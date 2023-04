Bamberg (ots) –

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Shell Gutscheinkarte in Deutschland als monetärer Tankzuschuss genutzt. Sei es im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs oder in Form einer kleinen, netten Geste zum Geburtstag oder zum Jubiläum.

Für die beliebten Hartplastikkärtchen gibt es jetzt ein Upgrade, mit dem Versandgebühren, Lieferzeit, Verpackungs- und Rohmaterial der Vergangenheit angehören: die Shell Prepaid Card ist ab sofort auch digital erhältlich. Als PDF oder integriert im Apple- oder Google-Wallet hat sie eine bessere Umweltbilanz und ist mobil jederzeit greifbar und einsatzbereit.

Zur Verlosung

Zum Auftakt der Einführung der digitalen Karte kann die neue Gutscheinvariante im Rahmen eines Gewinnspiels, das vom 25.04.2023 bis zum 31.05.2023 läuft, getestet werden. Das Shell Prepaid Card Team der SPS verlost zum Anlass der Sortimentserweiterung Tankfüllungen im Gesamtwert von 750 Euro. Alle Infos zum Gewinnspiel sowie das Teilnahmeformular finden Sie hier (https://www.survio.com/survey/d/gutscheinverlosung-shell-prepaid-card).

Über die Shell Prepaid Card

Die Shell Gutscheinkarte ist in Deutschland an rund 2.000 Shell Stationen und online unter www.shellprepaidcard.de erhältlich. Neben der Tankfüllung kann die Gutscheinkarte u.a. für Autowäschen an der Shell Station bzw. Snacks und Getränke oder weitere an den Shell Station erhältliche Artikel genutzt werden. Die Gutscheinkarte eignet sich als (Last-Minute-) Geschenk für besondere Anlässe, als steuerfreier Sachbezug im Unternehmen, im Vertrieb zur Kundenbindung oder als eindrucksstarkes Marketinginstrument.

Hinweis für Redaktion:

Über Shell

Shell hat sich weltweit zum Ziel gesetzt, bis 2050 Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu werden. Shell investiert weltweit Milliarden von Dollar in CO2-arme Energie, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wasserstoff, erneuerbare Energien und Biokraftstoffen. Seit 1902 in Deutschland vertreten, beschäftigt Shell heute hier mehr als 4800 Mitarbeiter in Forschung, Produktion und Vertrieb von Energielösungen für private Mobilität und Heimenergie sowie Energie- und Chemieprodukten und Betriebsstoffen für nahezu alle Branchen und Sektoren. Dabei verändert das Unternehmen sein Portfolio sukzessive mit Blick auf die Kundenbedürfnisse, um die Energiewende mit CO2-ärmeren und CO2-freien Energielösungen voranzubringen.

Über SPS

SPS ist der führende Outsourcing-Anbieter von innovativen Dienstleistungen in Geschäftsprozessen und Datenmanagement. Schweizer Qualität gepaart mit globaler Präsenz machen SPS zum verlässlichen Partner für Prozessoptimierung und intelligenter Automatisierung. Mit unseren ganzheitlichen Lösungen schaffen wir neue Möglichkeiten für unsere Kunden.

SPS mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist international in über 20 Ländern tätig und fokussiert sich auf die Branchen Banken, Versicherungen, Gesundheit und Recht. SPS beschäftigt mehr als 8’500 Mitarbeitende und wird von seinen Kunden international mit einem „Weltklasse“ Net Promoter Score ausgezeichnet. Finden Sie hier heraus, wie die Mitarbeitenden von SPS nachhaltig einen Beitrag dafür leisten: www.spsglobal.com.

