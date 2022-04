Stuttgart (ots) –

– Unternehmensberatung concertare testet 27 Anbieter – ViveLaCar belegt wie im Vorjahr Rang eins /

– Auch White-Label-Kooperationen von ViveLaCar mit Hyundai, Renault und Mercedes Benz auf den vorderen Plätzen

Für das Fachmagazin auto motor & sport hat die renommierte Unternehmensberatung concertare erneut alle wesentlichen deutschen Auto-Abo-Anbieter unter die Lupe genommen. Das Stuttgarter Unternehmen ViveLaCar, das neben einer markenoffenen Plattform inzwischen White-Label-Lösungen für verschiedene Automobilhersteller und Importeure entwickelt und betreibt, erzielte dabei gleich zwei erste Plätze sowie mehrere Top-Platzierungen.

Jetzt wird es eng auf dem Sieger-Treppchen, denn das „Junge Sterne Abo“ und das EQ-Abo von Mercedes Benz marschieren aus dem Nichts direkt punktgleich mit ViveLaCar auf die Spitzenposition. Ebenfalls unter den Top 5 sind das Hyundai Click & Go Abo sowie das Renault Abo, powered by ViveLaCar. Alle genannten Plattformen sind Entwicklungen der ViveLaCar GmbH.

Im umfangreichen Test wurden die Themen Fahrzeugsuche, E-Mobilität, Online- und Telefonberatung, Probefahrt, Inzahlungnahme, Vertragsausgestaltung, Vertragsangebote, Fahrzeugübergabe und Kündigungsfrist bewertet. Noch nicht in die Bewertung einfließen konnte der in Kooperation mit BCA vor wenigen Tagen auf www.vivelacar.com gestartete voll digitale Service des Gebrauchtwagenankaufs. Die innovative Trade-In-Lösung wurde erst nach Testende öffentlich präsentiert.

„Wir freuen uns über die hervorragenden Ergebnisse und arbeiten mit dem gesamten ViveLaCar-Team daran, auch im Jahr 2023 die Pole Position zu verteidigen und den Vorsprung weiter auszubauen“, so Mathias R. Albert, Gründer und CEO von ViveLaCar. Die Zeichen bei ViveLaCar stehen weiterhin auf Wachstum. Neben neuen Märkten sollen in den kommenden Monaten weitere White-Label-Plattformen folgen.

Einfach, schnell und ohne Risiko zum Wunschauto.

Ganz gleich ob Cityflitzer, Familien-Van, SUV oder Transporter: ViveLaCar hat das passende Fahrzeug im Sortiment – sofort verfügbar und mit dem vollen Service des Marken-Händlers. ViveLaCar vermittelt Pkw und Nutzfahrzeuge von Marken-Händlern zur flexiblen Nutzung im Abonnement. Bei den angebotenen Fahrzeugen handelt es sich um Neuwagen und Vorführfahrzeuge sowie junge Gebrauchtwagen mit Garantie. Gebucht wird online unter www.vivelacar.com transparent und ohne Papierkram.

Abonnenten wählen aus bis zu sechs Monatskilometerpaketen zwischen 200 und 2.500 Kilometern das für sie passende aus. Im Monatspreis sind alle fixen Kosten für Steuern und Versicherung, Wartung und Verschleiß sowie saisongerechte Bereifung bereits eingerechnet. Nur ums Tanken bzw. das Aufladen einer Batterie müssen sich die Nutzer selbst kümmern. Abgerechnet wird monatlich und auf den Kilometer genau. ViveLaCar ist nachhaltig: Wer weniger fährt, zahlt weniger! Das Auto-Abo von ViveLaCar hat keine Mindestlaufzeit. Festgelegt ist lediglich eine dreimonatige Kündigungsfrist. Auf die Expertise des Händlers brauchen Abonnenten nicht zu verzichten. Im Autohaus erfolgen Übergabe und Wartungsarbeiten. Auf Wunsch werden die Fahrzeuge auch bis an die Haustüre geliefert.

Über ViveLaCar:

Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart mit Standorten in Berlin, Wien und Zagreb. Mit innovativen Lösungen verändert ViveLaCar das Automobilgeschäft und schafft Mehrwerte für alle Akteure. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, die Wertschöpfung von Automobilen deutlich zu verbessern, Ressourcen zu schonen und für Kunden ein optimales Nutzer-Erlebnis zu schaffen. Das von ViveLaCar entwickelte Business-Anwendung VALOR® optimiert für Händler die Erlöse und bietet Kunden ein perfektes Auto-Abo. ViveLaCar ONE® ist das neue Angebot für alle, die eine wirtschaftliche und flexible Autonutzung mit der Schaffung von neuen Freiräumen verbinden möchten. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform www.ViveLaCar.com (http://www.vivelacar.com) auf ein täglich wechselndes Angebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar gibt es bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

