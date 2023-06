Düsseldorf (ots) –

– Am 1. Juli startet Verena Zander als neue CEO in dem Gewürzunternehmen. Sie bringt starke Expertise im Bereich FMCG, E-Commerce und internationalem Markenaufbau mit

– Gleichzeitig übernimmt sie die operative Verantwortung von dem bisherigen CMO und Gründer Ole Strohschnieder, der im Board-Team des Unternehmens bleibt.

Verena Zander startet ab Juli als neue CEO bei dem international expandierenden Unternehmen Just Spices. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich FMCG unterstützt sie dabei, das nationale und internationale Wachstum voranzutreiben. Außerdem wird sie gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsführung von Béla Seebach (COO) und Daniel Zelaquett (CFO) eng mit Mehrheitseigner Kraft Heinz zusammenarbeiten, um die Markenpräsenz online sowie im Retail auf weitere globale Märkte auszudehnen.

Mit ihrer Expertise leitet sie auch die Bereiche Business Development, Innovations und Marketing. Damit übernimmt sie die Verantwortung von Ole Strohschnieder (Gründer und bisheriger CMO), der sich aus dem operativen Bereich zurückzieht und in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselt.

Starke Expertise im Bereich FMCG, E-Commerce und internationalem Markenaufbau

„Ich bin schon lange ein großer Just Spices Fan und freue mich nun umso mehr, mit diesem großartigen Team diese wundervolle Marke in die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagt Verena Zander. Zuletzt war sie beim führenden E-Commerce Unternehmen Amazon im Bereich „Private Brands Consumables Europe“ tätig und baute dort erfolgreich den neuen Geschäftsbereich mit der Marke „Our Essentials by Amazon“ sowie das europäische Beauty- und nachhaltige Portfolio um Amazon Aware auf, bevor sie zuletzt zusätzlich die weltweite Verantwortung für Consumables Private Brands Selection Management übernahm. Davor hat sie das deutsche Retail Geschäft von „Home Entertainment & Wireless“ mit mehreren Milliarden Euro Umsatz verantwortet.

„Ich freue mich sehr, Verena in unserem Team zu begrüßen. Sie passt nicht nur mit ihrer riesigen Expertise, sondern vor allem auch mit ihrer Persönlichkeit perfekt in das Just Spices Team“, sagt Daniel Zelaquett, CFO und Geschäftsführer von Just Spices.

Zuvor arbeitete Verena bei der Henkel AG & Co. KGaA und konnte dort viel Erfahrung im Bereich Sales, Brand Management und Innovations für lokale und internationale Märkte sowie im Business Development in Middle East & Africa sammeln. „Wir werden unsere Vision und Ziele auf der ganzen Welt verwirklichen und ich weiß, dass Verena Just Spices mit Béla und Daniel erfolgreich weiterführt. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Ich bin sehr stolz und dankbar, die letzten Jahre jeden Tag mit dem Just Spices Team zusammengearbeitet zu haben. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aus unserer Idee etwas Großes zu erschaffen“, sagt Ole Strohschnieder.

„Mit Verena haben wir eine starke Leaderin für uns gewinnen können. Wir werden Just Spices weiter zu einer erfolgreichen internationalen Gewürzbrand machen und dabei natürlich auch die Stärken und Synergien von Kraft Heinz nutzen“, so Béla Seebach, COO und Gründer von Just Spices.

Seit den Anfängen im Jahr 2014 ist Just Spices schnell gewachsen und hat sich zu einer der führenden Marken im Bereich Gewürzmischungen etabliert. Nachdem das Unternehmen den deutschen Markt revolutioniert hat, launchte Just Spices seine Produkte innerhalb der letzten drei Jahre in Spanien, England sowie erst im April diesen Jahres in den USA. Mittlerweile folgen dem Unternehmen mehr als 2.5 Millionen Menschen auf seinen Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook und TikTok. Neben dem starken E-Commerce Geschäft sind die Produkte von Just Spices in mehr als 16.000 Supermärkten in Europa verfügbar.

„Unsere bisherige Zusammenarbeit und Erfolge zeigen, dass wir mit der Größe und dem Einfluss von Kraft Heinz sowie dem innovativen Omnichannel Ansatz von Just Spices etwas Besonderes erschaffen. Ein großer Schritt, um das Wachstum unserer „Taste Elevation Strategie“ voranzutreiben und unsere Produktkategorien weiter auszubauen. Dass wir Verena mit ihrer Erfahrung und Expertise gewinnen konnten, ist ein weiterer Meilenstein. Wir freuen uns sehr, mit ihr unser Wachstum weiter zu beschleunigen“, sagt Willem Brandt, Präsident Continental Europe bei Kraft Heinz und Board Mitglied bei Just Spices.

Pressekontakt:

Just Spices GmbH

Schiessstraße 44a

40549 Düsseldorf

Original-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots