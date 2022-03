Tulfes (ots) –

Traumhafte Pisten, jede Menge Schnee und die wärmende Frühlingssonne sorgen für besten Ski-Genuss am Glungezer.

Gerade im Spätwinter lockt das Skigebiet Glungezerbahn mit seinen abwechslungsreichen und sonnigen Pisten sowohl sportliche Ski- und Snowboardfahrer, aber auch Familien mit Kindern.

Was gibt es Schöneres, als an einem milden Frühlingstag entspannt Ski zu fahren? Am Glungezer laden 23 Pistenkilometer mit ideal präpariertem Schnee im Top-Zustand zum Sonnenskilauf ein – herrliche Panoramablicke auf die umliegenden Berggipfel und das Inntal inklusive!

Auch für den Aufstiegskomfort ist gesorgt, denn man fährt mit der 10er-Gondelbahn in nur sechseinhalb Minuten bequem direkt ins Skigebiet bis zur Mittelstation Halsmarter. Auf den einladenden Sonnenterassen der Gastronomiebetriebe im Skigebiet lässt es sich hervorragend schlemmen und genießen: So tankt man Energie für die nächsten Abfahrten.

Abwechslung am Glungezer: Neue Panorama-Rodelbahn

Wer neben dem Skifahren gerne auch noch auf der Rodel die Abfahrt genießen möchte, kann in diesem Winter auf der neuen 3,5 Kilometer langen Panorama-Rodelbahn ganze 17 Kehren hinabsausen. Von der Bergstation bis hin zur Mittelstation Halsmarter führt die kurvenreiche Rodelstrecke am Waldrand entlang und bietet spektakuläre Ausblicke auf das Karwendelgebirge.

Ab der Mittelstation beginnt dann auch die neue Halsmarter Panoramarunde – die leichte Winterwanderung führt auf fast ebenem Weg auf 1600 Metern Seehöhe hinein in den Winterwald mit herrlichen Ausblicken auf das Voldertal und dauert ca. eine Stunde.

Die Glungezerbahn ist bis 10. April 2022 geöffnet (je nach Wetterlage).

Pressekontakt:

Glungezerbahn Tulfes

Walter Höllwarth (GF)

Glungezerstraße 14 | 6075 Tulfes

Tel.: +43 5223 78321

[email protected]

www.glungezerbahn.at

Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots