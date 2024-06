Weiterstadt (ots) –

› Ergebnis des Mystery Shoppings unterstreicht sehr gute Leistung der Škoda Partner

› Škoda Verkäufer belegen in der Wertung ,Testkauf‘ Rang eins bei den Volumenmarken, bei den ,Finanzierungsdienstleistungen‘ gelingt der Gesamtsieg unter allen Wettbewerbern

› Automobilwoche kürt mit dem Triple A Award Deutschlands beste Handelspartner

› In acht Jahren erzielte Škoda sechsmal eine Top-3-Platzierung – 2019 und 2022 belegte die Marke ebenfalls einen ersten Rang

Škoda hat beim Triple A Award 2024, der Leistungen der Handelspartner einer Marke bewertet, zwei Kategorien gewonnen: In der Wertung ,Testkauf‘ schneidet Škoda als beste Volumenmarke ab, in puncto ,Finanzierungsdienstleistungen‘ lässt die Marke zudem als Gesamtsieger auch alle Premiumhersteller hinter sich. Das Branchenmagazin Automobilwoche hat hierzu mit verdeckten Testkäufen, sogenannten Mystery Shoppings, deutsche Handelspartner der größten Marken auf dem deutschen Markt überprüft.

Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland: „Der Besuch beim Autohaus vor Ort genießt nach wie vor einen wichtigen Stellenwert beim Autokauf. Neben einer attraktiven Produktpalette braucht es engagierte Mitarbeiter im Handel, die den Kunden die Vorzüge der Modelle näherbringen und als Gesicht der Marke auftreten. Es freut mich, dass diese für ihre erstklassigen Leistungen mit dem Triple A Award ausgezeichnet werden und Škoda sogar in zwei Kategorien – unter anderem mit den besten Finanzdienstleistungen – voll überzeugt hat.“

Škoda setzt damit eine mehrjährige Erfolgsgeschichte fort: In den vergangenen acht Jahren belegte die Marke beim Triple A Award mehrmals einen Podestplatz, 2019 und 2022 erreichte sie den ersten Rang unter allen untersuchten Volumenmarken. 2024 haben die rund 530 Handelspartner bei den Mystery Shoppings erneut mit sehr guten Leistungen gepunktet.

Im Detail erhält Škoda in der Kategorie ,Testkauf‘ 78 von 100 erreichbaren Punkten und sichert sich damit zum dritten Mal Rang eins unter allen untersuchten Volumenmarken. Dabei erzielte Škoda sogar ein besseres Ergebnis als die Siegermarke bei den Premiumherstellern. Die Mitarbeiter im Handel konnten vor allem bei der Fahrzeugpräsentation und der Angebotserstellung überzeugen und damit an die Erfolgsgeschichte der Vorjahre anknüpfen. 2024 vergab die Automobilwoche zusätzlich einen Finanzierungs-Award. Mit 66,2 Punkten geht dieser an Škoda – das Unternehmen lässt als Gesamtsieger sowohl alle Volumen- als auch Premiummarken hinter sich.

Die Preisverleihung fand am 6. Juni statt. Dr. Tim Steiskal, Leiter Vertrieb bei Škoda Auto Deutschland, nahm die Auszeichnungen für Škoda Auto Deutschland entgegen.

