DALLAS, Texas, und TAIPEI, Taiwan (ots) –

Führende Hersteller innovativer Automobiltechnologien arbeiten gemeinsam an einer sichereren intelligenten Cockpit-Umgebung, um das Fahrerlebnis zu verbessern

VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, hat heute die Kooperation mit TomTom, dem Spezialisten für Geolokalisierungstechnologie, angekündigt, um die Sicherheit von vernetzten Fahrzeugen zu erhöhen, die eine Erweiterung der persönlichen digitalen Welt des Fahrers darstellen. In Zusammenarbeit mit TomTom ermöglicht VicOne es Erstausrüstern (OEMs), die Privatsphäre ihrer Nutzer im Fahrzeug durch eine speziell entwickelte Cybersecurity-Software für intelligente Cockpits noch besser zu schützen.

Mit dem Ziel, den Fahrzeugnutzern deutlich verbesserte und sicherere Dienste zur Verfügung zu stellen, um das Nutzererlebnis im Fahrzeug zu verbessern, wollen viele Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie bordeigene Infotainment-Apps (IVI) anbieten, zum Beispiel für Konferenzgespräche oder Spiele. Durch diese erweiterten Anwendungen wird das Fahrzeug anfälliger für Cyberangriffe, die zum Diebstahl der persönlichen Daten der Fahrzeugnutzer führen können. Mit der Sicherheits-App von VicOne, die heruntergeladen und auf dem IVI-System installiert werden kann, können sich Autofahrer vor diesen Bedrohungen schützen. Sie schützt private und persönliche Informationen, die Cyberkirminelle bei Telefon- oder Videoanrufen im Auto über bösartige IVI-Apps oder anfällige Browser stehlen können. VicOne erkennt diese bösartigen Apps und URLs und warnt die Fahrzeugbesitzer, damit sie diese nicht öffnen. Die VicOne-Lösung ermöglicht es den Fahrzeugbesitzern auch, solche Anwendungen zu blockieren, um eine zukünftige Gefährdung zu verhindern. Neben dem passiven Schutz ermöglicht die VicOne-Lösung auch eine aktive Überwachung persönlicher Daten rund um die Uhr, von E-Mail-Adressen bis hin zu Kontonummern, Kreditkartendetails, Sozialversicherungsnummern und vieles mehr. Wenn diese sensiblen persönlichen Informationen nach außen gelangen, benachrichtigt VicOne die Fahrzeugbesitzer, damit sie sofort Maßnahmen ergreifen können, um sich selbst und ihre Daten vor einer Gefährdung zu schützen.

„Das vernetzte Cockpit eröffnet eine Vielfalt von Möglichkeiten und potenziellen Gefahren, und unsere Partnerschaft mit VicOne unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz des Fahrers“, sagt Paul Hesen, VP Product Management, TomTom. „Gemeinsam sind wir in der Lage, ein einheitliches, konsistentes, kohärentes und aufgabenorientiertes digitales Cockpit anzubieten, das den Verbrauchern ein sicheres Gefühl gibt, wenn sie im Auto sitzen.“

„Da Autos zu Supercomputern auf Rädern werden, ist die Kombination von umfassender Bedrohungsintelligenz mit Netzwerksicherheitsexpertise wichtiger denn je“, erklärt Edward Tsai, Vice President of Strategic Partnership bei VicOne. „Während personalisierte Informationen die Zukunft der Mobilität sind, ist ein zukunftsfähiger Schutz vor Bedrohungen im Auto erforderlich. VicOne und TomTom teilen die Vision eines besseren digitalen Lebens im Cockpit, jetzt können wir das Automotive Ökosystem einen Schritt näher an diese Zukunft heranführen.“

Die zukunftsweisende Cybersecurity-Lösung von VicOne für intelligente Cockpits bietet einen erhöhten Schutz für IVI im Fahrzeug. Durch die Kombination seiner xCarbon ECU Intrusion Detection und Prevention Systeme (https://www.vicone.com/products/xcarbon) mit der TomTom Digital Cockpit-Lösung ermöglicht VicOne OEMs eine mehrschichtige Cybersicherheit für ihre Produkte und hilft den Autobesitzern, sich vor und nach dem Kauf ihres Fahrzeugs vor Cyberangriffen sicher zu fühlen.

Im Rahmen der Cybersec 2023 (https://cyber.ithome.com.tw/2023/en), die vom 9. bis 11. Mai in Taipeh, Taiwan, stattfindet, zeigt VicOne, wie es mit seiner „Smart Cockpit Protection“-Cybersecurity-App als Bestandteil der TomTom Digital Cockpit-Lösung die Daten von Fahrzeugbesitzern im IVI-Bereich schützt. Interessierte Besucher erhalten zudem weitere Informationen zu TomTom Digital Cockpit und zu den Cybersicherheitslösungen von VicOne auf der Cybersec.

Über TomTom:

Billions of data points. Millions of sources. Hundreds of communities. We are the mapmaker bringing it all together to build the world’s smartest map. We provide location data and technology to drivers, carmakers, businesses, and developers. Our application-ready maps, routing, real-time traffic, digital cockpit, APIs and SDKs enable the dreamers and doers to shape the future of mobility. Headquartered in Amsterdam with 4,000 employees around the globe, TomTom has been helping people find their way in the world for over 30 years. www.tomtom.com

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.com

