlich begrenzte Preise während der Spiele zu bieten – darunter sogar Tickets für Fußballspiele. Diese Investitionen unterstreichen die Relevanz des europäischen Marktes für AliExpress.

AliExpress belohnt Sportbegeisterte mit attraktiven Angeboten während der UEFA EURO 2024

Durch die Partnerschaft möchte AliExpress mit Verbraucher:innen auf der ganzen Welt zusammenkommen und ihren Fußballsommer mit dem breiten Produktportfolio noch schöner machen – damit sie ihre Mannschaft während der UEFA EURO 2024 mit noch mehr Elan unterstützen können.

„AliExpress ist stolz darauf, offizieller Partner der UEFA EURO 2024 zu sein. Während sich das Fußballfieber in ganz Europa ausbreitet, bringen wir die Fans noch näher an das Geschehen heran. Wir bieten spannende Angebote für eine große Auswahl an beliebten und trendigen Produkten sowie interaktive Spiele und die Chance, fantastische Preise zu gewinnen“, sagt Gary Topp, European Commercial Director bei AliExpress.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein ergänzt: „Wir freuen uns sehr, AliExpress als ersten exklusiven E-Commerce-Plattformpartner für eine UEFA-Fußball-Europameisterschaft der Männer begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir das digitale Erlebnis der Fans bei diesem Sommerspektakel noch spannender gestalten und den Fußballfans auf der ganzen Welt weitere Innovationen bieten. Den Anfang machen wir mit der Möglichkeit, einzigartige Preise zu gewinnen, darunter auch Tickets für die UEFA EURO 2024.“

Oliver Bierhoff, Fußballlegende & Entrepreneur Global Sports Business, der zusammen mit AliExpress und der UEFA die Partnerschaft bekannt gab, sagte: „Fußball ist ein Sport, der Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Es ist eine großartige Nachricht für den Fußball, mit AliExpress als stolzen Sponsor einen weiteren Fan zu haben, der das diesjährige Turnier unterstützt.“

Steigende Zahl von aktiven Shopper:innen

Das Bestellvolumen von AliExpress ist dank „AliExpress Choice“ im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dieser Premium-Einkaufsservice wurde im März 2023 eingeführt und bietet eine große Auswahl an günstigen Produkten mit kostenlosem Versand*, schneller Lieferung und einfacher Rücksendung. Die Kund:innen von AliExpress haben das Choice-Einkaufserlebnis mit großem Interesse aufgenommen. Choice macht mittlerweile fast die Hälfte aller Bestellungen auf AliExpress weltweit aus und gewinnt in Europa weiter an Bedeutung.

Die UEFA EURO 2024 wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli in zehn Städten in ganz Deutschland ausgetragen, wo 24 Nationalmannschaften gegeneinander antreten werden.

*Unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in der AliExpress App und auf der Website.

Über AliExpress

Das 2010 gegründete AliExpress (www.aliexpress.com) ist eine E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher:innen weltweit ermöglicht, direkt bei Herstellern und Händlern in China und auf der ganzen Welt einzukaufen. AliExpress ist neben der globalen englischsprachigen Version in 17 weiteren Sprachen verfügbar und Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Pressekontakt:

BCW GmbH

Moritz Miebach

Spiesergasse 20, 50670 Köln

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 172 1368449

Original-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots