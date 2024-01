Mladá Boleslav/Rožnov pod Radhoštěm (ots) –

› Durch die andauernde strategische Partnerschaft mit onsemi als einem der führenden Akteure der Halbleiterindustrie in der Tschechischen Republik unterstreicht der Automobilhersteller die Bedeutung technologischer Innovationen für die flächendeckende Einführung von Elektrofahrzeugen

› Viele Marken des Volkswagen Konzerns erzielen dank der fortgesetzten Kooperation mit onsemi wertvolle Synergien

› onsemi gehört zu den führenden Unternehmen für intelligente Energie- und Sensortechnologien mit großem Know-how in der Siliziumkarbid-Technologie und Bildsensorik – durchgehend Schlüsselbereiche für künftige hochmoderne Škoda Modelle

Durch die laufende strategische Partnerschaft mit onsemi unterstreicht Škoda Auto, wie wichtig kontinuierliche technologische Innovationen für den Fortschritt der Automobilindustrie sind. Bei einem Treffen in Prag tauschten sich Karsten Schnake, Škoda Auto Vorstand für Beschaffung sowie für den Volkswagen Konzern Leiter der marken- und bereichsübergreifenden Task Force COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security) und Hassane El-Khoury, Präsident, Chief Executive Officer und Direktor von onsemi, über die Bedeutung von Halbleitern für die Automobilindustrie aus. Beide betonten, dass diese Bauteile in den kommenden Jahren noch rapide wichtiger werden, da die Verbraucher mehr autonome Funktionen und einen Wandel hin zur Elektrifizierung wünschen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung der Position von Tschechien als europäisches Halbleiterzentrum leisten.

Karsten Schnake, Škoda Auto Vorstand für Beschaffung sowie für den Volkswagen Konzern Leiter der marken- und bereichsübergreifenden Task Force COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security), erklärt: „Halbleiter sind für uns als Autohersteller entscheidende Innovationstreiber. Sie ermöglichen uns, die Fahrzeuge unserer Kunden mit attraktiven Assistenzsystemen auszustatten und gelten als Schlüssel unseres weiteren Wandels in Richtung E-Mobilität. Indem wir eng mit unseren Zulieferern entlang der gesamten Wertschöpfungskette und unseren neuen Partnern aus der Halbleiterindustrie zusammenarbeiten, gewährleisten wir, dass wir jederzeit Zugriff auf Halbleiter auf dem neuesten Stand der Technik haben, um unseren Kunden hervorragende Produkte anbieten zu können. Wir bei Škoda und der gesamte Volkswagen Konzern erzielen durch die strategische Partnerschaft mit onsemi große Synergien.“

Hassane El-Khoury, CEO von onsemi, sagt: „onsemi entwickelt seine intelligenten Energie- und Sensortechnologien kontinuierlich weiter, um Automobilherstellern die Entwicklung sichererer und energieeffizienterer Fahrzeuge zu ermöglichen. Durch den Einsatz unserer Technologien können Automobilhersteller wie Škoda und der Volkswagen Konzern heutigen Nutzern hochmoderne Fahrerassistenzfunktionen bereitstellen und die Transformation zur Elektrifizierung weiter beschleunigen.“

Innovationstreiber aus der Tschechischen Republik

Gemeinsam mit dem Volkswagen Konzern sowie Partnern aus Wirtschaft und Politik setzt sich Škoda Auto dafür ein, sein Heimatland Tschechien als E-Mobilitäts-Hub zu etablieren. Die Halbleiterindustrie gilt in diesem übergreifenden Projekt als zentrale Säule. onsemi nimmt bei dem Vorhaben eine Schlüsselrolle ein. Das Unternehmen beschäftigt in Tschechien derzeit mehr als 2.200 Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen wie Kristallzüchtung oder Waferfertigung sowie in zwei Konstruktionszentren.

Die Tschechische Republik stärkt aktuell ihre Position als Halbleiterzentrum und gehört – gemeinsam mit dem angrenzenden deutschen Bundesland Sachsen – bereits zu den Schrittmachern der Halbleiterindustrie in der Europäischen Union.

