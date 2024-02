Berlin (ots) –

Der ultraschnelle Lebensmittellieferdienst Getir-Gorillas freut sich bekannt zu geben, dass er eine Kooperation mit der Handwerksbäckerei Zeit für Brot in Berlin und in Frankfurt am Main eingegangen ist. Getir-Gorillas hat sich stets der Lieferung von Frische verschrieben und betont mit der Kooperation erneut die Bedeutung lokal hergestellter Produkte.

Die Zusammenarbeit mit der Bäckerei Zeit für Brot verbindet Innovation, beste Bioland-Zutaten und Leidenschaft. Kunden von Getir-Gorillas haben nun die Möglichkeit, frische Backwaren, die direkt in den Bäckereien in Berlin und Frankfurt a.M. gebacken wurden, über die App zu bestellen. So können die Kunden ihre Lieblings-Backwaren innerhalb weniger Minuten direkt nach Hause geliefert bekommen. Die gewonnene Zeit können sie mit dem verbringen, was Ihnen am wichtigsten ist: Freunden, Familien oder dem Lieblingshobby.

„Wir sind begeistert, ab sofort mit Zeit für Brot zusammenzuarbeiten und unseren Kunden eine breite Palette der fantastisch guten Backwaren Berlins und Frankfurts anzubieten“, sagt Clemens Koebele, Deutschlandchef von Getir-Gorillas. „Die Partnerschaft ist Teil unserer Strategie, den lokalen Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig das Angebot an frischen, handgemachten und qualitativ hochwertigen Produkten zu erweitern.“

Die Partnerschaft zwischen Getir-Gorillas und Zeit für Brot startet ab dem 19.2.24 in Berlin und Frankfurt am Main. Weitere Städte sollen in Kürze folgen.

Über Getir-Gorillas: Getir wurde 2015 gegründet und ist weltweit der Pionier der ultraschnelle Lebensmittellieferung. Ende 2022 hat Getir das Berliner Startup Gorillas übernommen. Das Unternehmen ist in fünf Ländern tätig. In Deutschland bietet Getir/Gorillas Lebensmittellieferungen in Minuten in den Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf und Köln an. Das Sortiment umfasst rund 2.000 Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs an.

Pressekontakt:

Sven-Joachim Irmer

[email protected]

Getir Germany

Prenzlauer Allee 242-247

10405 Berlin

Germany

Original-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots