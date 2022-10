Hamburg (ots) –

Deutschland zählt zu den leistungsfähigsten Gesundheitssystemen der Welt. Das spüren insbesondere Expats und Ausgewanderte, wenn sie in ihrem jeweiligen Aufenthaltsland Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Nur wenige Staaten schneiden besser ab als die Bundesrepublik. Das zeigen diverse Rankings alljährlich immer wieder.

Die kostenfreie Oktober-Ausgabe „Leben und Arbeiten im Ausland“ (https://www.bdae.com/journal/ausgaben/2022/225-oktober) des auf langfristige Auslandskrankenversicherungen spezialisierten BDAE thematisiert in dem Titelbeitrag den aktuellen Gesundheitsreport der OECD. Dieser legt ein besonderes Augenmerk auf die Coronapandemie-Jahre 2020 und 2021 und analysiert, welche Auswirkungen diese auf die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme ausgewählter OECD-Staaten hatte und noch hat.

Wie der berufsbedingte Auslandsaufenthalt mit Partner*in gelingt

Wenn Angestellte die Chance bekommen, für das Unternehmen ein paar Jahre ins Ausland zu gehen, dann wirkt sich dies auch immer auf die Familie beziehungsweise den Partner oder die Partnerin aus. Wie es gelingt, gemeinsam den Schritt ins Abenteuer Ausland zu wagen, ohne dass die bessere Hälfte oder die Angehörigen Nachteile davon haben, beschreibt eine Expertin in einem informativen Gastbeitrag.

USA-Auswanderin und Ratgeber-Autorin Miriam Schels berichtet im Interview der aktuellen Journal-Ausgabe von ihren eigenen Erfahrungen mit dem jobbedingten Auslandsaufenthalt ihres Mannes. Entstanden ist ein spannendes Gespräch über das Familienleben in den Staaten.

Globale Vernetzung hat auch immer zur Folge, dass landestypische Bräuche und Traditionen mit auswandern. So geschehen ist es auch mit dem Halloween-Fest. Die Oktober-Ausgabe des BDAE-Auslandsjournals (https://www.bdae.com/journal-leben-und-arbeiten-im-ausland) hält einen Artikel bereit, in dem erläutert wird, wie Halloween von Europa nach Amerika kam und in welchen Ländern dieser Brauch inzwischen noch begangen wird.

Monatliche Infos zu zahlreichen Themen rund ums Ausland

Jeden Monat bietet der BDAE mit seinem Journal Aktuelles rund ums Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Der Auslandsspezialist hat sich auf die Absicherung von Personen im Ausland spezialisiert – seien es Expats, Auswandernde, Menschen im Ruhestand oder digitale Nomad*innen.

Vor allem internationale Gesundheitsthemen stehen im Magazin des Auslandsversicherers im Fokus. So erfahren Lesende, welches einfache Mittel schwere Verläufe bei Corona-Infektionen abmildern kann, was gegen tropische Mücken hilft, wie es Amerikanerinnen nach der Schwangerschaft geht und wie viele Deutsche mittlerweile trotz Covid-19-Infektion reisen würden.

