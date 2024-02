Köln (ots) –

Exklusiver Pre-Sale für Dyson Community-Mitglieder

Ab dem 5. Februar ist die neuste Haarpflege-Technologie, der Dyson Airstrait Haarglätter, endlich in Deutschland erhältlich. Das Tool glättet sowohl nasse als auch trockene Haare nur mithilfe von Luft und ganz ohne Heizplatten oder Hitzeschäden[1]. Dyson Kund*innen, die bereits eine Dyson Haarpflegetechnologie besitzen, können sich ab dem 1. Februar vor dem offiziellen Launch-Termin für den Pre-Sale anmelden (https://www.dyson.de/airstrait) und in Deutschland zu den Ersten gehören, die den Airstrait Haarglätter ihr Eigen nennen dürfen. Wer noch keine Dyson Technologie besitzt, wird bei Anmeldung zum Newsletter (https://www.dyson.de/airstrait) Dyson Community-Mitglied und bekommt ebenfalls Zugang zum exklusiven Pre-Sale.

Entwickelt für verschiedene Haartypen, können Stylist*innen und Benutzer*innen ein geschmeidiges, glattes Styling mit Volumen erzielen und gleichzeitig die Stärke[2] sowie einen natürlichen Look & Feel der Haare beibehalten. Die Haarsträhne wird von zwei Platten umschlossen, von denen aus ein präzise ausgerichteter Hochdruck-Luftstrom nach unten und in das Haar gepresst wird. So trocknet und glättet der Dyson Airstrait das Haar zugleich.

„Ein umfassendes Verständnis dafür, wie man das Potenzial eines starken Luftstroms optimal nutzen kann, ist die Grundlage für die Leistung des Dyson Airstrait Haarglätters. Dieses Fachwissen, das wir uns in den letzten 25 Jahren angeeignet haben, hat es uns ermöglicht, unseren ersten Nass-Trocken-Haarglätter ohne Heizplatten und ohne Hitzeschäden zu entwickeln. Die einfache Handhabung, die die Menschen an Haarglättern lieben, kombiniert mit dem speziellen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom des Dyson Airstrait, spart Zeit, erhält die Haarkraft und sorgt für ein natürliches, glattes Styling im Alltag.“ James Dyson, Gründer und Chefingenieur.

Luftstrom und präzise Luftdüsen

Entlang der Platten des Tools befinden sich zwei 1,5 Millimeter große Öffnungen. Die Luft wird durch diese Öffnungen beschleunigt und erzeugt zwei mit hoher Geschwindigkeit nach unten gerichtete Luftströme. In einem Winkel von 45 Grad laufen diese zusammen und bilden einen gebündelten Luftstrom, der die nach unten wirkende Kraft erzeugt, die das Haar beim Trocknen kontrolliert glättet. Dieser gezielte Luftstrom hilft dabei, die Haarsträhnen auszurichten, um ein glattes und glänzendes Finish zu kreieren.

Wissenschaft hinter dem Styling

Dyson forscht seit über einem Jahrzehnt auf dem Gebiet der Styling-Wissenschaft und hat eine halbe Milliarde britische Pfund investiert, um die Forschung und Technologieentwicklung im gesamten Beauty-Bereich zu erweitern und zu beschleunigen. Ingenieur*innen von Dyson haben alles von der Haarstruktur bis hin zur Luftstromdynamik im Detail untersucht und dabei thermische, mechanische und chemische Schäden sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Haargesundheit analysiert.

Um die Frisur zu verändern, müssen die Wasserstoffbrückenbindungen in den einzelnen Haarsträhnen aufgebrochen und neu geformt werden. Das kann mit Hitze oder Feuchtigkeit geschehen. Beim Styling mit einem starken Luftstrom im nassen Zustand wird weniger Hitze benötigt, was zu weniger Frizz und fliegenden Haaren[3] führt und den natürlichen Glanz schützt[4].

Wenn das Haar nass ist, werden diese Bindungen durch Wasser natürlich geschwächt. In diesem Zustand sind die Bindungen elastischer und können beim Trocknen des Haars wiederhergestellt werden, ohne dass extreme Temperaturen erforderlich sind. Durch den Einsatz der optimalen Wärmestufe und eines kontrollierten Luftstroms haben wir einen Weg gefunden, das Haar mit weniger Schäden zu stylen. Denn das Styling mit Luft ermöglicht glatte Styles, während Volumen und Geschmeidigkeit erhalten bleiben. Sobald das Haar trocken und gestylt ist, werden die Verbindungen auf unterschiedliche Weise wiederhergestellt, sodass die neue Frisur fixiert wird.

Dyson Hyperdymium-Motor

Der Dyson Airstrait Haarglätter wird von einem Hyperdymium-Motor angetrieben, der speziell für das Herzstück der Dyson Haarpflegetechnologien entwickelt wurde. Er ist klein, leicht und leistungsstark genug, um den Luftstrom zu erzeugen, der zum gleichzeitigen Trocknen und Glätten von nassem Haar erforderlich ist. Das 13-blättrige Flügelrad dreht sich mit bis zu 106.000 Umdrehungen pro Minute und treibt dabei über 11,9 Liter Luft pro Sekunde durch das Gerät. Dies erzeugt einen Luftdruck von bis zu 3,5 Kilopascal. So glättet er das Haar beim Trocknen. Mit 27 Millimetern ist der Motor so klein, dass er in den Handgriff passt, ohne, dass die Leistung darunter leidet.

Intelligente Wärmesteuerung

Wie das gesamte Dyson Haarpflegesortiment verfügt auch der Dyson Airstrait Haarglätter über eine intelligente Hitzesteuerung. Thermistoren mit Glasperlen messen bis zu 16-mal pro Sekunde die Temperatur des Luftstroms, um Hitzeschäden zu vermeiden und den natürlichen Glanz des Haares zu schützen. Diese Daten werden an den Mikroprozessor gesendet, der das Heizelement reguliert und dafür sorgt, dass der Luftstrom die erforderliche Temperatur nicht überschreitet.

Zwei Styling-Modi und Temperaturregelung

Der Dyson Airstrait Haarglätter verfügt über die Styling-Modi „Nass“ und „Trocken“ sowie einer „Kaltstufe“, damit das Styling mit kühler Luft fixiert werden kann. Die Modi „Nass“ und „Trocken“ sind mit der spezifischen Kombination aus Hitze und Luftstrom für die besten Styling-Ergebnisse voreingestellt. Im „Nass“-Modus können Sie zwischen drei Heizstufen wählen: 80 °C, 110 °C und 140 °C. Im „Trocken“-Modus können Sie zwischen 120°C oder 140°C sowie einem zusätzlichen „Boost“ wählen. Zur Steuerung des Luftstroms gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen, Low Flow und High Flow, sowie einen Cold-Shot- und Root-Drying-Modus.

Der Dyson Airstrait Haarglätter ist offiziell ab dem 5. Februar 2024 für 499 EUR (UVP) in allen Dyson Demo Stores und auf dyson.de (https://www.dyson.de/haarpflege/glaetteisen/airstrait)erhältlich.

[1] Bei Verwendung im Nass-Trocken-Modus.

[2] Bei Anwendung im Nass-Trocken-Verfahren im Vergleich zu ungestyltem, unbehandeltem Haar.

[3] Im Vergleich zu ungestyltem Haar

[4] Bei Verwendung im Nass-Trocken-Verfahren

